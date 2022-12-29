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29 December 2022

Минцифры заключило контракт по мониторингу СМИ для президента на 200 млн рублей

Среди ожидаемых результатов указан в том числе мониторинг публикаций в СМИ (2 000 источников региональной прессы, 6 ТВ-каналов, 300 источников зарубежной прессы, 50 радиостанций («Маяк», «Радио России») и 9194 интернет-СМИ.

Минцифры заключило контракт на оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов, обратили внимание в «Телеком-ревью». 

Основная цель оказываемых услуг — «обеспечение Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации и Департамента пресс-службы и референтуры Правительства Российской Федерации бесперебойной поставкой контента из средств массовой информации и интернет-ресурсов, оперативной и достоверной статистической информации о возникновении и динамике развития информационных поводов, наиболее обсуждаемых в СМИ и пользователями социальных сетей, форумов, блогов, мессенджеров и иных интернет ресурсов, а также предоставление программных средств для подготовки и просмотра материалов (дайджесты, ТВ дайджесты, аналитические статьи, отчётность и пр.)», следует из приложения к контракту.

 

Среди ожидаемых результатов числятся:

- повышение оперативности информационного обеспечения Президента и Правительства ;

- повышение эффективности информационного обеспечения Президента и Правительства в соответствии с шаблонами документов, используемыми Управлением пресс-службы и информации Президента и Департаментом пресс-службы и референтуры Правительства;

- мониторинг публикаций в СМИ (­2 000 региональной прессы, 6 ТВ-каналов, 300 источников зарубежной прессы, 50 радиостанций («Маяк», «Радио России»), 9194 интернет-СМИ;

- поставка информации из интернет-ресурсов в объеме: количество исследуемых сообщений в месяц не менее 75 млн, количество анализируемых источников не менее 12 тысяч каналов и аккаунтов, объём хранимых текстов не менее 5000 Гбайт, объём хранимых мультимедийных файлов не менее 1500 Гбайт;

- и др.

 

­Результат статистической обработки должен позволять анализ по следующим направлениям: 

- деятельность Президента и его Аппарата; 

­ - развитие регионов и деятельность губернаторов; ­

- экономическая ситуация в России; 

­ - социальная сфера; 

­ - реформа здравоохранения; 

­ - борьба с коррупцией; 

­ - силовые ведомства; 

­ - экология; 

­ - электоральные процессы в России; 

­ - политические партии и несистемная оппозиция; ­

- чрезвычайные происшествия; 

­ - значимые события в мире; 

­ - иные события по запросу. 

 

Среди требований к системе анализа СМИ возможность поиска сообщений по уровню источника (федеральный, региональный), типу (агрегатор, блог), тематике, выбору авторов (указание одного или нескольких журналистов, корреспондентов, колумнистов, блогеров, а также их коллективов) и т.п.

Цена контракта составляет 209 386 130,17 рублей. Исполнитель — ООО «М13». Работы должны пройти в срок с 01.01.2023 по 30.06.2023. 

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