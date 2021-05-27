В видеообращении новосибирца к генпрокурору увидели возбуждение ненависти к правоохранителям

Центральный районный суд Новосибирска признал общественника Виктора Сорокина виновным в возбуждении ненависти к правоохранительным органам (ст. 20.3.1 КоАП). Ему назначили штраф в размере 18 тыс. рублей, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу суда.



Об этом также пишет сам активист в своём Facebook.

Административное дело на Сорокина возбудили после его мартовского видеообращения к генпрокурору РФ Игорю Краснову. В нем общественник заявил, что прокурор Новосибирской области Яков Хорошев и другие силовики защищают интересы производителей цемента, получающих многомиллиардную прибыль из-за неуплаты налогов. В видео Сорокин произнес фразу «бандиты в погонах».



По словам адвоката Василия Дубкова, лингвистическая экспертиза показала, что в отношении социальной группы «прокуроры и правоохранительные органы», объединенной по профессиональному признаку, были высказаны выражения, которые якобы возбуждают ненависть либо вражду к ним.



Судья Центрального райсуда Новосибирска Юлия Близняк рассматривала дело Сорокина несколько часов, процесс продолжался до часу ночи. На заседании была запрещена видеосъемка, рассказал "Тайге.инфо" его соратник Михаил Кондрюков.



Виктор Сорокин намерен обжаловать решение суда о штрафе.