Эпоха «военных» штрафов: как наказывали за слова в феврале-марте`2022

Подвели итоги двух месяцев 2022 года — февраля и марта — относительно того, каким наказаниям подвергались россияне за высказывания в интернете. Так называемая «специальная военная операция» российской армии на территории Украины и принятые впоследствии законы, призванные зацензурировать данную тему, оказали большое влияние на количество штрафов, задержаний, арестов, а также возбуждение административных и даже уголовных дел. Однако помимо «украинской» темы, власти усиленно следили за тем, что смотрят и слушают российские пользователи, насколько резко они критикуют чиновников, как иноагенты исполняют свалившиеся на их головы требования, а также какой линии придерживаются россияне, обсуждая пандемию и т.п.

Февраль начался с относительно положительной новости — Кассационный суд отменил приговор в отношении архангельского активиста за размещение клипа Rammstein во «ВКонтакте». Напомним, архангелогородец был осужден по статье о распространении порнографии на 2,5 года реального лишения свободы. Но пока рассматривать решение кассации как победу рано, поскольку Боровиков продолжает оставаться в колонии, а его дело только направлено на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд в ином составе.

Адвокаты Иван Павлов и Валерия Ветошкина в начале февраля обратились в Замоскворецкий районный суд Москвы из-за признания их СМИ-иноагентами. Оба они также просят суд до вынесения решений по существу исков приостановить действие обязанности их как иноагентов маркировать посты в соцсетях и сдавать отчеты о тратах в Минюст. Как написал в своём Telegram-канале сам Павлов:

«В ноябре прошлого года мы с Валерией Ветошкиной стали первыми адвокатами в реестре иностранных агентов. Даже Минюст в одном из представлений признал, что статусом иноагента моей профессиональной и гражданской репутации нанесён значительный ущерб».

Но в марте суд отклонил административный иск. «Решение будет оспорено в апелляции», – заявили представители истцов.

Кроме этого, адвокатская палата Санкт-Петербурга приостановила статус адвоката Ивана Павлова. Также он был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что он не создал юридическое лицо после внесения его имени в реестр СМИ-иноагентов.

ВС РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры, признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его в России. Иск слушался в закрытом режиме из-за гостайны в материалах дела. Далеко не все пользователи Рунета до сих пор верят в реальность существования такой организации, однако после принятия Верховным судом соответствующего решения даже шутки на данную тему могут нести опасность для пользователей.

⚠️Теперь слово "Колумбайн" всем (не только СМИ) в любых публикациях, постах, твитах надо писать с указанием на то, что организация (которой нет) признана террористической и запрещена в России. Иначе протокол и штраф — Pavel Chikov (@pchikov) February 2, 2022

В Курганской области местных жителей, добивавшихся открытия новой школы в Кстово, чиновники вынудили запустить в соцсетях «флешмоб покаяния» за возникший вокруг данной темы резонанс. Члены родительского комитета и родители школьников согласились выполнить требования властей, но сделали это немного по-своему, записав видео с хештегом #ПравительствоЗауральяПростиНас и назвав данную акцию «сарказмом».

Второй кассационный суд общей юрисдикции перевёл оператора признанного экстремистской организацией ФБК Павла Зеленского в колонию-поселение. По словам известного адвоката Павла Чикова, освободится Зеленский в октябре текущего года. В апреле 2021 года молодого человека приговорили к двум годам колонии общего режима из-за твита о самосожжении журналистки Ирины Славиной. Ему также запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. При задержании Зеленский был избит.

В Чите суд назначил блогеру Алексею Закружному (Лёхе Кочегару) два года и два месяца лишения свободы условно по обвинению в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Помимо условного срока, суд запретил Кочегару 2 года администрировать сайты и конфисковал аппаратуру. Блогеру назначили 2 года и 11 месяцев испытательного срока. Поводом для возбуждения дела стал стрим, который Кочегар провел в конце апреля прошлого года. В нем блогер выразил возмущение в связи с тем, что в Чите перед Родительским днем 28 апреля в связи с пандемией перекрыли проходы на кладбища. По мнению следствия, видео было «сопряжено с угрозой применения насилия в отношении представителей власти», а также «призывами к массовым беспорядкам». В марте апелляционный суд сократил блогеру срок на один месяц.

Суд в Забайкальском крае на один месяц сократил наказание читинскому блогеру Лехе Кочегару (Алексею Закружному), которого приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно из-за высказываний на YouTube



https://t.co/NLibCoEn8C — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 23, 2022

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по доносу организации «Ветераны России» начал проверку «Мемориала» на предмет «реабилитации нацизма». По мнению «ветеранов», организация якобы «создает лживый образ СССР как террористического государства». Если дело возбудят, руководителям «Мемориала» грозит до пяти лет.

Фем-активитску Дарью Серенко и пресс-секретарку «Либертарианской партии России» Надю Еву вызвали в отдел полиции по Тверскому району на 7 февраля на одно и то же время. Об этом сами девушки рассказали «Медиазоне». В уведомлении, которое Надя Ева показала «Медиазоне», говорится, что против нее «в рамках поступившего заявления возбуждено производство по делу об административном правонарушении». В уведомлении Серенко содержится такая же формулировка, и позже ей дали 15 суток по статью 20.3 — «Демонстрация запрещенной символики», поводом для которой стал пост с логотипом «Умного голосования».

