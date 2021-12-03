Ноябрь'2021 продолжил «экстремистские» традиции года

Ноябрь запомнился возросшим интересом властей к творчеству рэп-исполнителей, что заставило некоторых из них даже покинуть Россию, продолжилась ловля сфотографировавшихся не в том виде и не в том месте граждан, но и никуда не делись дела против сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, а также дела за посты в интернете, которые можно охарактеризовать и как «экстремистские», и как «оправдывающие терроризм».

У череповецкого активиста Михаила Каргина был проведён обыск. Следователи изъяли четыре ноутбука, моноблок и телефон. «Я думаю, что они специально изъяли то, с чего можно размещать какие-то записи в интернете. <…> При этом они толком нигде не копались — флешки и документы не взяли и не стали изучать на месте. Обыск прошел очень быстро. Видимо, была поставлена задача оказать психологическое давление», — рассказал активист корреспондентке издания SOTA.

Дело по статье о клевете (ст. 128.1 УК) против него возбудили в марте — с тех пор Каргин находится в статусе свидетеля. Активисту вменяют клевету в отношении мэра города и экс-директора металлургического завода Вадима Германова. Обыск у Каргина провели на следующий день после того, как он предложил создать петицию об отмене принудительной вакцинации в ответ на приказ руководства «Северстали» привить 80% сотрудников.

Во время допроса, который происходил в мае, дознаватель Погодина предоставила Михаилу листок А4, на котором был распечатан диалог из чата в мессенджере. Там обсуждалось, что вина за смерти на череповецком заводе «Северсталь» лежит на Геманове (вероятнее всего, имеется в виду ситуация, когда рабочий насмерть разбился в 2017 году).



«На мой вопрос, в чем конкретно Германов тут усмотрел клевету, дознаватель Погодина пояснила, что в словах о том, что на нём лежит вина за смерти работников "Северстали". Мол, это задевает его честь и достоинство», — рассказал Каргин. Сам Михаил не видит клеветы в словах о вине Германова в смертях на заводе, так как считает, что во время управления Германовым «Северсталью» массово нарушались правила безопасности.

«ВКонтакте» снова блокирует страницы сторонников Алексея Навального. Сначала «ОВД-инфо» о своём случае рассказал ростовчанин Тимофей Мартыненко, затем об этом заявили активисты из Новосибирска и Пскова - Владимир Аржанов и Алексей Дорожкин.

Блокировать аккаунты бывших сторонников Навального соцсеть начала в сентябре текущего года. Иногда ситуация доходила до абсурда — так жительница Челябинска Мария Макарова использовала свою страницу не для политических постов, а для популяризации культурной жизни города, но это не помешало «ВКонтакте» закрыть её для жителей России.

Прокуратура вернула в Следственный комитет на доработку дело художника Максима Смольникова (псевдоним Hadad), обвиняемого в «оправдании терроризма». Об этом в телеграм-канале, посвященном делу художника, рассказала его жена. Прокуратура требует провести комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, следует из сообщения.



В мае 2021 года Смольникова, известного под псевдонимом Hadad, задержали по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК) и отправили в СИЗО на два месяца за пост от 2018 года. В этом посте он комментирует подрыв здания архангельского УФСБ анархистом Михаилом Жлобицким.

Не утихает тема провокационных фото и видео на фоне памятников и церквей. Петербургскую эскортницу, оголившую ягодицы на фоне Кремля, арестовали на 14 суток. При этом многие журналисты и пользователи удивляются — эти архитектурные объекты не несут в себе ни религиозного, ни мемориального смысла, а само фото было сделано в ночное время, когда Кремль уже закрыт для посещений, тогда в чём же здесь правонарушение?

Следственный комитет проверяет видеоролик с «элементами однополого полового акта» на фоне Вечного огня на «осквернение символов воинской славы» (ст. 354.1 УК). Бывшая участница «Пацанок» Хоффманита поцеловалась с Аленой Ефремовой – девушкой, которую на своем стриме избил блогер Mellstroy. Видео было выложено три года назад, но заинтересовались им только сейчас.

Полиция задержала трёх блогеров, которые надевали варежки на скульптуры коней в Петербурге. Задержанные объяснили свой поступок тем, что хотели напомнить горожанам, что нужно одеваться теплее из-за приближающихся холодов. «Памятникам тоже может быть холодно», — сказали они в отделе полиции. Позже всех их отпустили без составления протоколов.

Силовики и потом продолжили возбуждать «ягодичные дела», сообщила «Новая газета». На этот раз предметом работы российских сыщиков стало фото без штанов у храма в Калуге. Местные СМИ уточняют, что фото было сделано этим летом. Девушка уже удалила свою страницу в Instagram.

