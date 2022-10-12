За оскорбление региональных госсимволов предложили наказывать крупными штрафами или админарестами

Государственный Совет Республики Татарстан и депутат-едионросс Айрат Фаррахов внесли в Госдуму законопроект №209819-8 «О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который предусматривает штрафы и аресты за «явное неуважение» к флагам и гербам субъектов РФ. Сейчас статья КоАП предусматривает наказание лишь за оскорбление госсимволов России, а также федеральных органов власти.



Поправки предложено внести в ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), которая предусматривает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб. за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» и органам власти. По мнению парламентариев Татарстана, эта статья должна защищать также госсимволы субъектов РФ и предусматривать штрафы за проявление «неуважения» к гимну, флагу или гербу российского региона.



Норма, о которой идет речь, появилась в КоАП РФ в марте 2019 года. Она касается в том числе информации, которая распространяется в интернете и выражена «в неприличной форме» либо «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». В частности, штрафы по этой статье получали интернет-пользователи за оскорбление президента России Владимира Путина. Тогда же эта статья была дополнена ч. 4, которая предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.



В пояснительной записке сказано о «наличии проблемы, связанной с невозможностью законами субъектов РФ» устанавливать административную ответственность за «неуважение» к госсимволам регионов, поскольку правонарушение может быть совершено в интернете «лицом, зарегистрированным за пределами соответствующего субъекта». Вместе с тем региональные законы не имеют прямого действия на всей территории страны, в отличие от КоАП РФ. В пакете с этим законопроектом Госсовет Татарстана и Айрат Фаррахов подготовили дополнения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предложено обязать провайдеров блокировать интернет-страницы, где размещена информация с оскорблением госсимволов регионов РФ.



Обе инициативы одобрены парламентом Татарстана в июле этого года. Тогда председатель комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин («Единая Россия») отмечал, что это будет «определенный вклад в развитие российского федерализма». В Госсовете указывали, что неуважительных «проявлений» к госсимволам регионов «становится все больше и больше». Один из депутатов рассказал «Ъ», что парламентарии обнаружили в интернете картинку, где флаг Татарстана был размещен на плавках.



Правительство России инициативу не поддержало. В кабмине указали, что административная ответственность может быть установлена «только по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами». Также в отзыве за подписью вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сказано, что принятие законопроекта может повысить нагрузку на должностных лиц, которые составляют протоколы и рассматривают административные дела. Это «вызовет необходимость увеличения их штатной численности и, соответственно, дополнительных бюджетных расходов», предостерегли в кабмине.

Как заметили многие правозащитники, правоприменение принятого в 2019 года закона чаще всего касалось постов с критикой Президента РФ Владимира Путина. «Есть основания полагать, что целью закона было как раз желание снизить критику в адрес президента», — заявила директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Примечательно также, что нормы, введенные новой статьей, законодательство уже предусматривало. Так, статья 329 УК наказывает за надругательство над флагом и гербом, статья 297 УК — за неуважение к суду, 319 УК — за оскорбление представителя власти.