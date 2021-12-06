Следственный комитет проверит Оксимирона и Нойза MC по шуточному доносу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по предположению российской прессы, всерьез отреагировал на пародийное обращение «группы патриотов» и поручил проверить творчество популярных рэперов Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и Noize MC (Иван Алексеев) на предмет «экстремизма и реабилитации нацизма». На сайте ведомства сообщается:

«Председатель СК России поручил изучить обращение инициативной группы граждан по поводу деятельности двух российских музыкантов».

Позже в «Живом журнале» обнаружили то самое «обращение группы патриотов», пишет «Дождь». В нем, например, утверждается, что Оксимирон «сексуально оскорбил» Екатерину Шульман и «доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенство между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами».



Однако, автор поста, активист и блогер Дмитрий Якушев после новости о проверке СК РФ заявил, что это была сатира. «Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов”. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Якушев.

Автор поста в ЖЖ, который, предположительно, стал поводом для проверки творчества рэперов, назвал публикацию «сатирой на наше время»https://t.co/QDvhBDQTW1 pic.twitter.com/hKpFXkv75v — Медиазона (@mediazzzona) December 5, 2021

Якушев рассказал, что довольно часто публикует подобные сатирические тексты. Он подчеркнул, что не отправлял это заявление в СК, а только опубликовал его в своих соцсетях. По словам Якушева, он рассчитывал, что читатели просто посмеются над этим «обращением». «Но то, что кажется абсурдным, люди типа Бастрыкина в момент делают реальностью», — сказал он.



То, что Следственный комитет отреагировал на это обращение, «говорит только о качестве работников этих ведомств», считает Якушев. Он добавил, что силовики «разрушат страну, если будут так действовать». Блогер попросил главу СК Александра Бастрыкина проверить своих подчиненных. По его мнению, вряд ли люди, которые приняли это заявление за серьезное, соответствуют своим должностям. «Даже репрессиями должны заниматься умные люди», — сказал Якушев.



Он также подчеркнул, что хорошо относится к Оксимирону и Noize MC и с удовольствием слушает их альбомы. Якушев заранее извинился, если музыкантов как-либо накажут после его поста.

Недавно из-за действий и слов Бастрыкина Россию покинул другой известный российский рэпер, Моргенштерн. В октябре Следственный комитет начал проверку в отношении Моргенштерна на предмет «реабилитации нацизма» из-за того, что он в одном интервью усомнился в разумности трат на празднование Дня победы; кроме того, в конце ноября Александр Бастрыкин заявил, не приведя доказательств, что рэпер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

«Ну, кстати, совершенно понятно, что Oxxxymiron в Россию не приедет, несмотря на то, что все билеты на концерты были проданы за семь часов, а Noize MC уедет», — рассуждает блогер, зампредседателя «Демократического выбора» Кирилл Шулика:

«Зато приедет столь любимая дедушкой Бастрыкиным Мирей Матье.



Вообще я тут не могу сказать, наезд на них и Моргенштерна — это госполитика или личные причуды Бастрыкина? Все видится как второе, причем он [действует] в рамках своих полномочий. Но кто знает? Может быть и первое».

«Аппетит приходит во время еды, — констатирует главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев. — Изгнав из страны Моргенштерна, Бастрыкин решил взяться за Оксимирона и Нойза».

В утреннем эфире «Эха Москвы» тему проверки Следственным комитетом творчества двух российских артистов затронули и Татьяна Фельгенгауэр с Александром Плющевым, также побеседовавшие с блогером Якушевым:

Пользователи Рунета в основном крайне критически отнеслись к действиям главы СКР, сравнив современность с временами СССР, когда преследованию подвергались популярные группы и исполнители, чьё творчество не укладывалось в рамки «общего курса партии и правительства». В частности, вспомнили знаменитый пасквиль на «Машину времени» 1982 года в «Комсомольской правде» — «Рагу из синей птицы». Одним из первых отреагировал музыкальный критик, в своё время раскрывший множество «звёзд» советского и русского рока Артемий Троицкий. Поделились своим мнением в соцсетях оппозиционные политики, журналисты и простые пользователи, возмущаясь и иронизируя над действиями властей, предлагая пойти дальше и начать преследование русских классиков прошлого.

Последняя новость из мира отечественной музыки. При Брежневе-Андропове-Черненко творчество БГ,Майка,Цоя и им подобных никто не проверял.Нынешняя власть копает глубже.И ещё: после Сталина ПУБЛИЧНЫЕ ДОНОСЫ (патриотов,верующих) не практиковались.Мы вернулись. https://t.co/oPsVlCzpqf — Артемий Троицкий (@aktroitsky) December 5, 2021

«Бастрыкин поручил проверить Аллу Пугачеву на совращение малолетнего», — шутит Telegram-канал, название которого сообщить в публичном пространстве мы пока не решаемся.

Статья от 11 апреля 1982 г. против "Машина времени". 40 лет, а старые псы других трюков выучить не могут. В принципе, 2021 г. ощущается, что старичье перед уходом в могилу решило отомстить всему аналогичном, чем они не добили до 1985. pic.twitter.com/UZJkzlW8rb — Чук (@Botaice) December 5, 2021

Следственный комитет России проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron pic.twitter.com/IMV8avhxqT — Вашингтонский Обком (@_Fashington) December 5, 2021

Ну не может Бастрыкин расследовать реальную коррупцию топ-чиновников и олигархов, поэтому замещает певцами да артистами. Вместо полезной работы — вредная. Где расследование на официальном уровне дворца Путина? А нет его, все силы ушли на Noize MC — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 5, 2021

Ну теперь на блогера заведут дело за унижение достоинства деда Бастрыкина https://t.co/GcTUFrZQDi https://t.co/d4KxZgq3kJ — да, сковорода (@eskovoroda) December 5, 2021

Передайте этой комсомолке, что если она хочет, что-либо противопоставить Оксимирону, пусть напишет нечто интересное, что за сутки тоже посмотрят 3.7 млн человек. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 6, 2021

Как видим, симпатий пользователей Рунета решение о проверке российских музыкантов не снискало.