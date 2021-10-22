В Москве будут вычислять нарушителей локдауна по фото в соцсетях

Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер, передаёт РБК. Об этом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«С 28 числа начнем контролировать, как выполняется указ мэра. Здесь в помощь и камеры наблюдения, и социальные сети. <...> Очень часто люди постят прекрасные фотографии с каких-нибудь клубов, концертов», — сказал он.

Чиновник отметил, что возмущённые нарушением запрета москвичи и сами присылают фотографии и спрашивают, почему это происходит. В таких случаях «вызывается представитель, получается объяснение, и дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол». Потом дело идёт в суд.



Напомним, из-за ситуации с коронавирусом власти Москвы и Подмосковья объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры, а также организации сферы услуг и торговли, за исключением тех, что осуществляют продажу лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости. Продолжить работу смогут театры и музеи, но посетить их можно будет только при условии заполняемости помещений не более чем на 50%, а также использования защитных масок и QR-кодов. Кроме того, некоторые вузы перейдут на дистанционное обучение.

В июне у петербургских клубов A2 и Aurora отозвали QR-коды, как сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга, из-за «грубейших нарушений санитарных норм» в виде снятых масок, несоблюдения социальной дистанции и правил рассадки в клубах. Выводы о несоблюдении условий проведения мероприятий были сделаны на основании сториз в инстаграме артистов, рассказали тогда в A2 и Aurora. Интересно, что, как заметили пользователи, антикоронавирусные нормы не действовали в фан-зоне, где смотрели Евро-2020 или на ПМЭФ. Таким образом, можно сказать, что проверки по соцсетям проводят не только в Москве, притом достаточно давно и, видимо, выборочно.







