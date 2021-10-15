«Мосгортранс» заявил, что опубликованные в даркнете данные с его сайта устарели

Опубликованные в даркнете данные «Мосгортранса» содержат устаревшую информацию о сотрудниках компании, рассказали РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». Там также отметили, что взлома внутренней базы данных с сайта не произошло.

«Фактически — это телефонная книжка, причем сильно неактуальная, большая часть информации устарела. Взлома сайта и внутренней базы данных не было, это своевременно проверили наши ИТ-специалисты», — заявил замглавы пресс-службы «Мосгортранса» Дмитрий Бочков.

О возможном взломе сайта «Мосгортранса» и утечке личных данных пользователей стало известно накануне. Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации». По его данным, выложенная информация содержит 13 текстовых файлов, общим размером 790 Кбайт. В файлах находится около 31 тысяч различных адресов электронной почты и примерно 1,1 тысяч номеров телефонов с именами. Среди прочего присутствует дамп таблицы пользователей на 149 строк с адресами электронной почты, логинами и хешированными паролями.



Как пишут «Утечки информации», впервые эти файлы появились в паблике в начале августа. Однако сам взлом, вероятно, произошёл ещё в прошлом году.

Ранее на этой неделе стало известно, что московская мэрия будет передавать фотографии пользователей столичного портала госуслуг mos.ru в систему распознавания лиц, которую использует полиция.