Полиция Петербурга задержала двух местных жителей 15 и 17 лет, которые сфотографировались без штанов на фоне храма Спаса на Крови. Фотографию подростков полицейские нашли во время интернет-мониторинга. На снимке молодые люди стоят со спущенными штанами и демонстрируют ягодицы и гениталии. По данным полиции, фото было сделано в июле 2021 года. Как пишет «Фонтанка», Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). В ближайшее время подростков передадут из полиции следователям.

Главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев записал обзорное видео, посвящённое модному тренду преследовать россиян за какие бы то ни было действия в отношении памятников культуры, истории, религии и т.п.:

Следствие не успело закончить расследование дела видеоблогера Юрия Хованского в срок, поэтому суд продлил содержание его в СИЗО на 2 месяца. Сам подозреваемый в оправдании терроризма просил отправить его под домашний арест.



Недавно он написал из СИЗО письмо, в котором заявил, что ему предлагали сделку со следствием, а когда он отказался — пригрозили реальным сроком и проблемами его девушке.



По словам Хованского, некоторое время назад к нему тайком пришел следователь, который потребовал от него отказаться от адвокатов и дать показания, что песня, из-за которой его обвинили в оправдании терроризма, якобы была исполнена не в 2012-м, а в 2018 году.



В противном случае, как заявляет блогер, следователь пообещал ему реальный срок, а также пригрозил «проблемами» его девушке. По словам Хованского, ранее ей уже угрожали подкинуть наркотики. Дело в том, что если выяснится, что песня была исполнена в 2012 году, то по закону блогер не может быть привлечён к ответственности ввиду истечения сроков давности.



Блогер под ником Wylsacom на своём YouTube-канале выложил девятиминутное видео, в котором поддержал Юрия Хованского, находящегося в данный момент в СИЗО по подозрению в оправдании терроризма. Как признался Wylsacom, с Хованским он лично не знаком и в целом не поддерживает его ценности, однако ситуация кажется ему несправедливой.

Георгиевский городской суд Ставропольского края оштрафовал местного жителя Самвела Аристакесяна из-за поста в инстаграме с символикой «Навальный LIVE». Аристакесяна признали виновным в демонстрировании экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Сумма штрафа почему-то в карточке суда не указана.



Как сказано в решении, Аристакесян опубликовал в инстаграме символику «Навальный LIVE», которая, «по степени смешения схожа с символикой экстремистской организаций». По версии суда, на канале «Навальный LIVE» ФБК и штабы Навального, которые признаны экстремистскими организациями, «неоднократно, систематически совершали действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности».

Жителя Москвы Вадима Королева оштрафовали за повторное голосование на выборах в Госдуму в этом году. Такую информацию Telegram-канал «Можем объяснить» обнаружил в картотеке мировых судов.



В документах говорится, что Королев 18 сентября очно проголосовал на одном из избирательных участков Москвы, хотя ранее был зарегистрирован в дистанционном электронном голосовании. Сам Королев пояснил, что в электронном голосовании регистрировался, но не участвовал и думал, что он в любом случае может проголосовать очно.

При этом в своих постановлениях суд фактически признает, что не может установить, действительно ли Королев проголосовал дважды. «Сведений о том, принимал ли участие в электронном голосовании Королев В.В. Московская городская избирательная комиссия не располагает», — говорится в документах.

Сотруднице галереи «Свиное рыло» запретили проводить выставку в другой галерее Петербурга, когда узнали, где она работает. Об этом Piter.tv рассказал художник, основатель «Свиного рыла» художник, музыкант группы «Н.О.М.» Николай Копейкин.



Произошло это после скандала вокруг картины художника Кирилла Миллера «Живые и мертвые». Из-за жалоб на работу СК заявил, что проверит картину на предмет оскорбления ветеранов. Об этой истории мы писали в сентябре текущего года.

Активиста из Северодвинска Сергея Илюхина оштрафовали за организацию записи обращения граждан к Владимиру Путину против принудительной вакцинации и введения QR-кодов. Как сообщает «7х7», общественник планировал записать видеоролик в День народного единства, 4 ноября, однако его задержали за час до начала акции. Несмотря на это, жители Северодвинска самостоятельно сняли обращение к Президенту. Северодвинский городской суд оштрафовал активиста Сергея Илюхина на 150 тыс. руб. за повторное нарушение «закона о митингах№ (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). На активиста Игоря Апарина, который зачитал обращение вместо Илюхина, полиция составила протокол за организацию массового пребывания граждан. Суд оштрафовал его на 10 тыс. руб.

