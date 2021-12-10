В «Лиге безопасного интернета» предложили снова приравнять популярных блогеров к СМИ

«Лига безопасного интернета» предлагает обсудить необходимость изменения статуса блогеров с аудиторией выше 100 тыс. человек.



Директор организации и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина считает, что:

«Некоторые блогеры по охвату аудитории уже стали больше, чем СМИ. Они часто имеют целую команду сотрудников, свой продакшн. Но при этом у СМИ серьезная ответственность за действия перед всем обществом, прописаны правила их работы. А блогеры, которые оказывают колоссальное влияние на свою аудиторию, такой ответственности не несут».

Мизулина предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении «минимальных правил работы для блогеров с аудиторией свыше 100 тыс. человек, либо приравнивания их к СМИ или создания нового типа лица — „производитель контента в соцмедиа“».



Также она считает, что важно обсуждать и защиту авторских прав блогеров, защиту их аудиовизуального контента. «Может быть тем, кто создает позитивный контент, основанный на традиционных, культурных, исторических, духовно-нравственных ценностях, стоит оказывать какие-то преференции», — уточнила Мизулина.



Глава ЛБИ предложила обсудить эти вопросы на площадке Общественной палаты РФ с представителями профессионального сообщества уже в январе 2022 года.

Это уже не первая попытка представителей провластных организаций вернуться к идее приручения блогеров, по сути повторив «Закон о блогерах», принятый в 2014 году, но отменённый в 2017, поскольку провалился на первой же стадии правоприменения. Роскомнадзор вносил блогеров с посещаемостью от 3000 пользователей в сутки в специальный реестр, но дальше с этой информацией ничего не происходило. Как правило, большинство блогеров игнорировали внесение себя в такие списки, ничего не меняя в своей деятельности. В результате закон отменили, а реестр был закрыт.