В России создадут Национальный словарный фонд

Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к закону «О государственном языке РФ». Он посвящен созданию Национального словарного фонда (НСФ) — информационной системы, «которая представляет собой совокупность содержащейся в словарях информации о языковых нормах». Цель НСФ — разместить в интернете «информацию о нормах современного русского литературного языка». Отвечать за создание и развитие Национального словарного фонда будет Минобрнауки. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с документом.

Ресурс планируется сделать бесплатным.

Закон о госязыке, напоминает издание, был изменён в феврале 2023 года, и в нём теперь говорится о необходимости «при использовании русского языка как государственного» соблюдать литературные нормы, сверяя их со специальными справочниками (их должна разработать правительственная комиссия по русскому языку). А федеральные органы власти должны не только «осуществлять государственную поддержку издания словарей, справочников и грамматик русского языка», но и способствовать «созданию информационных ресурсов, содержащих информацию о нормах современного русского литературного языка». Таким ресурсом и должен стать НСФ.

Общественное обсуждение поправок завершат 21 июля 2023 года.

Доктор филологических наук, первый зампред Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Максим Кронгауз заявил «Ъ», что потребность в подобном ресурсе возникла уже давно:

«Неспециалисты чаще всего обращаются за информацией в интернет, чтобы понять, как правильно употреблять или произносить то или иное слово. Если они смогут сделать это в один клик — всем будет удобно».

Лингвист признает, что жесткая унификация нормы — «как было в советских словарях для дикторов, даже когда литературная норма допускает варианты»,— обедняет язык. Однако при правильном подходе к составлению словарей этого можно избежать



Доктор филологических наук, заведующая кафедрой древних и новых языков Сретенской духовной академии Лариса Маршева считает, что главное в вопросе фиксирования языковой нормы — четко понимать, что «сама норма очень изменчива и пластична».



Педагоги испытывают потребность в авторитетном электронном ресурсе с правилами русского языка, говорит профессор кафедры методики преподавания русского языка МПГУ Ольга Левушкина. «Головная боль преподавателей — это привычка школьников проверять информацию по первой ссылке в интернете,— рассказывает она.— Ученики считают, что обратились к словарю, хотя это может быть просто чье-то непонятное мнение из блога. А рекомендовать конкретный проверенный ресурс мы сейчас не можем ввиду его отсутствия».



Хотя поправки об НСФ только вносятся на рассмотрение, разработка системы идет уже несколько лет. Этим занимается межведомственный научный совет при отделении историко-филологических наук РАН. В совет входят самые авторитетные специалисты в области русской лексикографии; большинство из них сами являются авторами или редакторами словарей. Сотрудник Института русского языка имени Виноградова Мария Каленчук заявляет, то члены совета уже выбрали 30 словарей, которые будут составлять информационную базу НСФ.



Мария Каленчук особенно отмечает, что члены совета не собираются влиять на языковые нормы: в НСФ «не будет ни одного слова, написанного нами». По её словам, при помощи ресурса можно будет увидеть, как норма менялась с течением времени и какие варианты существуют сегодня. Сейчас идут оцифровка, вычитка, техническое редактирование словарей, говорит она. В следующем году к лингвистам присоединятся программисты, чтобы вместе работать над интерфейсом цифровой платформы.