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Новости
23 ноября 2021

Минюст внёс песню «Порнофильмов» в список экстремистских

Композиция «Нищих Убивай!» ни к каким экстремистским действиям не призывает, а является остро-социальным и антивоенным манифестом, но прокуратура Волгоградской области и Дзержинский райсуд в текст, видимо, особо не вникали.

В ходе мониторинга сайта Минюста мы обнаружили очередное обновление, которое удивляет не меньше, чем история с песнями «Электрических партизан». На сей раз решением Дзержинского районного суда города Волгограда экстремистской была объявлена песня «Нищих Убивай!» одной из самых популярных российских панк-групп «Порнофильмы».

В карточке суда не указаны участники группы, а ответчиками по административному делу №2а-3364/2021 проходили Ольга и Алексей Пастуховы. Предполагаем, что это пользователи интернета, на чьих страничках в соцсетях прокуроры обнаружили данную композицию и, особо не вникая в текст, возбудили дело. К сожалению, суд тоже воспринял остро-социальную антивоенную поэзию слишком буквально, приняв решение о запрете песни на территории РФ.

 

Панк-группы нередко становятся объектами пристального внимания властей. Их песни часто попадают в список запрещённых как экстремистские, «пропагандирующие» наркотики и суицид, но при ближайшем рассмотрении текстов оказывается, что речь в них идёт совсем не о том, что представили себе в воображении, если оно у них есть, некоторые представители надзорных ведомств.

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