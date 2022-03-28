Операторы связи прогнозируют сбои из-за дефицита оборудования

Комиссия РСПП по связи и IT, в которую входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», GS Group, ОАО «РЖД», полагает, что «в текущих экономических условиях» резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже в июле-августе. Об этом пишет «Ъ». По данным комиссии, стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может увеличиться ещё на 80%.

Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в 2021 году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм, прогнозирует комиссия. В течение полугода отрасль также может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а общее ухудшение финансового положения приведёт к оптимизации штатов сотрудников на 15–20% к концу 2022 года.

В качестве мер поддержки представители отрасли предлагают:

- наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на 2022 год;

- снизить плату за радиочастотный спектр на 50%;

- обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли.

В Минцифры, впрочем, причин для сбоев в сетях не видят.

«Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий», — добавляют в ведомстве.

Прогноз комиссии РСПП больше похож на негативный сценарий, но проблемы в сетях связи возможны и, вероятнее всего, неизбежны, резюмируют в MForum Analytics. Сбои могут проявляться ухудшением качества услуг. Для сохранения работоспособности сетей операторы могут частично демонтировать уже развернутое оборудование и использовать его для ремонта или расширения сетей там, где это важнее.

«А как же Huawei? В нынешней ситуации логичным стратегическим действием был бы SWAP нескольких регионов на западных вендорах на склад, на их место поставить наших азиатских партнеров, а темпы покрытийной стройки — снизить, — пишет телеграм-канал «Телекоммуналка». — Но, есть проблема. Huawei нам ничего не продает. И на это есть две основных причины: полная неразбериха с курсом и санкции США. Дело в том, что несмотря на всю свою мощь Китая, чипы Intel и прочую рассыпуху, попадающую под американские патенты, никто не отменял. Поэтому, Китай не может поставлять железо».