Московский областной суд утвердил приговор коломенскому активисту Вячеславу Егорову по «дадинской» статье. Об этом сообщает адвокат Мария Эйсмонт, сотрудничающая с ОВД-Инфо. При этом прокуратура тоже подавала свою апелляцию, считая приговор в один год и три месяца реального заключения слишком мягким, но Мособлсуд не удовлетворил и её. «Весы правосудия сейчас выглядят так: на одной стороне моя свобода и здоровье целого города. На другой — интересы полковника ФСБ, зарабатывающего на свалке. Я ни капельки не раскаиваюсь, что не давал травить своих детей. Свободу политзаключённым!» — приводит SOTA слова Егорова в суде. Уголовное дело против Егорова возбудили на основании четырех административных дел по статье о нарушении «митингового» законодательства (ст. 20.2 КоАП). По трём из них активиста ранее признали виновным. Материалы четвертого — об организации акции из-за статьи на «Яндекс.Дзене» — полицейские передали следствию для возбуждения уголовного дела.

Апелляционный суд оставил в силе приговор Вячеславу Егорову 1 год 3 месяца колонии общего режима.

Поддержите его, напишите письмо:

https://t.co/QJrXpCiO59 Егоров Вячеслав Валерьевич 1977 Коломна СИЗО-6

Вячеслав-активист из Коломны, боролся против свалки в своём городе.

#212.1 pic.twitter.com/ldxLkF3pqW — Дарья (@DarBorovikova) February 17, 2022

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил запрет определенных действий блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за песни о теракте на Дубровке в Москве («Норд-Ост»). Мера пресечения продлена до 8 апреля. Юрий Хованский просил суд разрешить пользоваться интернетом, но получил отказ. Мера пресечения блогеру включает в себя запрет на общение с кем бы то ни было, кроме матери и девушки, запрет на пользование интернетом, телефоном (звонить можно только в экстренные службы). Ему также нельзя посещать массовые мероприятия, приближаться к квартире, где он исполнял песню, на расстояние меньше 300 метров.

Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину снова приговорили к 15 суткам ареста за «демонстрацию нацистской символики», коей признан пост 2015 года с индуистской свастикой. В конце прошлого года Марии по этой же статье уже назначали 15 суток за другой пост. Главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев предполагает, что:

«...в отделе «Э» есть специальный сотрудник, который целыми днями изучает соцсети Марии Алехиной и выискивает посты, к которым можно прицепиться. Получает за это зарплату, продвигается по службе... И вроде как «не тридцать седьмой год», не на десять лет же сажают, но представьте, какой это выматывающий прессинг — когда тебя буквально каждые пару месяцев помещают в спецприемник на две недели. Отвратительно».

Также 15 суток провела в спецприёмнике муниципальный депутат и активистка Люся Штейн за провокационное фото в интернете.

15 суток @all_mary дали вот за это если что pic.twitter.com/IWPeSldwU3 — штейн (@lcshtn) February 8, 2022

Жителя Новгорода оштрафовали за неуважение к «похожему на Путина человеку». Николаю Пылаеву придётся выплатить 15 тысяч рублей за фото, которые были опубликованы в далеком 2012 году (но дело завели почему-то только сейчас). На них неизвестный «производит мочеиспускание на фото внешне схожего с Путиным человека». Под одной из фотографий есть подпись: «Иногурация на ура» (орфография сохранена). Суд посчитал, что такие фото выражают неуважение к органам власти. Хотя, следуя его же собственной формулировке, на них изображён не представитель власти, а неизвестно кто, лишь похожий на президента.

Ульяновский священник Георгий Сухобокий, которого уволили с должности пресс-секретаря Мелекесской епархии за пост о политике Алексее Навальном, сообщил, что уехал из России. В конце января текущего года Сухобокий переехал в Польшу. Он объяснил, что покинул Россию из-за писем с угрозами, которые получил после своих критических публикаций в соцсетях о епископе Мелекесской епархии Диодоре. В октябре 2021 года Георгий Сухобокий опубликовал в фейсбуке пост о том, что Европарламент присудил Алексею Навальному премию Сахарова. «Раньше я его критиковал, но теперь готов пожать ему руку», — написал священник. Спустя неделю стало известно, что его уволили с должности пресс-секретаря епархии. Затем указом местного епископа его запретили в служении на полгода, а также «сослали» в мужской монастырь на «духовную реабилитацию». Сухобокий отказался подчиняться приказу.

Отец Георгий Сухобокий неоднократно попадал в конфликт с церковным руководством из-за своих политических взглядов. «Вот Так» поговорил со священнослужителем, которого вот-вот лишат сана из-за публикации поста в поддержку Алексея Навального.https://t.co/zkM53HbLUe — Вот Так (@vottak_tv) February 14, 2022

ФСИН отказалась переводить калужского блогера Ивана Любшина, осужденного из-за комментариев о взрыве в архангельском УФСБ на 5 лет, в другую колонию — он просил изменить место отбытия наказания, чтобы быть ближе к родителям. Также, по словам его отца - Виктора, Институт права и публичной политики признал невозможным пересмотр его дела по новым обстоятельствам согласно определению Конституционного суда РФ за 27.01.2020 г. №160-О и посоветовал ожидать реакции Европейского суда по правам человека.

На девушку, которая позировала у мечети в одном белье, предъявили окончательное обвинение. Ей и съемочной группе грозит до года тюрьмы. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ 20 января 2022 года. На сегодняшний день все следственные действия завершились. Оператору Кристине Волковой, модели и ещё 4-ем участникам такой съемки предъявили за оскорбление чувств верующих. Теперь они под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы 6 раз их обыскивали, изъяли технику, провели психолого-лингвистическую и религиоведческую экспертизы. Помимо этого на фигурантов дела составили 5 томов уголовного дела со всеми скринами переписок в ватсапе. Как рассказала сама Волкова, они не собирались оскорблять религиозные чувства.

