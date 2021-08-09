Израильские спецслужбы ищут эксперта по криптовалютам

Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» открыла вакансию специалиста по цифровым валютам и финтеху, сообщает Ynet. Издание предполагает, что ведомство заинтересовано в использовании криптовалют для анонимных платежей клиентам или покупки оборудования.
Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» открыла вакансию специалиста по цифровым валютам и финтеху, сообщает Ynet.https://t.co/7dZXn5opqO— ForkLog (@ForkLog) August 9, 2021
Согласно описанию вакансии, «Моссад» ищет технологического лидера в области финтеха и цифровых валют. Должность включает в себя руководство, инициирование, планирование и сопутствующую деятельность по разработке систем, причём опыт работы в мире финансовых технологий должен быть не менее 3 лет.
Среди других вакансий разведывательного ведомства значатся: бизнес-консультант с опытом в области международной торговли, эксперт для разработки механических средств для работы и киберисследователь в сфере фототехники.
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