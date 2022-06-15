Новый федеральный оператор связи вряд ли заработает

Российские власти не намерены продлевать разрешение на использование частот 1900–1920 МГц для компаний «Антарес», «Интеграл» и «Арктур», на базе которых планировалось запустить нового оператора связи. Скорее всего, пятый федеральный сотовый оператор так и не заработает. Это следует из материалов ГКРЦ, подготовленных к ближайшему заседанию комиссии.



Против продления разрешения на использование указанным компаниям частот выступило одно из силовых ведомств. Однако итоговое решение будет принято на заседании комиссии. Окончательная повестка заседания ГКРЧ не сформирована, итоговые решения будут определены на заседании, сообщили в пресс-службе Минцифры, курирующего работу комиссии.

«Антарес», «Арктур» и «Интеграл» были основаны в середине 2000-х годов. По данным «Спарк-Интерфакса», сейчас их бенефициар — предприниматель Евгений Ройтман (все три структуры принадлежат компании «Артех», в которой он владеет более чем 99% уставного капитала). Планировалось, что на базе трех фирм в Москве, а затем и в других городах с 2015 года начнут запускать сотовые сети четвертого поколения (LTE) на экзотических для России частотах 1900–1920 МГц. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и Tele2 в основном используют для LTE частоты 900 МГц, 1800 МГц, 2500 МГц.