YouTube ужесточил правила размещения информации о выборах

YouTube запретил пользователям распространять контент, ставящий под сомнение исход выборов, пишет «Новая газета», обратившая внимание на новый свод правил популярного сервиса.
Youtube запретил пользователям распространять контент, ставящий под сомнение итоги выборов в некоторых странах. Пока запрет касается только публикаций о фальсификациях на выборах в США и Германии, но список будет расширятьсяhttps://t.co/EvVzdXyv9f pic.twitter.com/3mxnBapYr6— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 27, 2021
В настоящее время это правило установлено в отношении прошедших президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. Список может дополняться, отмечено в справке Youtube.
По данным видеохостинга, в запрещённую категорию входят материалы, в которых:
«...содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».
Чтобы авторам избежать нарушения правил, YouTube опубликовал памятку, где приведён список того, что отныне будет считаться недопустимым:
«Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован», — заявляет YouTube.
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