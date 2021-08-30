Нежелательный юмор Мирзализаде

МВД приняло решение о пожизненной «нежелательности пребывания» гражданина Беларуси комика Идрака Мирзализаде в России, сообщается на сайте министерства:

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».

«МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке», — также сказано в пресс-релизе министерства.

Согласно закону, гражданин, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, обязан выехать из РФ в установленном порядке. В противном случае, будет депортация.



Иностранному гражданину также могут запретить въезд, если его пребывание «создаёт реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц».



Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте, выложенный в соцсетях. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был весь в нечистотах, и поскольку предыдущие квартиросъёмщики были русскими, комик пошутил, что они обмазывают себя и ложатся спать.



В августе комика арестовали на 10 суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Мирзализаде не признал вину. «Выступление было юмористическим и было направлено в сторону высмеивания ксенофобии, как раз», — заявил он. По его словам, в зале во время его стендапа присутствовали люди разных национальностей и они понимали, что шутка направлена против ксенофобии.



После того, как на выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, комику начали приходить угрозы, а 23 июня в Москве на улице на него напали два человека — они выслеживали его от стендап-клуба.



Прокурорская проверка нашла в выступлении Мирзализаде «признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности».



Дело против комика вызвало бурную реакцию общественности — от негативной до выражающей ему поддержку. В частности, коллеги Мирзализаде по цеху записали видеообращение, назвав преследование человека за шутку абсурдом.







Журналисты также заинтересовались делом комика. С ним вышло несколько интервью, в которых он рассказывал о своих мотивах, ощущениях после начала прессинга со стороны консервативно настроенной общественности и аресте.

По мнению главреда Republic и It`s My City Дмитрия Колезева:

«...хорошие юмористы всегда работают со взрывоопасным материалом, поэтому у них должно быть право на ошибку. Юмор помогает обществу сбрасывать напряжение. Запрещая юмор, мы усиливаем напряжение в системе».

В среде пользователей новость о нежелательности пребывания комика вызвала своего рода антиутопический сарказм:

Шутили же, что после объявления "нежелательной организации" должны появиться и тупо "нежелательные люди"



Дошутились

«В МВД приняли решение о нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде. Его нахождение на территории РФ признано угрожающим общественному порядку" — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 30, 2021

Идрака Мирзализаде выгоняют из страны за шутку. Я не тупой, всё понял, начинаем шутить только про то что жена тупая и всякие там дверные ручки, метро, бомжей и микроволновки. Хорошо, что свобода слова в стране. pic.twitter.com/bTpbiab4U2 — С Виктором Копаницей (@Standup_Ural) August 30, 2021

И матрасы изъять из продажи для проверки на экстремизмhttps://t.co/KtiTRcg4UB — Dave Frenkel (@merr1k) August 30, 2021

Считаю Идрака Мирзализаде желательным на территории России. Так как он больше патриот России, чем невежественные ушлёпки, вырывающие шутки из контекста.



Дай придуркам волю, они и граждан страны начнут клеймить «нежелательными», а потом и «врагами народа».



Лучи поддержки Идраку! — Constantine (@CKonovalov) August 30, 2021

Интересно, нежелательность передаётся через адвоката? — Undesirable (@UndesirableASh) August 30, 2021

«Пожизненно нежелательный» — это вообще что? Как можно человеку ломать жизнь за дурацкую шутку? Дурацкая шутка — это просто дурацкая шутка. А про «пожизненно»: не пожизненно, а пока сумасшедший бункерный дед-убийца у власти. — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 30, 2021

ребята которые радуются решению по идраку вы же понимаете что репрессивные законы работают не только в сторону неприятных вам людей?) — motúznaya (@La72La) August 30, 2021

Валерий Рашкин о признании нежелательным пребывание в России Идрака Мирзализаде:



«Я считаю ненормальным, когда не за действия, а именно за высказывания, причем юмористического характера, принимают такие жесткие, жесточайшие меры выселения из страны»https://t.co/2V2ik8Bm4x — Эхо Москвы (@EchoMskRu) August 30, 2021

Телеведущая Татьяна Лазарева назвала принятые в отношении Мирзализаде меры репрессивными и чудовищными, а сложившуюся в данный момент ситуацию — направленную на запугивание.

Знакомый Мирзализаде рассказал «Медиазоне», что комик находится в безопасности, но не уточнил, где именно. По информации еще одного знакомого, Мирзализаде сейчас «не в России и не в Беларуси».