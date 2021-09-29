В работах художника группы «АукцЫон» нашли «осквернение символов воинской славы»

Участники ВК-паблика «Воспоминания ветеранов» сочли оскорбительной картину культового питерского художника Кирилла Миллера с выставки «Г.К.Ч.П.», проходящей в галерее «Свиное рыло». Очевидно, они увидели её в паблике, посвящённом мероприятию.

Кроме Миллера, в выставке приняли участие Николай Копейкин и Андрей Кагадеев (оба - рок-группа «Н.О.М.»), журналист, сценарист, писатель и продюсер Александр Невзоров, Василий Слонов, Павлик Лемтыбож, прочие представители «Колдовских художников» и других андеграундных объединений Северной столицы и других городов России.

"Вместо "мочить", надо бы сначала допросить". Кирилл Миллер об оскорблённых его "бессмертным полком" https://t.co/pQXJIuEpgH pic.twitter.com/AmrkkXQHBR — Интернет-издание 47news.ru (@47News_ru) September 29, 2021

На картине изображено некое шествие, где живые люди несут портреты мёртвых. Администраторы паблика «Воспоминания ветеранов» упоминают название «Нетленный полк 2», хотя сам Миллер уверяет, что такого названия он ей не давал:

«Я её вообще принес, бросил и всё. Откуда взялось название, я не понимаю, ещё не выяснял. Эта картина относится к серии картин-презентаций. У меня несколько аналогичных картин есть: про Малевича, когда несут портреты с Малевичем, и посвященная встрече Нового года, когда несут портреты свиней. Это такое исследование социальной схемы, разной формы человеческого существования, больше ничего. На картине не указано никаких связей с Россией, никаких воинских символов нет. Просто какие-то люди несут портреты. Это презентация своих мыслей: есть форма ношения всего этого на палках и показывания таким способом. ...Ее базовое название – «Живые и мертвые». Она философская, о жизни и смерти. Речь о вопросах реализма. Потому что с точки зрения реализма мертвый – это мертвый. И он выглядит по-другому. Живой – это живой. Там много очень сложных философских контекстов. Но они абстрактны и связаны с нашей реальностью лишь в какой-то мере: мы все люди и живем в обществе. Но с историей, с Россией, никакой связи нет».

Первая картина из всей серии, по его словам, называлась «За стабильность», где люди несут «Чёрный квадрат» Малевича. «Меня этому учитель учил: Малевич изобразил черный квадрат и сказал, что это самое стабильное, что может быть, — поясняет художник. — Она участвовала на нескольких выставках, у „Митьков“, например. Потом у меня было несколько шествий, которые я очень люблю».

Однако администраторы паблика «Воспоминания ветеранов» не стали разбираться в ситуации и просто инициировали коллективную жалобу в Следственный комитет, назвав картину «своим видом и содержанием оскверняющей символы воинской славы России, оскорбляющей память защитников Отечества, унижающей честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной Войны».



Указав, что организаторы выставки выложили эти и другие работы в открытом паблике «ВКонтакте», и «в период с 25.09.2021 по 26.09.2021 опубликовали по указанному адресу сведения и изображения одним своим видом оскверняющие символы воинской славы России, оскорбляющие память защитников Отечества». «Таким образом, совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.354.1 УК РФ. Прошу установить виновных лиц, привлечь их к уголовной ответственности, об уголовной ответственности пл ст.306 УК РФ — за заведомо ложный донос предупреждён/предупреждена», — говорится в шаблоне заявления.

Режиссёр и сценарист Юрий Владовский («Последний герой», «Прожекторперисхилтон», «Большая разница», «Yesterday Live», «Мульт личности», «Рыжие», etc), который сам - петербуржец и знаком с многими представителями арт-сообщества Северной столицы, видит в намерении «общественников» привлечь к ответственности людей искусства желание следовать тенденции на доносительство, публичную демонстрацию каких-то обид. В своём комментарии «РосКомСвободе» он сказал:

«Общественники жалуются в СК на картину художника Миллера, которая, по их мнению, «реабилитирует нацизм»... При слове «общественник» в сознании возникает человек в парусиновой паре и шляпке с папкой под мышкой, отчаянно пытающийся стереть слово «<популярная нецензурная надпись>» на стене вверенного ему дома. Эдакий Бунша, стучащийся в дверь изобретателя машины времени с требованием прекратить свои опыты. Тысячи Бунш сейчас в нашей стране бродят по вверенной им территории и внимательно следят за чистотой. Тысячи идиотов, со своим представлением о прекрасном, чувствуя поощрительный взгляд начальства, вынюхивают, высматривают и строчат доносы. Им нашлась работа. Их внимательно выслушивают и принимают меры».

«Сначала они справлялись с искусством сами, своей мочой и зелёнкой, теперь к ним присоединилось чуткое руководство. Стукачество вышло из своего коммунального подполья и снова становится общественным институтом с господдержкой. Что по этому поводу можно сказать? Здравствуй, Алоизий Могарыч, и иди в <популярное ругательство>!» — подытоживает он.

Коллега Миллера, известный художник-сюрреалист Евгений Бутенко, который тоже часто выставляется в данной галерее, поясняет, что выставка «Г.К.Ч.П.»:

«...это своеобразное философское переосмысление архетипов сознания современного человека, живущего в этой стране. Очень яркое, живое и точное. Любому мало-мальски мыслящему человеку понятно, что художники ставят перед собой задачу явить новый художественный образ, выраженный языком этого прекрасного творческого коллектива, вот и все. Слишком много чести будет тому, кого это якобы может задеть, чтобы принимать это на свой счёт. Их это не касается».

«Я в выставке „ГКЧП“ не участвовал, — уточняет художник. — Мои друзья и коллеги — умные люди и тонко отличают жанровую направленность. У меня в работах психоделический анализ, сюрреалистические приемы, трансгрессивная метафизика, интеллектуальный панк и тому подобные заумные штуки. Поэтому меня пригласили на грядущую экспозицию „Сюрсвин“».

***

СПРАВКА: Кирилл Миллер — ленинградский и петербургский художник. Родился в 1959 году в Ленинграде. В позднем СССР провёл более 30 персональных выставок. Работал художником рок-группы «АукцЫон». Регулярный участник выставок в составе художественных объединений «Митьки» и «Колдовские художники». Лауреат петербургской премии в области культуры «Люди нашего города» в номинации «Художник года» (2000).