Минцифры заключило контракт по мониторингу СМИ для президента на 200 млн рублей

Минцифры заключило контракт на оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов, обратили внимание в «Телеком-ревью».
Основная цель оказываемых услуг — «обеспечение Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации и Департамента пресс-службы и референтуры Правительства Российской Федерации бесперебойной поставкой контента из средств массовой информации и интернет-ресурсов, оперативной и достоверной статистической информации о возникновении и динамике развития информационных поводов, наиболее обсуждаемых в СМИ и пользователями социальных сетей, форумов, блогов, мессенджеров и иных интернет ресурсов, а также предоставление программных средств для подготовки и просмотра материалов (дайджесты, ТВ дайджесты, аналитические статьи, отчётность и пр.)», следует из приложения к контракту.
Среди ожидаемых результатов числятся:
- повышение оперативности информационного обеспечения Президента и Правительства ;
- повышение эффективности информационного обеспечения Президента и Правительства в соответствии с шаблонами документов, используемыми Управлением пресс-службы и информации Президента и Департаментом пресс-службы и референтуры Правительства;
- мониторинг публикаций в СМИ (2 000 региональной прессы, 6 ТВ-каналов, 300 источников зарубежной прессы, 50 радиостанций («Маяк», «Радио России»), 9194 интернет-СМИ;
- поставка информации из интернет-ресурсов в объеме: количество исследуемых сообщений в месяц не менее 75 млн, количество анализируемых источников не менее 12 тысяч каналов и аккаунтов, объём хранимых текстов не менее 5000 Гбайт, объём хранимых мультимедийных файлов не менее 1500 Гбайт;
- и др.
Результат статистической обработки должен позволять анализ по следующим направлениям:
- деятельность Президента и его Аппарата;
- развитие регионов и деятельность губернаторов;
- экономическая ситуация в России;
- социальная сфера;
- реформа здравоохранения;
- борьба с коррупцией;
- силовые ведомства;
- экология;
- электоральные процессы в России;
- политические партии и несистемная оппозиция;
- чрезвычайные происшествия;
- значимые события в мире;
- иные события по запросу.
Среди требований к системе анализа СМИ возможность поиска сообщений по уровню источника (федеральный, региональный), типу (агрегатор, блог), тематике, выбору авторов (указание одного или нескольких журналистов, корреспондентов, колумнистов, блогеров, а также их коллективов) и т.п.
Цена контракта составляет 209 386 130,17 рублей. Исполнитель — ООО «М13». Работы должны пройти в срок с 01.01.2023 по 30.06.2023.
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