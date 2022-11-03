В Совете Федерации обсуждают создание реестра «недружественных» правообладателей

Глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов предложил создать в России реестр недружественных правообладателей. Идею он обнародовал в рамках круглого стола на тему «Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей в условиях параллельного импорта», который прошел в Совете Федерации в начале ноября текущего года. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с копией соответствующей презентации.

В реестр хотят вносить компании, которые поддерживают санкции против России «при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность», а также дискриминируют территории РФ «в отношении доступности правообладателя и его товаров». В список могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта.



Реестр, по словам Семенова, будет вести уполномоченный при Президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями». Пока такой должности в России не существует, но ее предлагают ввести одновременно с созданием реестра. Предполагается, что уполномоченный по интеллектуальным правам сможет обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России продуктов.