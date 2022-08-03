«Медиазона»: в Подмосковье хотят закрыть редакции всех газет

Власти Московской области решили «оптимизировать» муниципальные газеты, сообщает «Медиазона». Редакции закроют, сотрудников сократят; в городах останутся только фрилансеры, оформленные как самозанятые или индивидуальные предприниматели и пишущие для единого областного издания «Подмосковье сегодня». Об этом «Медиазоне» рассказал один из подмосковных журналистов со ссылкой на стенограмму июльского совещания в министерстве информационных и социальных коммуникаций области (МИСК).

«Мы считаем, и мы глубоко убеждены в том, что наши деньги, деньги министерства и деньги муниципалитета в общей своей конструкции (а это миллиард на 57 муниципальных газет) — это слишком много, — заявила на совещании замминистра МИСК Кристина Дюкова. — У нас телеканал «360» с теми показателями, которые он выдает с точки зрения цитируемости, медийности, инфраструктуры, разных связей, распространения информации о губернаторе и о правительстве Московской области и так далее, приблизительно в тех же самых бюджетах».

Сами журналисты полагают, что руководство хочет не сэкономить, а присвоить бюджетные деньги.

«Людей будет меньше, а денег останется столько же. И пойдут эти деньги отнюдь не на зарплаты рядовым стрингерам и низовым сотрудникам издательского дома, — цитирует их обращение «Медиазона». — Просто аккумулированы средства будут в определённых руках определённых людей».

Сообщение об оптимизации подтверждают и сами муниципальные издания. Так, коллектив «Люберецкой панорамы» опубликовал прощальное письмо:

«Со следующего номера продолжить традиции нашей газеты постарается опытный профессионал Елена Волкова, она остается единственным люберецким журналистом в новом составе редакции, адресом которой будет город Истра».

Портал «Чехов Вид» подсчитал, что по самым скромным предположениям работы лишатся 800 человек.

«Но главное – никаких офисов, арендной платы и иных сопутствующих расходов на содержание штата: финансовая экономия полагается одной из важнейших целей оптимизации», — говорится на его страничке во «ВКонтакте».

Судя по стенограмме, в дальнейшем оптимизация может костнуться также подмосковных радио и телевидения.

Союз журналистов Подмосковья выразил озабоченность в связи с «реформой»:

«Ликвидация профессионального коллектива редакции, монополизация права на информацию ведет к снижению качества информационного обеспечения жителей Подмосковья, ущемлению их прав на получение достоверной и объективной местной информации, что противоречит базовым принципам Закона о СМИ Российской Федерации».