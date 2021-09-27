YouTube ужесточил правила размещения информации о выборах

YouTube запретил пользователям распространять контент, ставящий под сомнение исход выборов, пишет «Новая газета», обратившая внимание на новый свод правил популярного сервиса.

Youtube запретил пользователям распространять контент, ставящий под сомнение итоги выборов в некоторых странах. Пока запрет касается только публикаций о фальсификациях на выборах в США и Германии, но список будет расширятьсяhttps://t.co/EvVzdXyv9f pic.twitter.com/3mxnBapYr6 — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 27, 2021

В настоящее время это правило установлено в отношении прошедших президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. Список может дополняться, отмечено в справке Youtube.

По данным видеохостинга, в запрещённую категорию входят материалы, в которых:

«...содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».

Чтобы авторам избежать нарушения правил, YouTube опубликовал памятку, где приведён список того, что отныне будет считаться недопустимым:

Введение в заблуждение избирателей. Сюда относится контент с недостоверной информацией о выборах, например о времени голосования, адресе избирательного участка, способах голосования или условиях участия в нем. Кроме того, запрещено распространять ложные сведения, которые могут существенно препятствовать голосованию.





Сюда относится контент с недостоверной информацией о выборах, например о времени голосования, адресе избирательного участка, способах голосования или условиях участия в нем. Кроме того, запрещено распространять ложные сведения, которые могут существенно препятствовать голосованию. Недостоверная информация о требованиях к кандидатам. В эту категорию входит контент с недостоверной информацией о требованиях к кандидатам на политические должности, а также к действующим государственным служащим. Речь идет о требованиях, которые регулируются применимым местным законодательством и, в частности, включают возраст и гражданство, а также факт нахождения в живых.





В эту категорию входит контент с недостоверной информацией о требованиях к кандидатам на политические должности, а также к действующим государственным служащим. Речь идет о требованиях, которые регулируются применимым местным законодательством и, в частности, включают возраст и гражданство, а также факт нахождения в живых. Призывы к нарушению демократических процессов. Это, например, контент, побуждающий зрителей препятствовать голосованию или нарушать его процедуру.





Это, например, контент, побуждающий зрителей препятствовать голосованию или нарушать его процедуру. Распространение материалов, полученных в результате взлома. В эту категорию входит контент с информацией, разглашение которой может повлиять на демократические процессы.





В эту категорию входит контент с информацией, разглашение которой может повлиять на демократические процессы. Контент, ставящий под сомнение исход выборов. В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты.

«Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован», — заявляет YouTube.