Военный суд огласил приговор трём 16-летним подросткам из Канска, обвиняемым в обучении в целях осуществления террористической деятельности. Никита Уваров, которого следствие сочло лидером группы, получил пять лет колонии и штраф в 30 тыс. руб. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности, поскольку они оказали содействие следствию. Подростков задержали летом 2020 года, когда им было по 14 лет, после того как в Канске — в том числе на здании ФСБ — появились листовки с критикой власти и словами поддержки в адрес политзаключённых, в частности, фигурантов дела «Сети» и Азата Мифтахова. Следователи изучили сообщения задержанных в соцсетях, об этом подробно писала «Новая газета». Самым известным фрагментом из переписки стала часть с обсуждением «взрыва» здания ФСБ в игре Minecraft, которая была использована следствием как доказательство обучения терроризму.

16-летнего Никиту Уварова приговорили к 5 годам колонии за «терроризм» в Minecraft.



Вспоминаем цитаты из его последнего слова и предлагаем писать ему письма: pic.twitter.com/dt9M2LBkUE — Журнал DOXA (@doxa_journal) February 10, 2022

В конце февраля Уваров обжаловал приговор.

Петербуржца Вадима Цветкова приговорили к 3 годам условно за сообщение о полицейских в Telegram. Суд постановил, что год назад Цветков под ником «Вадяй Кислый!» опубликовал в телеграм-канале «Отряды Гражданской Самообороны России» призывы к насилию над полицейскими. Мужчину признали виновным в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Цветков полностью признал свою вину.

В Пскове на муниципального депутата Николая Кузьмина составили протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП) из-за фотографий с надписью «Навальный 20!8», опубликованных во «ВКонтакте». По этой статье депутату грозило до 15 суток ареста, но Псковский городской суд прекратил административное дело за истечением срока давности.

Заведено очередное уголовное дело о реабилитации нацизма (354.1 УК) за загрузку на сайт «Банк памяти» двух фотографий Адольфа Гитлера. Фигурантом дела, как отмечает центр «Сова», стал житель Ингушетии Джабраил Зулаев, его мотивы неизвестны.

В Архангельской области местный житель Максим Охлюев оштрафован на десять тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом стал комментарий, оставленный Максимом во «ВКонтакте», в котором он негативно охарактеризовал сотрудников полиции. Сейчас комментарий удален. Из решения суда следует, что Охлюев назвал их «полицаями-власовцами». Как отметила «Сова», судя по тексту решения, Максим не призывал к насилию. Он подчеркнул, что «выражал свое мнение о полицаях-власовцах, не имеющих никакого отношения к органам государственной власти».

Самарская полиция прекратила дело местной активистки о фейке. Старший инспектор по особым поручениям ГУ МВД по Самарской области завершил проверку поста Натальи Барановой в ЖЖ под заголовком «Прокурор Советского района заживо похоронил людей». Дело по ч.9 ст. 13.15 КоАП прекращено за отсутствием состава правонарушения. В заметке Баранова рассуждала о причинах, по которым администрация самарского спецприемника ошибочно сообщила матери задержанного о его смерти, и предположила, что шаблон со словом «смерть» используется не случайно. По итогам проверки, подкрепленной лингвистическим исследованием, в тексте поста Барановой не обнаружено заведомо ложных сообщений о фактах или событиях, зато имеется допустимая критика действий конкретного должностного лица.

Следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (ч.2 ст.282 УК РФ) на политолога Валерия Соловья, дома у него прошли обыски. Соловей известен своими прогнозами, которые часто воспринимают как конспирологические. Например, в 2016 году он заявил в интервью газете «Московский комсомолец», что через год президента России Владимира Путина может заменить другой человек. Это интервью опубликовали, но затем удалили. В 2020 году радиостанция «Эхо Москвы» по требованию Роскомнадзора удалила с сайта интервью с Соловьем, в котором политолог назвал свою оценку числа умерших от коронавируса в России, отличавшуюся от официальных данных. Позднее «Эхо Москвы» и главного редактора её сайта Виталия Рувинского оштрафовали на 260 тысяч рублей из-за высказываний Соловья

«Обычное уголовное дело». Адвокат Алексей Добрынин о «политическом» в допросе Валерия Соловья. https://t.co/kw5TvZAeeh pic.twitter.com/E0y5oEzsdT — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) February 17, 2022

Следственный комитет начал проверку публикаций в соцсетях участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой по статье о нарушении права на свободу вероисповедания. По данным издания, проверку проводит отдел СК по Мещанскому району Москвы. Причиной проверки стали посты Толоконниковой, «содержащие признаки действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Ростовский студент Ростислав Павлищев, получивший в 2021 году административный арест за демонстрацию символики «Умного голосования», отчислен из вуза. Руководство Российского государственного университета правосудия считает, что студент нарушил правила учебного заведения.

В Краснодаре 63-летнего пенсионера приговорили к году условно за репост новости «Открытых медиа» в Facebook. Леонида Малявина признали виновным по статье 284.1 УК РФ — осуществление деятельности нежелательной организации.

Гораздо более широкий масштаб приобрели интернет-репрессии после начала так называемой «специальной операции» российских войск на территории Украины. Началось давление на СМИ, которые освещали происходящие события в сильно отличающемся от официального ключе, а пользователи стали объектом пристального внимания правоохранителей. Запрещёнными признавались совершенно произвольные публикации, в которых не было одобрения действий руководства и армии РФ. Акции протеста активно пресекались полицией, участники и организаторы подвергались арестам, штрафам, административному и уголовному преследованию. Антивоенные заявления научных, общественных, журналистских организаций признавались незаконными, особенно после принятия закона о больших сроках за публикацию альтернативного мнения про действия российских военных.

Теперь за распространение фейков о российских военных могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.



Наказывать также решили и тех, кто призывает к антироссийским санкциям и дискредитирует отечественные Вооружённые силыhttps://t.co/IKzLIZabJ4 — Секрет Фирмы (@scrtmag) March 4, 2022

Дошло до такого абсурда, что стало опасным произносить публично или писать в интернете определённые слова. После этого массово закрылись популярные СМИ, а эмиграция из России за рубеж выросла в разы, участились также блокировки интернет-ресурсов.

