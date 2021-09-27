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27 сентября 2021

YouTube ужесточил правила размещения информации о выборах

В числе требований сервиса — запрет контента, побуждающего зрителей препятствовать голосованию или нарушать его процедуру, и всего таких таких ограничений пять, но пока они касаются прошедших выборов в США и ФРГ.

YouTube запретил пользователям распространять контент, ставящий под сомнение исход выборов, пишет «Новая газета», обратившая внимание на новый свод правил популярного сервиса.

 

 

В настоящее время это правило установлено в отношении прошедших президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. Список может дополняться, отмечено в справке Youtube.

По данным видеохостинга, в запрещённую категорию входят материалы, в которых:

«...содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».

 

Чтобы авторам избежать нарушения правил, YouTube опубликовал памятку, где приведён список того, что отныне будет считаться недопустимым:

  • Введение в заблуждение избирателей. Сюда относится контент с недостоверной информацией о выборах, например о времени голосования, адресе избирательного участка, способах голосования или условиях участия в нем. Кроме того, запрещено распространять ложные сведения, которые могут существенно препятствовать голосованию.

  • Недостоверная информация о требованиях к кандидатам. В эту категорию входит контент с недостоверной информацией о требованиях к кандидатам на политические должности, а также к действующим государственным служащим. Речь идет о требованиях, которые регулируются применимым местным законодательством и, в частности, включают возраст и гражданство, а также факт нахождения в живых.

  • Призывы к нарушению демократических процессов. Это, например, контент, побуждающий зрителей препятствовать голосованию или нарушать его процедуру.

  • Распространение материалов, полученных в результате взлома. В эту категорию входит контент с информацией, разглашение которой может повлиять на демократические процессы.

  • Контент, ставящий под сомнение исход выборов. В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты.

 

«Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован», — заявляет YouTube.

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