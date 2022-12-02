От Монеточки требуют убрать лого журнала «Лиза» с аватарки

Елизавета Гырдымова (сценический псевдоним «Монеточка») в своих Instagram-сторис сообщила о получении от журнала «Лиза» требования удалить со своих аватарок их логотип.

В претензии о неправомерном использовании товарного знака сказано, что руководствуясь ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, компания требует прекратить использование данного логотипа, и в случае полного или частичного отказа заявитель будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд для защиты своих прав и законных интересов.

В качестве доказательств к письму были приложены скриншоты Telegram-канала певицы.

Елизавета Гырдымова несколько лет использовала это изображение на аватарке личного аккаунта, но претензии к ней возникли только сейчас, подчёркивает 66.ru.

В сторис она иронично прокомментировала претензию журнала:

«Я нисколько не обижаюсь, потому что мы ни о чем не договаривались с этой компанией, и это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022 году — это ассоциироваться с Лизой Монеточкой: у нее же в Instagram семейные ценности каждый день... А также благотворительность, помощь людям, добро, созидание, логика, отвага. Не дай бог».

Аватарки в соцсетях она, между тем, уже поменяла.

Ранее Монеточку объявили в розыск судебные приставы. Она не выплатила долг 500 тысяч рублей певцу Стасу Костюшкину, причём сама Монеточка сообщила СМИ, что расплатилась с певцом и даже показала квитанции. В апреле московский суд решил, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» — плагиат на композицию Костюшкина «Женщина, я не танцую».

В июле певица попала в негласный список «нежелательных артистов» в России. В нем, помимо Монеточки, числятся 37 артистов. Все они выступали против «спецоперации».

Сейчас певица живёт и гастролирует за границей.