Минцифры заключило контракт по мониторингу СМИ для президента на 200 млн рублей

Минцифры заключило контракт на оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов, обратили внимание в «Телеком-ревью».

Основная цель оказываемых услуг — «обеспечение Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации и Департамента пресс-службы и референтуры Правительства Российской Федерации бесперебойной поставкой контента из средств массовой информации и интернет-ресурсов, оперативной и достоверной статистической информации о возникновении и динамике развития информационных поводов, наиболее обсуждаемых в СМИ и пользователями социальных сетей, форумов, блогов, мессенджеров и иных интернет ресурсов, а также предоставление программных средств для подготовки и просмотра материалов (дайджесты, ТВ дайджесты, аналитические статьи, отчётность и пр.)», следует из приложения к контракту.

Среди ожидаемых результатов числятся:

- повышение оперативности информационного обеспечения Президента и Правительства ;

- повышение эффективности информационного обеспечения Президента и Правительства в соответствии с шаблонами документов, используемыми Управлением пресс-службы и информации Президента и Департаментом пресс-службы и референтуры Правительства;

- мониторинг публикаций в СМИ (­2 000 региональной прессы, 6 ТВ-каналов, 300 источников зарубежной прессы, 50 радиостанций («Маяк», «Радио России»), 9194 интернет-СМИ;

- поставка информации из интернет-ресурсов в объеме: количество исследуемых сообщений в месяц не менее 75 млн, количество анализируемых источников не менее 12 тысяч каналов и аккаунтов, объём хранимых текстов не менее 5000 Гбайт, объём хранимых мультимедийных файлов не менее 1500 Гбайт;

- и др.

­Результат статистической обработки должен позволять анализ по следующим направлениям:

- деятельность Президента и его Аппарата;

­ - развитие регионов и деятельность губернаторов; ­

- экономическая ситуация в России;

­ - социальная сфера;

­ - реформа здравоохранения;

­ - борьба с коррупцией;

­ - силовые ведомства;

­ - экология;

­ - электоральные процессы в России;

­ - политические партии и несистемная оппозиция; ­

- чрезвычайные происшествия;

­ - значимые события в мире;

­ - иные события по запросу.

Среди требований к системе анализа СМИ возможность поиска сообщений по уровню источника (федеральный, региональный), типу (агрегатор, блог), тематике, выбору авторов (указание одного или нескольких журналистов, корреспондентов, колумнистов, блогеров, а также их коллективов) и т.п.

Цена контракта составляет 209 386 130,17 рублей. Исполнитель — ООО «М13». Работы должны пройти в срок с 01.01.2023 по 30.06.2023.