В Красноярске полицейские начали угрожать жителям за антивоенные посты в соцсетях. О таком случае рассказал подписчик проекта «ЧТД». По его словам, к его живущим отдельно родителям домой пришёл участковый, у которого в этот день был выходной, и начал им рассказывать, что их сын скрывается от полиции (что не так). Это давление не только на настроенных против «спецоперации» людей, но и на их родственников — причём по приказу сверху, отмечает красноярец.

Пользователи Twitter сообщали о требовании Роскомнадзора к соцсети удалить их посты, связанные с вышеупомянутой темой, но позже и сама интернет-площадка оказалась под блокировкой. Та же участь постигла Facebook.

В Москве 28 февраля сотрудники полиции задержали Юрия Пожилова, сообщила ОВД-Инфо его мать. Она связывает задержание с постом об антивоенной акции. Пожилова задержали возле дома около пяти вечера, когда он вышел в аптеку за лекарствами. У него сразу забрали телефон. После задержания с Пожиловым случился приступ эпилепсии, лекарств при нем не было (не успел купить), поэтому его возили в больницу. В больнице оказали помощь, но не госпитализировали, за лекарствами Пожилова возили домой. Тогда его мать и узнала о задержании. По ее словам, полицейские не ответили о причинах задержания. Активист сказал, что его задержали «из-за экстремизма».

В Пскове задержали местного оппозиционного политика и предположительного администратора телеграм-канала Алексея Малова. Канал публиковал фотографии с антивоенной акции на стенах Псковского кремля и сообщал о том, что с 1 марта в псковской области начинаются похороны.

Сбер блокирует карты россиян, пожертвовавших в украинские фонды. В пояснениях от банка сказано, что блокировки осуществляются в рамках исполнения требований 115-ФЗ о противодействии финансированию терроризма. Сбербанк требует предоставить «пояснения о необходимости проведения операции по перечислению денежных средств».

Бывший депутат Госдумы Андрей Барышев выступил с резкой критикой так называемой «спецоперации», а также предложил объявить импичмент Президенту РФ Владимиру Путину. Он выложил соответствующий ролик об этом, но затем удалил его. По некоторым данным, экс-депутат покинул Россию, но так ли это — пока неизвестно. В последнее время у него начались проблемы с бизнесом.

Силовики пришли с обысками к известной бурятской журналистке Евгении Балтатаровой, выступающей против действий России в Украине. Формальным поводом для обыска послужила кража телеграм-канала Балтатаровой, в котором после этого мошенники стали размещать посты о криптовалюте. Сам канал журналистке они предлагали выкупить за 250 тысяч рублей. Детали дела МВД сообщать отказалось.

Сегодня меня обокрали и изнасиловали, фигурально выражаясь. Сегодня шайка воров и убийц, которые называются российским... Опубліковано Евгенією Балтатаровою Вівторок, 1 березня 2022 р.

Согласно данным проекта «Апология протеста», по состоянию на 3 марта было оштрафовано или арестовало 12 человек из семи городов. Скорее всего, таких фактов гораздо больше и не все они стали достоянием общественности.

После того, как многие звёзды шоу-бизнеса через YouTube обратились к властям с требованием остановить «спецоперацию», Роскомнадзор направил Google уведомление о недопустимости распространение ложных рекламных сообщений на территории России, поскольку часто вместо рекламы отрывки из таких роликов транслировались для пользователей из РФ. Американский гигант требования надзорного ведомства не выполнил. Но отдельные пользователи, в том числе — известные люди, продолжившие записывать подобные видео, стали объектами преследования со стороны силовиков.

Антивоенные обращения общественников, учёных, представителей IT и бизнеса также подверглись жёсткой цензуре, вплоть до полной блокировки целых изданий.

Активисты, между тем, продолжали попадать под каток репрессий. За анонсы протестных акций им выписывали административные аресты и штрафы.

Жительницу Москвы задержали за «антивоенный» твит благодаря распознаванию лиц. Девушку должны были арестовать, но отпустили после пересмотра решения суда. София Аттарова написала в твиттере «Давненько не гуляла я в центре» и добавила ссылку на сообщение с призывом приходить на антивоенную акцию. Через шесть дней после этого её задержали в метро. Фото девушки в городскую систему распознавания лиц загрузил сотрудник Центра «Э». Он же сделал скриншот «антивоенного» твита девушки — на это ему потребовалось 29 секунд.

Первый штраф в рамках военной цензуры был вынесен 6 марта в Кемеровской области. 49-летний мужчина разместил видео с призывом выходить на антивоенные акции. В отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по новой статье — 100 тысяч рублей, но жителя Кемеровской области оштрафовали на 60 тысяч.

В эти же дни СМИ сообщали, что у Детского мира на Лубянке в Москве полицейские останавливали людей и требовали показать, что у них в телефонах, пролистывали переписку, иначе не пропускали дальше.

Россиянина оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарий «Z – <неопрятные люди>», оставленный в соцсети «Вконтакте». Оштрафованный – житель Сургута, его имя неизвестно, о выписанном штрафе сообщает пресс-служба МВД по ХМАО. Комментарий полицейские обнаружили 6 марта, на следующий день состоялся суд.

8 марта «Сетевые свободы» сообщили о 144 составленных протоколах с момента вступления в силу законов о военной цензуре. Скорее всего, речь в основном идёт об уличных акциях протеста, но факты преследования за посты в интернете также были зафиксированы. В этом мини-отчёте отмечается широкая география заведённых дел — от Калининграда до Приморья.

Костромской священник отец Иоанн Бурдин был оштрафован за «дискредитацию Вооруженных Сил РФ» и «призывы к воспрепятствованию использования» армии. Поводом для применения новой ст. 20.3.3 КоАП стала его речь перед прихожанами, в которой он осудил «братоубийство» на территории Украины. Еще одно нарушение — публикация «информации с агитационными изображениями» на сайте прихода.

