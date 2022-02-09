Полиция в Татарстане заметила в клипе Моргенштерна опасное «конопляное» тату

Полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах на его песни, опубликованных ранее в интернете. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, музыкант в инкриминируемом ему деянии не признал вину:

«Полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ). Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

Кроме того, по словам источника ТАСС, для проведения экспертизы были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, которые определили в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств, а также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению». В административном деле речь идет о таких клипах, как «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

«Силовики считают Моргенштерна опаснее кадыровцев, угрожающих отрезать головы людям, – иронизирует Telegram-канал „ЧТД“. – Из-за обвинений в торговле наркотиками рэперу пришлось даже стать „политэмигрантом“».

В начале сентября 2020 года жительницу Пенсы оштрафовали за размещённую в Instagram и «ВКонтакте» фотографию носочков с изображением конопли. Суд постановил, что, опубликовав фотографии, Коткова «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства». Её признали виновной по части 1 статьи 6.13 КоАП.

В апреле 2016 года Новозыбковская межрайонная прокуратура Брянской области привлекла к штрафу размером 40 тысяч рублей заведующую магазином в городе Новозыбков «за пропаганду наркотиков». Мишенью прокуроров стала детская книжка с рассказами А.Иванова, в которой есть сказка под названием «Как суслик одурманился». Согласно заключению экспертов, в тексте сказки содержится информация о конопле, как наркотическом средстве, о способах её употребления, а также о различных последствиях, наступающих после ее употребления, в том числе позитивных.