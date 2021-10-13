Новая система столичных дорожных камер сможет распознавать частично закрытые номера

Столичные власти потратят 180 703 638 рублей на модернизацию «автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений». Заказчиком тендера выступил Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) — на соответствующую госзакупку обратил внимание «Ъ».

Внедрение обновлённой системы планируется на 2022 год.

Сотрудники ГИБДД смогут отслеживать машины, которые уже сняты с учета, находятся в розыске или зарегистрированы на умерших через мобильное приложение «Перехват».

ЦОДД рассказал, что сейчас автоматические комплексы, распознав «подозрительный автомобиль», направляют информацию в единую «диспетчерскую», оттуда данные передают ДПС, но на это уходит много времени. Мэрия планирует установить на планшеты инспекторов мобильное приложение, которое позволит им подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить автомобиль, находящийся в розыске, и остановить его для проверки.

Также планируется улучшить работу нейросетей. Они смогут распознавать частично закрытые автономера, новые модели модели автомобилей и автобренды. При нехватке символов в знаке искусственный интеллект сопоставит данные (модель или марка) и предложит инспектору несколько вариантов. После проверки материалы отправятся в ГИБДД для оформления штрафов. Разработчики системы также должны исключить двойное штрафование за одно нарушение. Например, в случаях, если над участком выделенной для общественного транспорта полосы расположены несколько комплексов видеофиксации.

Также ИИ сможет распознавать новейшие модели автомобилей, что особенно актуально, по мнению ЦОДД: «За последние годы в России появились новинки китайского автопрома, развивается рынок беспилотных машин». Разработчики должны обучить нейросети исключать двойное штрафование за одно нарушение: сегодня водителю, который совершил нарушение в зоне действия камер, где расположено несколько комплексов, может получить двойной штраф.

«Если инспекторы будут подключаться к камерам и работать адресно по конкретным машинам, пользы от этого будет гораздо больше, чем отослать 500 автоматических штрафов в пустоту. Законопослушных водителей надо, по большому счету, оставить в покое и заниматься только вот такими нарушителями», — сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По условиям контракта работы должны быть проведены до конца 2021 года, тестирование будет проходить «по мере технической готовности», рассказали в ЦОДД.