Священника зовут Иоанн Бурдин, и человек он очень интересный.



В этом году он, например, служил панихиду по Немцову. А в интервью нам цитировал Достоевского: https://t.co/oOMJ9aPggK — Холод (@holodmedia) March 23, 2022

Вскоре прихожане в селе Карабаново стали собирать подписи, чтобы отца Иоанна прогнали с прихода.

В Приамурье 31-летний житель г.Благовещенска «распространил в сети Интернет информацию, дискредитирующую использование Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины», сообщает "МВД-Медиа". Позднее представленные полицией материалы были рассмотрены в Благовещенском городском суде. Видео мужчина разместил «в статусе мессенджера» и там содержался «аудиовизуальный ряд применения военной техники и оружия, сопровождался данными о потерях российского спецконтингента и призывом к дальнейшему распространению данной информации». Суд признал амурчанина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Не только правоохранительные органы, но и ВУЗы оказывают давление на студентов из-за "украинской спецоперации". Так, студентам Высшей школы экономики руководство разослало правовую памятку с таким текстом:

«Обучающимся и работникам не следует осуществлять размещать на своих страницах в социальных сетях, в телеграм-каналах или на стриминговых платформах какую-либо запрещенную информацию».

В памятке указано, что корпоративное пространство ВШЭ — такое же публичное пространство, где не должна публиковаться следующая информация:

критика действий Вооруженных Сил Российской Федерации, информация, подрывающая авторитет к Вооруженных Сил Российской Федерации и доверие к ним;

неподтвержденная информация об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (включая фото- и видеоматериалы);

информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, содержащая мотивы политической, идеологической, расовой национальной или религиозной ненависти;

призывы к участию в проведении несанкционированных публичных акций;

призывы к введению санкций в отношении РФ;

положительная оценка введению санкций в отношении РФ.

Меры подобного характерв были приняты в Институте современного искусства, БашГУ, Тимирязевской академии, Новосибирском государственном аграгном университете, РАНХиГС, Воронежского государственном педуниверситете, Башкирском государственном педуниверситете и других ВУЗах страны.

Учителю географии из московской школы № 498 Рамизу Манафлы грозят увольнением из-за поста, в котором он заявил, что не хочет «быть зеркалом государственной пропаганды». Директор потребовал удалить публикацию, педагог отказался. Теперь школа намерена собрать комиссию, чтобы решить, по какой статье уволить его.

Правозащитник из Республики Коми Эрнест Мезак эмигрировал из России. В качестве мотива он назвал несогласие со «спецоперацией», политикой Владимира Путина, а также действиями правоохранительной и судебной систем. В России на Мезака заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») из-за постов в Instagram и во «ВКонтакте», в которых сыктывкарский суд он назвал «городским шапито», а судей — «типасудьями».

По состоянию на 13 марта «Сетевыми Свободами» было зафиксировано уже 164 дела о военной цензуре. В целом, отмечает проект, все они были возбуждены за 10 дней с момента вступления в силу соответствующих законов.

Информационно-аналитический центр «Сова» считает неправомерным преследование в отношении политического курса государства, в том числе в отношении событий в Украине, если такие высказывания не содержат призывов к применению насилия или иным явно противоправным действиям в общепринятом понимании:

«При этом мы понимаем, что в острых ситуациях люди нередко допускают высказывания, которые формально могли бы считаться противоправными, но, по сути, являются не подстрекательской агитацией, а эмоциональной репликой».

Жителя Кургана оштрафовали на 40 тыс. руб. за размещение в соцсети комментариев и изображений, дискредитирующих действия вооруженных сил РФ. Он признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Нарушение выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по региону.

Суд во Владивостоке назначил рекордный штраф по закону о военной цензуре, пишут «Сетевые Свободы». Часть 2 новой статьи 20.3.3 КоАП устанавливает ответственность за «дискредитацию», совмещенную с призывом к публичной акции. Судья Советского районного суда Владивостока оштрафовал Илью Рейнвальда на 80.000 рублей за репост антивоенного сообщения от Алексея Навального в телеграм-чате. «На данный момент — это максимальный штраф по новой статье КоАП РФ», – отмечают «Сетевые Свободы».

Депутат-единоросс Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить публикации журналиста Александра Невзорова. Претензии парламентария касаются соцсетей и YouTube-канала Невзорова, где, как считает Хамзаев, в последние несколько недель журналист якобы размещал «материалы с экстремистским содержанием, направленные против специальной военной операции на Украине».

Сам журналист в достаточно жёсткой манере высказался о депутате и надзорном ведомстве, назвав «спецоперацию» «преступной и шизофренической, которая окончательно погубит Россию». Он заявил, что руководствуется Конституцией РФ и законом «О СМИ»:

«...И моими собственными представлениями о добре, зле и судьбе этой несчастной страны. А если эти дементники ищут предлог, то вероятно, найдут его. Пакостничать, стучать, сажать и пытать — да, смогут. Запугать — нет. Невзоров».

В конце марта Роскомнадзор по решению Генеральной прокуратуры заблокировал сайт Невзорова.

Останкинский суд Москвы оштрафовал Марину Овсянникову, ворвавшуюся с антивоенным плакатом в эфир «Первого канала», на 30 тыс. руб. Суд признал ее виновной по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). 14 марта Марина Овсянникова на несколько секунд ворвалась в эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом. Накануне она записала видеобращение, в котором осудила военную операцию на Украине и выразила надежду на то, «что братские народы еще смогут помириться». В Кремле этот поступок назвали «хулиганским».

Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тыс. руб. жителя Краснодара за оскорбление баннера с изображением буквы «Z». 32-летний мужчина, направляясь по улице Школьная, остановился на проезжей части, вышел из машины и плюнул в баннер с буквой Z. Его поступок попал на видеорегистратор, а затем широко разошёлся по интернету. Правоохранители решили, что эти действия дискредитируют ВС РФ. В суде мужчина отметил, что таким образом он выразил свое отношение к спецоперации на Украине, но сам плевок считает неправильным поступком.

Жителя Майкопа оштрафовали на 50 тыс. руб. за размещение в социальных сетях информации, дискредитирующей вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея. На 35-летнего жителя Майкопа был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. Собранные материалы были представлены в Майкопском городском суде, который признал нарушителя виновным. Мужчине был назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

Главный режиссер Кудымкарского драматического театра Юлия Беляева обвиняется в дискредитации действий Вооруженных сил РФ. Её задержали во время репетиции, доставили в отдел полиции, где на нее составили протокол по недавно принятой ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация действий Вооруженных сил Российской Федерации). Основанием для привлечения к ответственности послужил опубликованный 24 февраля пост на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«Там просто мое личное мнение, мое высказывание. Я высказала то, что думаю,— сообщила Беляева.— Обычное высказывание, и ничего более, никакой дискредитации. В полиции мне лишь хотелось, чтоб они быстрее все закончили, потому что мне надо было продолжать репетицию, готовить к сдаче спектакль».

Сотрудники отдела полиции №2 составили протокол на жителя Нижнего Новгорода за дискредитацию вооруженных сил РФ. Основанием стало аудиосообщение, отправленное им в одном из мессенджеров.

Центральный районный суд Новокузнецка оштрафовал на 50 тыс. руб. местную жительницу, разместившую на личной странице в соцсети видеоролик с призывом принять участите в акции «по воспрепятствованию использования Вооружённых сил Российской Федерации при проведении специальной операции», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу. Решение вынесено на основании протокола, составленного полицейскими. Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В Екатеринбурге суд дважды оштрафовал экс-мэра города и общественного деятеля Евгения Ройзмана из-за его антивоенных высказываний в социальных сетях. Общая сумма штрафа - 100 тысяч рублей. Политика признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ (это новая статья 20.3.3 КоАП РФ), хотя сам он вину полностью отрицает. Дело открыли из-за поста в Twitter и ролика в YouTube.

"До Северной Кореи уже совсем немножко остается". Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан виновным в дискредитации российской армии и оштрафован на 100 тысяч рублей. Он рассуждал о значении букв Z и V pic.twitter.com/HLF5HRjvQy — Радио Свобода (@SvobodaRadio) March 30, 2022

О том, что в этих публикациях есть что-то противозаконное, Ройзман узнал только 28 марта, а уже на следующий день состоялся суд, где ему и защите дали лишь два часа, чтобы ознакомиться с материалами дела. В ходе заседания политик несколько раз высказывался о том, что социальные сети всегда были для него островком свободы и что российский народ невозможно заставить молчать.

«Иметь свою реакцию на происходящее — это священное право, которое у нас отнять никто не может. Ну нельзя молчать, мы же не скоты бессловесные», – объяснил свою позицию Ройзман.

Блогер Дмитрий Чернышев (mi3ch) заявил о своей эмиграции в Израиль после допроса и угроз от силовиков. По словам Чернышева, более 30 лет разделяющего оппозиционные взгляды, следователи сначала пытались запугивать, приводя цитаты из его постов, а потом привели женщину, представившуюся «генералом СВР»:

«Сейчас мы вас повезем в товарном вагоне, – процитировал Чернышев угрозы женщины. – Повторяю — в товарном вагоне в ДНР и привяжем вас к столбу, как мародера. Догадываетесь, что с вами сделают? Сейчас вы нам напишите расписку, что присягаете на верность Владимиру Владимировичу Путину».

Когда не сработало и это, силовики пообещали заняться детьми блогера, в ответ на что он дал им расписку, что прекратит «всю активность в интернете. Как законопослушный гражданин, на основании только что принятого закона о фейках. До 15 лет лишения свободы».

В Томской области возбудили первые два дела по новой статье Уголовного кодекса о «фейках» про действия Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК).

Одно из дел возбудили против жительницы закрытого города Северска, ее имя СК не называет. В ведомстве утверждают, что она с 4 по 15 марта опубликовала в одном из мессенджеров «заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, которую якобы получила от очевидцев с мест происходящих событий».

Второе дело возбудили против жителя Томска. Он, по версии следствия, в период с 5 по 12 марта опубликовал посты в одной из соцсетей. «Заведомо ложную информацию» о действиях российских военных, как утверждают в СК, он тоже «якобы получал от очевидцев с мест происходящих событий». Позже СК сообщил, что дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений «фейков» о действиях российских военных) возбуждено против блогера Вероники Белоцерковской из-за ее постов в инстаграме.

«По имеющейся информации, Белоцерковская находится вне пределов Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск», — заявили в ведомстве. У обоих фигурантов новых дел прошли обыски. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Киевский районный суд Симферополя оштрафовал двух симферопольцев по обвинению в «дискредитации использования Вооруженных сил России» в ходе "спецоперации" России в Украине. В сообщении суда указано:

«Жители Симферополя осуществляли публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России (...) в рамках демилитаризации и денацификации Украины, выражали публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России».

Симферопольцы получили одинаковые штрафы на сумму 50 тысяч рублей.

Казанский оппозиционер кандидат биологических наук Андрей Бояршинов стал обвиняемым по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело возбудила ФСБ из-за двух сообщений в Telegram-канале — они были размещены, когда в Казани проходили несанкционированные акции против военной спецоперации в Украине. Верховный суд Татарстана отправил его в СИЗО. Ранее у активиста прошел обыск по другому уголовному делу — о призывах к массовым беспорядкам.

Суд назначил 40 часов обязательных работ администратору Telegram-канала «Удмуртия против коррупции». Олегу Аникину вменили статью о повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). По мнению суда, активист разместил призывы в Telegram к участию в акции против спецоперации.

