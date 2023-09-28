Законопроект о реальных сроках за «пропаганду экстремизма» прошёл первое чтение

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект №403956-8 «О внесении изменений в статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части установления ответственности за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма)».

Накануне голосования комитет по госстроительству рекомендовал депутатам принять документ.

Законопроект был внесён в Госдуму ещё в июле этого года. Его инициировали депутаты-единороссы Петр Толстой, Анна Кузнецова, Василий Пискарев, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.

Парламентарии предложили сажать россиян на срок до пяти лет за публичное оправдание экстремизма или его пропаганду — соответствующие поправки планируют внести в статью 280 УК РФ. Сейчас статья предусматривает наказание только за призывы к осуществлению экстремистской деятельности — до пяти лет лишения свободы.

Если законопроект примут, то россиянам будет грозить реальный срок за положительные высказывания о людях, обвиняемых по «экстремистским» статьям или организациях, признанных «экстремистскими».

Комментируя законопроект, Пискарёв ранее заявил, что это реакция парламентариев «на пропаганду „массшутинга“ — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах».

Перед голосованием с докладами выступили члены фракции«Единая Россия» Ирина Панькина и Эрнест Валеев. По их словам, в текущем законодательстве есть наказания за поддержку только отдельных видов экстремистской деятельности, поэтому действие статьи 280 УК РФ решили расширить. Правительство и Верховный суд РФ, по их словам поддкерживают новый законопроект.

Предлагается наказывать за публичное оправдание и пропаганду экстремизма, предположения о допустимости экстремистских действий. Основные понятия будут даны в приложении, а также придётся отсылаться в уже существующим нормам статей 280 и 282 УК РФ.

Депутаты фракций «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ высказали свои сомнения насчёт поправок, предложенных единороссами. По мнению многих из них, толковать их можно слишком широко, и кроме того, они не соответствуют тем определениям экстремизма и экстремистской деятельности, которые описаны в Шанхайской конвенции.

Валеев заявил, что правоприменение показало эффективность подобных мер, что большая практика по статье 205.2 УК РФ, и в КоАП есть нормы привлечения за распространение экстремистских материалов, а фактов расширительного толкования якобы нет, и в предложенных формулировках «нет места для произвола».

Депутат Валерий Гартунг усомнился в озвученном Валеевым тезисе, что якобы «мы имеем положительную практику антиэкстремистского законодательства», попросив уточнить — а разве не было отмен приговоров. Валеев просто ушёл от ответа, заявив, что «правоприменительная практика положительная». Анатолий Вассерман сказал, что этим законом можно наказать любого, в том числе и того, кто его принимает, поэтому он голосовать за него не будет.

КПРФ заявило, что понятия в новом документе слишком широкие, а значит там есть место для произвола, что в частности подтвердили эксперты. Многие депутаты предположили, что теперь будут наказываться все те, кто одобряет действия декабристов, участников революций 1905 и 1917 годов, сторонников ГКЧП и Бориса Ельцина, в чьей деятельности Конституционный суд обнаружил нарушения.

Представители ЛДПР заявили, что законопроект поддержат, но «лучшее оружие — это инфоблокада, и не стоит ли минимизировать в СМИ информацию о преступлениях, связанных с шутингами».

На все замечания Валеев отвечал практически одинаково, а также заявил, что не намерен вступать в дискуссию по соответствию поправок Шанхайской конвенции, снова сославшись на практику.

Коммунист Николай Коломейцев заявил, что их фракция «лишний раз убедилась в решении экспертов», поправки носят расширительное толкование и политический характер. КПРФ проголосует против. «Общество надо объединять, а не разъединять. Закон раскалывает общество по политическим мотивам», – подытожил он.

Законопроект в итоге был принят большинством голосов в первом чтении.