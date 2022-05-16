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16 May 2022

Запущен «импортозамещённый» Google Play — NashStore

Теперь он доступен для пользователей, и в его каталоге сейчас свыше 1000 программ, большинство из которых — малоизвестные.

АНО «Цифровые платформы» открыла общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play, для скачивания приложений на смартфоны. Не так давно создатели импортозамещённого маркетплейса приглашали протестировать своё детище только разработчиков.

Как сообщает Rozetked, каталоге свыше 1000 приложений и игр, включая официальные клиенты крупнейших банков, СМИ и медиасервисов. Также в NashStore можно найти альтернативные приложения от малоизвестных разработчиков, например, клиент для Telegram Colibri X. В NashStore можно найти Rutube, 2ГИС, «Столото». Есть санкционное приложение «Альфа-Банка», но нет «СберБанка» но есть «СберМаркет»). Легальный кинотеатр Wink соседствует с пиратской Zona. Приложения «Госуслуг» нет, зато есть неофициальный «Гос налог». Подавляющую часть каталога составляет малоизвестный софт.

В Telegram-канале «Лаборатория Артимовича», который может быть связан с известным IT-предпринимателем и экс-хакером Дмитрием Артимовичем, сообщили, что установить приложение не получается, продемонстрировав скрин с надписью «404 Not Found».

Как ранее пояснял РБК гендиректор АНО Арсений Щельцин, в мае планировался выпуск стартового каталога в альфа-версии приложения. На первом этапе платформа будет больше похожа на витрину приложений, чем на полноценный магазин: приложения нельзя будет скачать «в один клик». По словам Щельцина, они ведут переговоры с Google о том, чтобы NashStore получил права на скачивание.

Если Google и Apple продолжат работать в России, отечественный магазин не понадобится или же он и магазин Google смогут существовать параллельно, рассуждает создатель LiveInternet Герман Клименко. При таком сценарии магазин можно создать буквально за месяц-другой, и это будет тренировкой для российских разработчиков. «Если же теоретически Google решит «наказать» российский рынок и прекратит размещать российские приложения, создание магазина уже не поможет. В таком случае придется создавать магазин вместе с собственной операционной системой», — указал Клименко.

импортозамещение цифровая экономика приложения Google Play маркетплейс NashStore

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