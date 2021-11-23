Минюст внёс песню «Порнофильмов» в список экстремистских

В ходе мониторинга сайта Минюста мы обнаружили очередное обновление, которое удивляет не меньше, чем история с песнями «Электрических партизан». На сей раз решением Дзержинского районного суда города Волгограда экстремистской была объявлена песня «Нищих Убивай!» одной из самых популярных российских панк-групп «Порнофильмы».

В карточке суда не указаны участники группы, а ответчиками по административному делу №2а-3364/2021 проходили Ольга и Алексей Пастуховы. Предполагаем, что это пользователи интернета, на чьих страничках в соцсетях прокуроры обнаружили данную композицию и, особо не вникая в текст, возбудили дело. К сожалению, суд тоже воспринял остро-социальную антивоенную поэзию слишком буквально, приняв решение о запрете песни на территории РФ.

Панк-группы нередко становятся объектами пристального внимания властей. Их песни часто попадают в список запрещённых как экстремистские, «пропагандирующие» наркотики и суицид, но при ближайшем рассмотрении текстов оказывается, что речь в них идёт совсем не о том, что представили себе в воображении, если оно у них есть, некоторые представители надзорных ведомств.