В преддверие выборов в Германии Mozilla проследит за антифейковой политикой социальных сетей

Фонд Mozilla опубликовал в Twitter сообщение:

«Привет, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Twitter! Мы наблюдаем за тем, как вы обрабатываете дезинформацию о выборах на своих платформах в преддверии #BTW21 [выборы в Бундестаг]! Наш совет: начни вчера, и продолжайте в том же духе!»

Несмотря на шутливый тон твита, планы Mozilla достаточно серьёзны.

По мнению Фонда, гиганты социальных платформ обязаны сыграть решающую роль на выборах в Германии, которые станут первым подобным крупным мероприятием в стране из G7 после выборов в США 2020 года.



«Мы уже знаем, что социальные сети станут решающим полем битвы на выборах в Германии, но что делают гиганты социальных сетей, чтобы остановить волну связанной с выборами мизинформации и дезинформации?» — задаётся вопросом Mozilla.

По сведениям Мозиллы, уже сейчас появляются сообщения о закулисной тактике со стороны «плохих игроков» в Германии, что становится, к сожалению, обычным явлением на современных выборах во всём мире. Фонд обеспокоен потенциальным воздействием дезинформации на демократический процесс, поэтому сегодня Mozilla объявляет о намерении отслеживать политику Большой Пятерки социальных сетей в преддверии дня выборов в Германии:

«Мы также собираемся сравнить, что сделали платформы в США. Приложат ли они те же усилия к выборам за пределами США, где английский не является основным языком?»

В ближайшие недели Mozilla проанализирует подходы, применяемые соцсетями в Германии, в режиме реального времени по мере их применения. Особое внимание будет уделено Facebook/Instagram, Youtube, TikTok и Twitter. Рекомендации к интернет-корпорациям, как уже говорилось выше, сводятся к следующему: начните вчера и продолжайте в том же духе.



Для сохранения честности выборного процесса платформы социальных сетей имеют в своем распоряжении целый ряд средств. Мозилла в числе прочего хочет увидеть:

Устойчивость усилий, предпринятых ранее: наибольшая активность избирательного цикла в США пришлась на несколько недель непосредственно перед и затем после самих выборов, когда платформы реагировали на укоренившиеся кампании дезинформации и, возможно, значительный ущерб от дезинформации уже был нанесен. Платформы должны быть более активными, считает Mozilla;

Учтённые уроки выборов в США, и они должны быть применены в Германии (и других странах): у платформ теперь мало оправданий, чтобы не вмешиваться, они обязаны защитить честность выборов. Эти усилия потребуют увеличения ресурсов в области языка и культурного понимания, чтобы надлежащим образом взаимодействовать с немецким контекстом;

Больше прозрачности и данных о воздействии: сегодня только сами платформы могут понять и оценить влияние своего вмешательства. Публикуя больше данных, платформы могут позволить сторонним исследователям, журналистам, политикам и общественности лучше и независимо оценивать влияние этих политик на дезинформацию, связанную с выборами.

Проведенный Mozilla анализ выборов в США показал, что несмотря на новые усилия по борьбе с дезинформацией, результаты оставляли желать лучшего. Платформы делали слишком мало, слишком поздно, предотвращая существенное воздействие дезинформации на избирателей. Компании, как правило, были скорее реактивными, чем проактивными, предлагая временные «липкие растворы штукатурки» в ответ на «плохие новости».

Исследование Фонда показало, что в настоящий момент перед выборами в Германии соцсети не внесли каких-либо существенных изменений в свои политики, хотя они уже доказали свою неэффективность. Например, Facebook пообещал прекратить появление политических групп в качестве рекомендаций, но не сам же не обеспечивает своей собственной политики.



Две основные политические партии Германии уже пообещали проведение честных кампаний в интернете в ответ на предложенные гражданским обществом кодексы поведения. Однако попытки влиять на честность выборов уже были предприняты и главные социальные платформы не прореагировали на них никак, не говоря уже о том, чтоб принять хоть какие-то меры по предотвращению таких инцидентов. «На данный момент платформы, похоже, не желают корректировать свой подход, ограничивая взаимодействие и занимаясь лишь отслеживанием дезинформации — они, похоже, больше заинтересованы в защите своей прибыли, чем в защите честности выборов», — констатирует Mozilla Foundation.



По-прежнему не хватает данных о том, как соцсети обеспечивают соблюдение своих политик и об их влиянии на предвыборную дезинформацию. Mozilla призывает к публичному доступу к этим данным для повышения доверия к платформам социальных сетей, а также лучшего понимания, какие политики следует принять для будущих выборов.

Организация будет отслеживать политики соцсетей, обновляя документ в режиме реального времени, а также приветствует участие в этом процессе активистов и гражданского общества — пользователи могут писать Мозилле на электронную почту по адресу [email protected].