Позже в Туле полиция составила протокол об организации несогласованной акции на активиста Сергея Сергеева, который вместе с другими жителями города записал видеообращение к Владимиру Путину. По всей стране недавно прошли акции протеста против введения ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Не стала исключением и Тула. В начале ноября текущего года Сергеев и другие местные жители собрались на Площади Победы и записали видеообращение к Президенту, в котором они выразили несогласие с введением QR-кодов и принудительной вакцинацией. После этого к Сергееву пришла полиция.



Ранее по похожему делу задержали активиста в Калининграде и тоже обвинили в нарушении «закона о митингах» — анонсы акций он выкладывал во «ВКонтакте».

Жителя Златоуста Станислава Югова привлекли к административной ответственности после акции у мемориала Славы, где жители записали видеообращение против введения QR-кодов. Как сообщил Znak.com сам Станислав Югов, суд привлек его по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и оштрафовал на 20 тыс. рублей.

В Забайкальском крае протокол по статье 20.2 КоАП РФ силовики составили на женщину за репост в соцсетях анонса записи видеообращения к Путину. Участники акции сравнили QR-код с нацистским клеймом, после чего их стали вызывать в полицию.

Полиция задержала председателя «Ассоциации предпринимателей Иркутской области» Михаила Ожиганова в Усолье-Сибирском. По информации тг-канала, Ожиганова этапируют в Иркутск. Он планировал провести в Усолье народный сход и записать видеообращение к властям региона с просьбой смягчить антиковидные меры. Позже он был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Полицейские несколько часов продержали в отделении жительницу Минусинска. Ранее она вместе с другими жителями записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды и обязательную вакцинацию.

Новокузнецкая полиция заинтересовалась активистами, выступающими против QR-кодов, сообщают «Сетевые свободы». Полицейские вызвали для опросов и составления протоколов по статье о распространении фейков (ч.9 ст.13.15 КоАП) граждан, которых подозревают в причастности к созданию видеообращения, опубликованного вчера в YouTube-канале ANGEL-A, а также тех, кто его репостил.

Сотрудники полиции Нижнего Тагила пришли домой к местной жительнице, матери пятерых детей Татьяне из-за готовившегося обращения к президенту РФ Владимиру Путину против закона о QR-кодах. Как написал на своей странице в Instagram юрист Никита Сорокин, женщина является активисткой движения «Иммунный ответ», а местным силовым ведомствам «не понравилось, что люди хотят обратиться к президенту».

Большой материал на тему "Как в России наказывают людей за видеообращения к Путину против QR-кодов и вакцинации" подготовил Znak.com, где собраны самые яркие примеры такого преследования.

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал основателя движения «За права человека» Льва Пономарева на 10 тысяч рублей по протоколу о нарушении требований к СМИ — «иностранным агентам» (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП). Об этом «Медиазоне» рассказал Константин Котов, защищавший Пономарева.



В протоколе, составленном 11 октября, сказано, что Пономарев «распространяет сообщения и материалы в социальных сетях "Twitter", "Fаcebook" и "Instagram" без указания на то, что эти сообщения и материалы созданы (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или с указанием, не соответствующим требованиям приказа».



Возможно, это первый «иноагентский» штраф в отношении физического лица.

В Чите начинается повторный суд над блогером Лёхой Кочегаром (Алексей Закружный), сообщает проект «Сетевые свободы». В мае Забайкальский краевой суд отменил приговор, которым Алексей Закружной был осужден к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с конфискацией техники за призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ) и экстремизму (ч.2 ст.280).



Следствие утверждает, что Закружный «по мотивам несогласия с законной деятельностью органов государственной власти Российской Федерации и принимаемыми ими ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции «COVID-19» на территории Российской Федерации и в частности на территории Забайкальского края в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации», призывал к экстремистской деятельности и массовым беспорядкам.



Железнодорожный районный суд г. Читы, куда было направлено дело блогера на новое рассмотрение, назначил заседание на начало ноября, затем отложил на конец месяца, и новая дата возможного рассмотрения дела — 8 декабря. Данные Закружного, как и его защитников, на сайте суда почему-то засекречены, и мы смогли найти его карточку только по косвенным признакам.



Между тем, Росфинмониторинг уже поместил его в список террористов и экстремистов, заблокировав все счета. Но официально, как вы понимаете, приговор ему ещё не вынесен.

