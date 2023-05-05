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5 May 2023

Mozilla запускает бета-версию собственного сервера на Mastodon

Модерирование контента компания объясняет тем, что децентрализованные социальные площадки, в правилах которых заявлен нейтралитет к содержимому, способствуют проявлению злоупотреблений, травли и нападок на участников.

Компания Mozilla расширяет свои инвестиции в децентрализованную экосистему социальных сетей Mastodon, объявив об открытии собственного сервера — или «экземпляра» на жаргоне Mastodon — для частного бета-тестирования. Mastodon предоставляет возможность вести микроблоги в стиле Twitter и позволяет создавать объединённые (federated) сети из разрозненных серверов, единая структура связей в которых образуется через применение набора протоколов ActivityPub.

Компания сразу сообщила, что её подход к социальной сети не будет основан на полном соблюдении свободы слова. Mozilla объясняет это тем, что позиционирование той или иной платфомы как «нейтральность» по сути способствуют проявлению злоупотреблений, травли и нападок на участников.

Подключение новых участников к Mozilla.social пока ограничено и требует заполнение заявки на попадание в список ожидания. Работа осуществляется в привязке к учётной записи в Firefox Account. Применение объединённых децентрализованных социальных сетей Fediverse, в которых пользователи разных серверов, имеющих свои правила, могут общаться друг с другом, позволяет не зависеть от политики отдельных компаний и работать в интересах людей, а не удовлетворять потребности акционеров.

Правила общения в Mozilla.social построены на основе системы ценностей сообщества Mozilla, определённых в манифесте Mozilla и сводящихся к таким качествам, как человеческое достоинство, сотрудничество, инклюзивность, безопасность и возможность самовыражения, если подобное самовыражение не наносит вред другим участникам. При общении в Mozilla.social запрещены уничижительные выражения, издевательства, оскорбительные и вызывающие ненависть высказывания, связанные с такими темами как пол, возраст, язык, семейное положение, национальность, раса, социальный статус, место проживания, религия и другие физические, социальные и культурные атрибуты.

соцсети модерация Mozilla Mastodon

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