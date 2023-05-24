В России появится ещё один «импортозамещённый» аналог Википедии

Онлайн-энциклопедия получит название «Рувики». Платформа будет размещаться на российских серверах и управляться российским юрлицом.

Примечательно, что работать над проектом будут те же люди, которые занимались русскоязычным сегментом «Википедии», аналогом которой как раз предстоит стать «Рувики». Проект возглавит Владимир Медейко, бывший глава «Викимедиа РУ».

Антон Горелкин, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил, что на платформе «будет в полной мере соблюдаться законодательство РФ»:

«Нам предстоит оценить, как команда «Рувики» справится с очисткой википедийного контента от фейков и откровенной лжи, и какие источники будет для этого использовать».

В июле 2022 Роскомнадзор обязал поисковые системы помечать «Википедию» как нарушителя законов Российской Федерации, поскольку с ресурса не были удалены материалы, признанные в России запрещенными.

Уже в августе был создан «Руниверсалис» — ещё один аналог «Википедии». Тогда Горелкин также выделял размещение на российских серверах как одно из преимуществ платформы и надеялся на «уважительное отношение к требованиям законодательства России и нашим традиционным ценностям».

В первый день работы «Руниверсалис» перестал работать. Сейчас доступ восстановлен.

Дата запуска «Рувики» пока неизвестна.