Исследование: «Яндекс.Новости» стали выполнять функции телевизора

«Новая газета. Европа» провела исследование, как крупнейший в Рунете новостной агрегатор трансформировался в источник исключительно официальной информации. Дата-отдел издания выгрузил из Wayback Machine более 800 тысяч новостей с начала 2000-х, чтоб проследить, как новостная картина, которую каждый день видят 14 миллионов человек, оказалась полностью подконтрольной государству.

С начала так называемой «специальной военной операции» доля медиа, связанных с государством, в основных рубриках «Яндекс.Новостей» превысила 70%. Более 22%, то есть каждая пятая новость, приходится на главный пропагандистский ресурс в интернет-СМИ — «РИА Новости». По мнению исследователей:

«С введением военной цензуры главный российский новостной агрегатор окончательно превратился в аналог телевизора».

Изменения в политике «Яндекс.Новостей» начались не вчера. Исследователи проанализировали как менялась лента новостей агрегатора с 2005 по 2022 год, в частности — ключевые общественно-политические рубрики: «Главные новости» (также их показывают на главной странице самого «Яндекса»), «Политика», «Общество», «Экономика», «В мире».

С 2005 года доля заголовков государственных и аффилированных с государством СМИ в основных рубриках «Яндекс.Новостей» выросла с 29 до 73%. С тех пор возросло присутствие «РИА Новостей» (с 19 до 23%) и ТАСС (с 2 до 9%). Появились, а затем и стали подконтрольны государству Lenta.ru и Газета.ru (суммарно на них приходится почти 28% заголовков). А кроме того, появился канал RT (7,6% заголовков в 2022 году).

«Еще 16% заголовков в главных рубриках «Яндекс.Новостей» приходится на РБК, «Ъ» и «Ведомости», чьи редакции находятся под давлением, а сотрудники не раз увольнялись в знак протеста против цензурных ограничений», – отмечается в исследовании.

Падение доли независимых СМИ в «Яндекс.Новостях» продолжалось почти беспрерывно с 2010 года. Единственный всплеск — в 2013 году — может быть связан с закрытием «РИА Новостей». Тогда, прямо в разгар протестов на киевском майдане, Владимир Путин подписал указ о ликвидации ФГУП «РИА Новости». Однако уже с 2014 года «РИА Новости» переоткрылись в составе медиагруппы «Россия сегодня» (RT). Ее возглавил Дмитрий Киселев, а главным редактором стала Маргарита Симоньян.

Падение доли независимых СМИ произошло во многим против воли руководства «Яндекса». С начала третьего срока Владимира Путина в 2012 году государство усилило давление на интернет-издания. Иностранцам запретили владеть российскими СМИ. Крупнейшие медиа начали переходить в руки близких к власти бизнесменов, те меняли главных редакторов на лояльных Кремлю.



Ограничения вводились и самим «Яндексом», а не только из-за давления Кремля, утверждается в исследовании, где также приводится цитата бывшего руководителя агрегатора новостей Татьяны Исаевой, указавшей, что после начала конфликта на Донбассе украинские и российские новости перестали складываться в единую картину.





Под новые ограничения в том числе попала только что созданная в Латвии «Медуза». Команда разогнанной Lenta.ru специально основала издание за рубежом, чтобы уйти от цензурных ограничений России. «В итоге, несмотря на то что «Медуза» официально зарегистрирована как партнер «Яндекс.Новостей», нам не удалось обнаружить ни одной новости издания в агрегаторе», – отмечает «Новая».



Цензура коснулась не только «Медузы», но и десятки других изданий, публиковавших расследования о Владимире Путине и его окружении, о работе власти и региональных чиновниках. Исследователи отмечают:

«За все годы нам удалось обнаружить только пять публикаций The Insider и две ― «ОВД-инфо». Дело в том, что с 2016 года из-за нового закона о новостных агрегаторах «Яндекс» начал публиковать только медиа с официальной регистрацией СМИ. А такие издания, как «Проект» по понятным причинам эту регистрацию даже не получали».

Напомним, уже в марте 2017 года многие пользователи заметили, что агрегатор новостей «Яндекса» проигнорировал акции протеста, которые прошли по всей России. Впрочем, другие агрегаторы также прохладно отнеслись к этому событию, хотя не заметить его было нереально.

Согласно исследованию «Новой», с сентября 2016-го года в «Яндексе» ввели ограничение на появление значительной части СМИ на главной странице поисковика. Из топа главных новостей одномоментно пропали не только «Эхо Москвы», «Дождь» и Forbes, но и вполне прогосударственные НТВ, «ТВ Центр», «Русская служба новостей», «Аргументы и Факты».



В 2015-м году суммарная доля новостей этих СМИ на главной странице поисковика составляла 18%. А уже в 2017-м — по нулям. Зато с 2017 года в топ самых популярных СМИ «Яндекса» неожиданно начали входить Regnum, Business FM, RT.



После начала «спецоперации» на главную страницу «Яндекса» теперь попадают заголовки всего девяти СМИ. Это «РИА Новости», Lenta.ru, RT, РБК, «Газета.Ru», ТАСС, «Коммерсантъ», «Интерфакс» и «Известия». Доля заголовков остальных медиа резко снизилась ― у каждого меньше процента. При этом шесть источников из девяти — государственные или прямо связаны с государством.



Как выяснила «Новая газета. Европа», «белый список» с сентября 2016 года распространялся не только на топ-5 новостей на главной странице поисковика, но и на три главные рубрики в самих «Яндекс.Новостях»: «Политика», «Общество», «Экономика». Эту информацию нам подтвердил один из бывших сотрудников поисковика.



Топ СМИ, чьи заголовки чаще всего попадают в эти рубрики, фактически совпадает с топом СМИ в главных новостях.





Независимым и небольшим СМИ трудно попасть в топы «Яндекса» не только из-за прямых ограничений, но и из-за специфически настроенных алгоритмов. Алгоритм учитывает, например, цитируемость в других СМИ, тогда как реакция в соцсетях, наоборот, не имеет значения. Естественно, государственные и прокремлевские медиа редко ссылаются на «Медузу» или «Новую газету». В итоге, получается, что популярные, но оппозиционные медиа не попадают в топы «Яндекса».

Фактически еще в начале 2010-х для медиа работа с «Яндекс.Новостями» превратилась в погоню за трафиком. В крупных СМИ появились целые отделы, которые специализировались на том, чтобы писать новостные сообщения специально под алгоритмы агрегатора. Это само по себе искажало «зеркало рунета».



Вдобавок из-за давления властей «Яндекс» фактически не был заинтересован в развитии сервиса. В результате, агрегатор отстал от изменений медиарынка. Платформа не только фактически игнорирует СМИ без регистрации и русскоязычные медиа из других стран постсоветского пространства, но и не учитывает соцсети и Telegram, где публикуется множество новостного контента, отмечается в исследовании.

«Скорее всего, после продажи «Яндекс.Новостей» [компании] VK сервис станет еще менее объективным и превратится просто в распределитель трафика для госСМИ, ждут эксперты рынка. А для читателя, не погруженного глубоко в мир медиа, новостная картина станет еще более однобокой и плоской», – подытоживает «Новая газета. Европа».