Принят закон о слежке за денежными переводами, отправленными «с территории определённых государств»

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете россиянам участвовать в деятельности «нежелательных организаций». Соответствующий пакет поправок внесла в парламент в мае текущего года группа депутатов: В.И.Пискарев, А.Г.Альшевских, Н.И.Рыжак, А.К.Исаев, Р.Д.Курбанов, Д.И.Савельев, А.В.Чепа, А.Л.Шхагошев.

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете российским гражданам и юридическим лицам в любой стране мира принимать участие в работе иностранных НПО, признанных в России нежелательнымиhttps://t.co/ic1gpo7GIF — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 9, 2021

Стоит заменить, изначальная версия законоппроекта №1165650-7 претерпела значительные изменения.

Сначала это был сумбурно изложенный «русским чиновничьим языком» документ, предлагающий наделять статусом «нежелательной» иностранную организацию, которую российские власти уличили в финансовых связях с другой «нежелательной» организацией, а также запрещающий россиянам участвовать в деятельности такой организации за рубежом. Со временем всю эту «рекурсию нежелательности» разбавили другими любопытными нововведениями. Как заметили многие СМИ, закон принимался тоже в заметной спешке.

Итоговым документом вводится норма о запрете на «участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц».

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».

В пресс-релизе на сайте Госдумы отдельно отмечается следующий принципиальный момент, который отсутствовал в первоначальной версии, внесённой в мае:

«Также предусмотрено положение об отслеживании Росфинмониторингом любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств».

«Поправки помогут обеспечить прозрачность в деятельности НКО. Государство сможет увидеть, сколько денег поступило на их счета, сколько израсходовано и на какие цели», — заявил главный борец с иностранным влиянием, соавтор инициативы Василий Пискарев.



Он отметил, что контроль за прохождением финансирования не помешает некоммерческим организациям в достижении их уставных целей, но при этом закроет лазейки для финансирования деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории нашей страны.



Законом меняются и правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств: сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. После вступления закона в силу обязательному контролю будет подлежать любая «операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества».

Закон вступит в силу через 10 дней после подписания Путиным, кроме пункта с отслеживанием платежей — он вступит в силу 1 октября 2021 года.