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3 November 2022

В Совете Федерации обсуждают создание реестра «недружественных» правообладателей

Туда планируется вносить компании, поддерживающие санкции против России «при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность», а также дискриминируют территории РФ «в отношении доступности правообладателя и его товаров».

Глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов предложил создать в России реестр недружественных правообладателей. Идею он обнародовал в рамках круглого стола на тему «Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей в условиях параллельного импорта», который прошел в Совете Федерации в начале ноября текущего года. Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с копией соответствующей презентации.

В реестр хотят вносить компании, которые поддерживают санкции против России «при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность», а также дискриминируют территории РФ «в отношении доступности правообладателя и его товаров». В список могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта.

Реестр, по словам Семенова, будет вести уполномоченный при Президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями». Пока такой должности в России не существует, но ее предлагают ввести одновременно с созданием реестра. Предполагается, что уполномоченный по интеллектуальным правам сможет обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России продуктов.

187-ФЗ 364-ФЗ РСПП Совет Федерации правообладатели санкции реестр специальная военная операция недружественные страны

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