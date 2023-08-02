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Новости
2 August 2023

Закон об НКО может повлиять на продвижение свободного ПО в России

Об этом предупреждают участники IT-рынка.

Закон, запрещающий россиянам участвовать в иностранных некоммерческих организациях, может свести на нет и участие IT-специалистов в любых международных проектах по развитию свободного ПО. Таким опасением поделились с РБК участники IT-рынка. По словам одного из источников издания, большая часть крупных open source проектов не принадлежит коммерческим компаниям и зарегистрирована в качетве НКО для легального распоряжения пожертвованиями. 

Теоретически может достаться даже российским авторам «Википедии», подхватывают и в «Сетевых свободах». Однако, хотя тревога и обовнована, причин для паники всё же пока нет, считают юристы. По их мнению, закон будет использоваться для неформального давления:

«Закон открывает поле для негласных мероприятий и неформального давления со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это могут использовать как способ отсечения неблагонадёжных НПО и международных интернет-проектов».

Напомним, согласно поправкам в закон «О некоммерческих организациях», иностранная НКО, о которой нет сведений в реестре филиалов и представительств международных организаций и которая не имеет зарегистрированного подразделения, сможет участвовать в мероприятиях в России только по приглашению государственных образований. Наказание за нарушения предусматривает в том числе лишение свободы.

В Минцифры тем временем убеждают, что принятые поправки не содержат прямого запрета на участие россиян в международных проектах свободного ПО.

«Безусловно, могут возникнуть сложности при правоприменении для российских участников таких проектов. В целях надлежащего применения норм и снижения рисков их правоприменения планируются совместные с Минюстом разъяснения о порядке применения этих новых норм», — заявили в ведомстве.
Минцифры НКО IT-индустрия разработчики законодательство Сетевые Свободы свободное ПО

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