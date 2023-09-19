Российские ретейлеры откажутся от продажи новой части Call of Duty

Крупнейшие российские сети магазинов бытовой техники и электроники допустили отказ от продажи игры „Call of Duty: Modern Warfare III“.



Ретейлеры не будут продавать игру, если в ней будут содержаться сцены, призывающие к насилию против российских граждан, сообщил РБК Яша Хаддажи, президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, экс-руководитель российского представительства Nintendo (сейчас занимает пост гендиректора компании-импортера «Ачивка»).



Намерение отказаться от продажи „Modern Warfare III“ из-за информации о содержании в ней сцен насилия против россиян подтвердили изданию в пресс-службе объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо» и DNS; аналогичное решение также приняли тематические ретейлеры «Бука» и ЭМСИ.



Предварительное решение об отказе в продажах третьей части игры было принято после публикации видеоролика-тизера со сценой, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан, объяснил Хаддажи. Так, главным отрицательным персонажем игры выступает россиянин Владимир Макаров: в проморолике игры можно увидеть группу лиц, которые, предположительно, освобождают его из тюрьмы.



В конце трейлера показана часть «сцены после титров», которой завершалась предыдущая часть Call of Duty: в ней террористы готовятся захватить российский коммерческий самолет и получают сообщение на телефон: «No Russian». Согласно анонсам, сюжет новой части как раз будет начинаться как прямое продолжение предыдущей, а значит, именно с этого эпизода.

«Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», — уточнил Хаддажи.

Если в новой части „Call of Duty“ будут замечены нарушения, то сети — в случае продажи игры — могут попасть под действие ст. 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), также сообщили ретейлеры.



Релиз самой игры назначен на 10 ноября 2023 года.

Это не первый раз, когда сети ограничивают продажи игр серии „Call of Duty“ в России. В 2009-м в стране официально не продавались консольные версии „Modern Warfare II“. В ней был уровень No russian («Ни слова по-русски»), в котором игрок участвовал в нападении на российский аэропорт и мог стрелять по гражданским. Версия игры для ПК в России вышла, но из нее удалили данный уровень.