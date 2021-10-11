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11 октября 2021

МВД: С начала пандемии коронавируса число IT-преступлений выросло в 1,5 раза

По словам министра Колокольцева, основную часть таких правонарушений составляет мошенничество, но также сюда входит распространение наркотиков, в связи с чем предложено создать Межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих информацию о соответствующих веществах.

Министр внутренних дел России генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на заседании Совета Министров внутренних дел государств – участников СНГ, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

Колокольцев отметил, что под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества, люди перешли на удаленный режим работы и учебы, в связи с чем возрастала их активность в интернете. Кроме того, организации стали чаще задействовать электронные платформы для оказания услуг. Все эти факторы обусловили дальнейший рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. «В России их число за последние два года увеличилось в полтора раза и продолжает расти. Основную часть таких посягательств составляют мошенничества», — сказал Колокольцев.

Министр МВД в числе приоритетных направлений правоохранительных органов государств СНГ назвал совместное противодействие экстремизму, терроризму, незаконной миграции.

В числе набирающих рост преступлений с использованиекм информационно-телекоммуникационных технологий Колокольцев также назвал распространение наркотиков. Глава российского МВД предложил коллегам создать Межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках, в целях их блокировки уполномоченными органами стран Содружества. «В России подобный реестр существует с 2012 года», — сказал Колокольцев, видимо, подразумевая реестр запрещённой информации, куда вносят далеко не только связанные с наркотиками сайты.

139-ФЗ МВД России коронавирус мошенничество наркотики Колокольцев СНГ реестр

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