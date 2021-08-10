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10 August 2021

Связанные с цифровыми технологиями госпрограммы вошли в перечень низкоэффективных

Минэкономразвития выпустило отчёт, в котором продемонстрирована эффективность реализации за первое полугодие текущего года, согласно которому менее трети всех госпрограмм признаны высокоэффективными.

В Правительстве РФ планируется масштабная оптимизация большинства государственных программ. Причиной этому стали показатели, отражённые в отчёте Минэкономразвития, посвящённому эффективности госпрограмм за первое полугодие 2021 г. С копией отчёта ознакомились «Ведомости».

Высокая эффективность отмечается только у 13 из 45 программ (выше 92%). Также, согласно отчёту, еще 13 госпрограмм были оценены по эффективности выше среднего —  от 82 до 92%, девять — ниже среднего, от 61 до 82%. Низкая эффективность — менее 61% — зафиксирована по шести госпрограммам.

В число низкоэффективных попала программа Минпромторга по развитию фармацевтической и медицинской промышленности (37,9%). Кассовое исполнение по программе Минздрава по обеспечению химической и биологической безопасности (40%) оказалось нулевым, так как средства на ее реализацию не довели до ведомства, говорится в докладе.

Среди других низкоэффективных госпрограмм — «Развитие транспортной системы» (Минтранс, 42,3%), «Развитие энергетики» (Минэнерго, 44,3%), «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (Минпромторг, 48,7%), «Информационное общество» (Минцифры, 60,7%).

Эффективность реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», за которую отвечает Минпромторг, на уровне «ниже среднего» (67,1%). При этом кассовое исполнение бюджета по программе составило всего 12,2%. В качестве обоснования данного показателя в документе приводятся следующие аргументы: отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения или использования средств бюджетов, длительность проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ, услуг, а также нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

В Минэкономразвития «Ведомостям» сообщили, что готовят предложения по оптимизации расходов на госпрограммы. «Будем обращать внимание в первую очередь на расходы, которые из года в год имеют низкое кассовое исполнение, и на те расходы, которые часто перераспределяются или недоиспользуются», — объяснили в ведомстве.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» была принята распоряжением Правительства России №1815-р от 20 октября 2010 года для создания целостной и эффективной системы использования информационных технологий, при которой граждане получают максимум выгод.

Целью госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» названы повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности посредством создания инфраструктуры для развития приоритетных направлений, интеграции в международный рынок и реализация инновационного потенциала. Срок осуществления данной программы, согласно порталу Минпромторга, намечен с 2013 г. по 2025 г.

Минцифры цифровая экономика Минэкономразвития Правительство эффективность госпрограмма

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