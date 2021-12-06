Власти Североуральска просят модераторов пабликов удалять оскорбляющие город комментарии

Новый заместитель главы Североуральска Светлана Миронова попросила модераторов городских пабликов удалять комментарии под постами, где город называют «Сральском». Просьбу она высказала на совещании по вопросам ЖКХ в администрации города, пишет издание «Про Североуральск».

«Такие комментарии типа „Сральск“ и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме! Есть же модераторы, вот пусть удаляют такие комментарии», — сказала первый вице-мэр Североуральска.

Замглавы Североуральска предложила городским пабликам удалять негативные комментарии о городе



Недовольные плохой уборкой снега жители в соцсетях назвали город «Сральском». Светлана Миронова считает, что нельзя так говорить о родном городе, даже если есть какие-то проблемы. pic.twitter.com/XTUGKWTuxu — Газета.Ru (@GazetaRu) December 6, 2021

Она подчеркнула, что «мы все живем в городе и не стоит нелестно отзываться о месте, в котором живешь». То же касается и постов о проблемах ЖКХ. По ее мнению, службы ЖКХ работают хорошо.

«Эту мысль Светлана Миронова озвучила на совещании по вопросам ЖКХ, которое состоялось в администрации в начале декабря. И представителей СМИ, как пояснила она, пригласили не случайно. А чтобы журналисты могли озвучить некоторые проблемы. Например, проблему с нехваткой механизаторов и проблему с мешающими уборке снега во дворах машинами. Видимо, грубые комментарии под постами - тоже проблема, раз попросили их удалять», — отмечает «Про Североуральск».