В Элисте на председателя конгресса ойрат-калмыцкого народа Арсланга Санджиева и троих его заместителей составили протоколы по статье о «фейках» о действиях российской армии. Активисты 7 марта от имени конгресса записали обращение с призывом к миру. Другой протокол по той же статье на Санджиева и двух его заместителей составили из-за антивоенного обращения, записанного 10 марта.

По данным «Сетвевых Свобод», за почти три недели после вступления в силу законодательства о военной цензуре было возбуждено как минимум семь уголовных дел. Первое же уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в Москве по пунктам «а», «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ, группой лиц с использованием своего служебного положения по мотивам ненависти) в отношении Сергея Клокова. Он — техник запасного пункта управления столичного главка МВД. Как сообщил адвокат Даниил Берман:

«По версии следствия, мой подзащитный распространил заведомо ложную информацию якобы в ходе телефонных звонков со своих номеров жителям Республики Крым и Московской области».

В Москве за распространение «фейков» о войне арестовали бывшего капитана МВД Сергея Клокова. «Медуза» поговорила с его адвокатом, матерью и женой https://t.co/ERfjarV3KJ — Unsafe Meduza (@MeduzaSafe) March 26, 2022

Суд оштрафовал калужского активиста на 50 тысяч за ролик против спецоперации. Константин Ларионов в Telegram-канале рассказал, что утром 24 марта его задержали сотрудники центра «Э». В этот же день суд обвинил его в дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ).

В Кудымкаре задержали актрису Коми-Пермяцкого театра и звезду сериала «Территория» Ксению Отинову. Ранее в своих соцсетях девушка активно высказывалась против «военной спецоперации» в Украине.

Задержание актрисы Ксении Отиновой прокомментировал директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин. Девушка не выходит на связь с утра и не отвечает на звонки.https://t.co/0pP0QwVMxM — 59.RU (@59ru) March 24, 2022

По состоянию на 25 марта Следком расследовал уже более 10 дел по фейкам о деятельности Воружённых сил РФ.

Жителя Свердловской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он слова «зло» и «фашизм» написал с использованием буквы Z. Власти считают это дискредитацией российской армии.

Задержан независимый депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко. В его отношении может быть возбуждено уголовное дело по статье о «распространении ложной информации об использовании ВС РФ». Петренко регулярно критикует работу чиновников мэрии, он также выступал с осуждением «спецоперации» в Украине. Дмитрий Петренко прошел в горсовет Омска при поддержке КПРФ и работал во фракции. Но в 2021 году его исключили из партии под предлогом работы «против партии» и ее кандидатов.

Калининградский активист Иван Лузин покинул Россию из-за давления на сторонников Навального Он эмигрировал в Польшу вместе с женой и четырьмя детьми. В том числе поводом для эмиграции послужило начало спецоперации в Украине.

Российские власти устроили настоящую «охоту на ведьм», используя систему уголовного правосудия для преследования протестующих против «спецоперации», в том числе популярных блогеров и журналистов, заявила Amnesty International, отмечая месяц с начала новой волны репрессий. Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, считает, что преследование людей против «украинской кампании» Владимира Путина, выходит далеко за пределы предыдущих кампаний по преследованию протестующих и активистов:

«Людям, которых уличили в критике <„военной спецоперации“>, угрожает абсурдное количество произвольных обвинений только за то, что они высказали свою позицию. Их обвиняют не только в „дискредитации“ Вооружённых сил, но также в клевете, мошенничестве, а иногда и в „террористических преступлениях“».

По данным российской правозащитной группы «Агора», за один только месяц с начала российских действий в Украине было заведено как минимум 60 уголовных дел за мирные протесты против войны или публичную критику российских властей. Уголовные дела расследуются по 14 разным статьям уголовного кодекса.



Как минимум 46 человек подверглись уголовному преследованию, в том числе девять из них находятся под стражей, а трое – под домашним арестом. По сведениям «Агоры», их обвиняют в многочисленных «преступлениях» – оскорблении представителей власти, клевете, призывах к экстремистской деятельности, призывам к массовым беспорядкам, возбуждении вражды, а также мошенничестве и надругательстве над местами захоронений.

В Красноярске из-за комментариев в соцсетях задержана журналистка ngs24 Мария Антюшева. В полиции на неё оформили админпротокол о дискредитации армии. По словам Антюшевой, её соцсети кто-то заскринил и выложил в ультрапатриотических пабликах. Позже она была оштрафована на 30 тысяч рублей, о чём сообщил адвокат «Сетевых Свобод» Владимир Васин.

По данным «ОВД-Инфо LIVE», по состоянию на 31 марта полиция по статье 20.3.3 КоАП о «фейках» о вооруженных силах России составила уже более 400 административных протоколов.

Но не одной только армейско-военной темой жили в феврале и марте силовые и судебные органы России. Происходили в это время обыски, суды, прочие репрессивные действия в отношении пользователей Рунета по другим поводам.

Экс-фотографа штаба Навального (признан экстремистской организацией) в Москве Александра Струкова, обвиняемого в призывах к терроризму из-за комментариев в телеграм-канале Znak.com, внесли в перечень террористов и экстремистов. К слову, само издание на данный момент прекратило свою работу.

Суд назначил 60 000 рублей штрафа самарцу Андрею Шабанову, который загрузил на сайт "Бессмертного полка" фото Адольфа Гитлера. У него также изъяли роутер и компьютер — в пользу государства.

Жителя Стерлитамака привлекают к ответственности за пост во "ВКонтакте" со ссылками на две статьи издания «Проект», посвященные анализу коронавирусной статистики. Он репостнул их за 4 месяца до признания «Проекта» нежелательной организацией, 9 марта 2021 года. Тем не менее 15 февраля 2022 года и.о. прокурора Стерлитамака возбудил дело по статье 20.33 КоАП. По этой статье грозит наказание в виде штрафа до 15 тыс. рублей. Кроме того, в случае повторного нарушения в течение года, возможна уголовная ответственность по ст.284.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы до 4 лет.

