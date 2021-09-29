Минюст включил «ОВД-Инфо» в реестр «иноагентов»

Минюст внёс в реестр незарегистрированных общественных объединений, якобы выполняющих функции иностранного агента, правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо». Кроме того, в перечень поместили «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и «Центр гендерных исследований».

«Это акт политического давления, который произошел на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах, запущенной ОВД-Инфо и более чем 150 СМИ, общественными и благотворительными организациями. Сейчас её поддержали уже 229 институций и более 140 тысяч человек на платформе Change.org», — пишет «ОВД-Инфо».

Проект в знак поддержки призывает читателей:

– подписать петицию;

– поддержать независимых журналистов и правозащитников;

Кроме того Минюст сегодня включил в список СМИ-«иноагентов» главного редактора и издателя «Медиазоны» Сергея Смирнова и Петра Верзилова, «Зону права» и ещё порядка 20 человек (многие из них перечислены на сайте «Голоса», ещё один — бывший координатор «Открытой России» по Тверской области).

«Про сам статус мне кажется все предельно понятно. Не нужны никакие доказательства, они даже в суде их не предоставляют. Давайте это даже не обсуждать, мне кажется это чудовищно. Вообще кого-то называть в России иностранный агент просто за гранью. Это безусловно тождественно врагу народа», — отреагировал Сергей Смирнов.

В начале сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать список СМИ-«иноагентов», а также смягчить действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с изложением своих предложений. Позднее, в Международный день солидарности журналистов, многие российские СМИ провели акцию «Нет иноагентов, есть журналисты».

«Сегодня уже было и дело о госизмене, и целая толпа иноагентов. Что же это за страна, которой постоянно изменяют и в которой столько агентов врага?» — пишет журналист Антон Орехъ .