В Краснодаре пришли с обыском к адвокату Михаилу Беньяшу и активистке Яне Антоновой. Силовики выломали дверь в квартиру Михаила Беньяша. Сам он находится не дома. Беньяш сообщил, что обыски проходят по делу о «телефонном терроризме» (ст. 207 УК). Обыск в доме активиста «ЭкоВахты» также проходит по делу о лжеминировании: полицейские утверждают, что заместитель главного редактора «Протокола» Матвей Курдюков позвонил в Общественную палату и сообщил о минировании здания. В связи с каким делом проводились следственные действия в квартире Антоновой — неизвестно. Сама активистка сообщила также о повторной блокировке счетов ее 69-летней матери по делу ФБК.

В Краснодаре силовики пришли с обысками как минимум к двум активистам и адвокату. Обыски в квартирах Михаила Беньяша и активиста «ЭкоВахты» проходят по делу о «телефонном терроризме». https://t.co/UT6fe8yxfH — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 12, 2022

Экс-сотрудника ФБК Даниэля Холодного отправили в СИЗО за техническую работу на прямых эфирах «Навальный LIVE», сообщила в Twitter его девушка, ответив, что делается всё это задним числом и самому Холодному грозит теперь до 6 лет реального срока.

В Казани прошли обыски у активистки у экс-кандидатки в депутаты Гульназ Равиловой, журналистки «Соты» Елены Изотовой и активиста ЛПР Тимура Тухватуллина. Казанцев обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Суть дела в основном остаётся неизвестной, но по сведениям «Соты», Тухватуллин проходит свидетелем, так как состоял в обширном телеграм-чате, где некий аноним призвал запасаться зажигательными смесями и дубинками.

Обыски прошли у лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга и других активистов партии. Поводом для следственных действий стала жалоба на одну из публикаций телеграм-канала „Гремячая башня“, в котором авторы нелестно высказались о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове.

В Краснодаре на выходе из дома была задержана организатор «умного наблюдения» Алипат Султанбегова. За день до этого она только вышла из-под ареста: 20 суток девушка отбывала за анонс антивоенной акции в сториз. добавили еще одну статью – 20.3.1 КоАП – возбуждение ненависти или вражды в отношении сотрудников полиции, до 15 суток ареста. Поводом стал твит о действиях полиции на недавнем митинге с цитированием известного слогана о «мусорах».

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину из Новгородской области. Как сообщил проект «ОВД-Инфо», новгородцу вменили статью о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ). По версии полицейских, мужчина отправил на страницу сайта «Бессмертный полк онлайн» заявку с именем Степана Бандеры.

«Мемориал» признал политзаключённым «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. «Мы полагаем, что его преследуют за деятельность по защите прав полицейских. Она воспринимается как угроза возможности бесконтрольно использовать силовиков для сохранения режима», – считают в организации.

Краснодарского блогера и активиста Леонида Кудинова допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу об оскорблении представителя власти из-за критики Лукашенко. "В уголовном деле идет речь не только об оскорблении президента Лукашенко, но и белорусского судьи и милиционеров. Получается, их критика является оскорблением власти в России", – указал адвокат Кудинова.

Против блогера Сергея Командирова, арестованного за публикацию видеоролика во «Вконтакте» , возбудили три новых уголовных дела. Ему грозит более 10 лет тюрьмы. О возбуждении новых дел Командиров рассказал в открытом письме из СИЗО, которое есть в распоряжении «Можем объяснить». Он просит «помочь остановить беспредел» и спасти его. Смоленского блогера Сергея Командирова задержали в октябре 2021 года. Его обвиняли в оправдании терроризма по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — за публикацию в сообществе «Вконтакте» , видеоролика «Судья Грэмм» и предложение поддержать донатами автора видео.

Советский районный суд Уфы арестовал до 23 мая депутата Курултая Башкирии (республиканского парламента) Дмитрия Чувилина и еще четверых человек, обвиняемых в создании террористической организации. Поводом для возбуждения дела послужило участие обвиняемых в «Марксистском кружке» — собраниях уфимских левых, на которых обсуждались как исторические события, так и текущая ситуация в России. По версии следствия, обвиняемые «объединились и создали группировку для террористической деятельности». В частности, внимание СК привлекло видео в группе «Марксистского кружка» в соцсетях, на котором говорилось об «уничтожении капиталистического рабства».

Депутата парламента Башкирии от КПРФ Дмитрия Чувилина и еще четверых человек арестовали по делу о «террористическом сообществе».



Вот и за коммунистами/комсомольцами снова пришлиhttps://t.co/kBJHPZLfmo — Тайга.инфо (@taygainfo) March 26, 2022

В Петербурге Следственный комитет возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) из-за публикации фотографии генерала Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка». Подозреваемого задержали. По версии следствия, мужчина 1989 года рождения, используя профиль в социальной сети под именем Анатолия Быковского, 5 мая 2020 года разместил на сайте проекта «Бессмертный полк» фотографию, имя, фамилию и фотографию генерала Андрея Власова. Тем самым мужчина «распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества».

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Совершенно очевидно, что пространство для свободного высказывания своих мыслей и общественной дискуссии уменьшилось в разы. Как справедливо заметила Amnesty International, репрессивные законы используются произвольным образом, но хочется добавить, что это касается далеко не одной только темы «спецоперации». Поводов для привлечения к ответственности и раньше было предостаточно, но теперь вероятность попасть под административное или даже уголовное преследование для россиян значительно выросла. К сожалению, происходит стремительное «обнуление» прав и свобод наших сограждан как в интернете, так и в офлайн.