Мировой суд в Чебоксарах оштрафовал на 2 тыс. руб. бывшего главу местного штаба Навального Семёна Кочкина за публикации в Twitter в 2019–2021 годах. Активисту вменили то, что он упоминал в соцсети «Фонд борьбы с коррупцией» и штаб Навального и не указал, что обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России. При этом Кочкин публиковал посты до того, как вступило в силу решение по запрету фонда и штабов. О решении суда «7х7» сообщил представляющий интересы Кочкина юрист Роман Раймов.

В протоколе говорится, что страницу Кочкина проверял в августе 2021 года сотрудник управления ФСБ по Чувашии. Он обнаружил, что активист на странице в Twitter в 2019–2021 годах опубликовал 15 записей, в которых упоминались штаб Алексея Навального в Чебоксарах и Фонд борьбы с коррупцией без маркировки.

Сторонника Навального из Чебоксар Семена Кочкина оштрафовали за твиты о ФБК и штабах Навального.



В дело вошли твиты, опубликованные ДО признания ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями. Видимо, Кочкин должен был знать будущееhttps://t.co/xForxJw98H pic.twitter.com/xmCXuRFBAM — Медиазона (@mediazzzona) November 16, 2021

Одним из самых громких дел месяца стали обыски у экс-активистов Навального в Кемеровской области, Башкортостане и Пензе, после чего была арестована бывшая глава уфимского штаба Лилия Чанышева. На следующий день после обысков её отправили в СИЗО. Дело ведут московские следователи. Чанышевой вменяют «создание и руководстве экстремистским сообществом» (ч.1 ст. 282.1 УК РФ).



Активистка вела деятельность в социальных сетях, баллотировалась в депутаты горсовета Уфы.



Вскоре после ареста её увезли в Москву и отправили в печатниковское СИЗО. По словам активистки и её мужа, возможно, она на первых сроках беременности, но это никак не повлияло на суд, который оставил её под стражей.

Многие журналисты и общественники выразили поддержку Чанышевой. Среди них - журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгаэур. «С высоких трибун говорят множество пафосных слов про демографию, про проблемы рождаемости, про то, как важно поддержать женщин, которые решились рожать. Так вот вам шанс — спасите жизнь конкретной женщины и её нерождённого ребенка! Публикации СМИ, кажется, всё еще могут рассматривать как официальное обращение. Это мое официальное обращение. Спасите Лилию Чанышеву!» — написала она в блоге «Эха».

Напишите, пожалуйста, Лилии @LChanysheva электронное письмо со словами поддержки или последними новостями. Это очень важно.



Москва, СИЗО-6 Печатники, Чанышева Лилия Айратовна, 1982 г.р.https://t.co/8fcOyzA3ie pic.twitter.com/5ZYw5Vg9T6 — Воронин Владимир (@vb_voronin) November 25, 2021

Автор и продюсер серии роликов про вымышленного депутата Виталия Наливкина Андрей Клочков сообщил об обысках в квартирах у всей съёмочной группы. Их обвиняют в тяжком хулиганстве по статье 213 ч.3 из-за видео со стрельбой из гранатомёта по автобусной остановке. «Тот ролик вышел полтора месяца назад, претензий ни у кого не было, — отмечает главред проекта "Редакция" Алексей Пивоваров. — Правда, позже вышел нашумевший ролик с пародией на Ирину Волк, и к нему претензии уже были. Похоже, и есть».

Остановка общественного транспорта на самом деле не пострадала. Группа использовала спецэффекты. «Приморцы считают, что это выглядит как политическая цензура и требуют прекратить дело. Посты о Наливкине собрали тысячи комментариев», — сообщает местное издание Deita.

Позде команда «Депутата Наливкина» обратилась к поклонникам с просьбой помочь собрать средства на адвоката: «Вы знаете, что мы не преступники! Друзья, нам нужна ваша поддержка. На нас завели уголовное дело!»

.....и нашу ситуацию с уголовным делом. Посмотрите.

Мы выражаем огромную благодарность всем ,кто поддержал нас в этот непростой период как морально так и материально! Благодаря вашей поддержке , нам стало гораздо легче преодолевать эти препятствия! https://t.co/VlD4p1KAKc — Виталий Наливкин (@barakuda_usk) November 18, 2021

Адвокат Иван Павлов, который был вынужден из-за преследования покинуть Россию, заявил о нежелании маркировать свои сообщения в соцсетях как «иноагент». «Не вижу оснований делать это. Я не признаю легитимным само решение о признании меня "иностранным агентом" и буду его оспаривать», — написал он в своём Telegram.

Недавно МВД внесло Павлова в свою базу розыска. «При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно — достаточно мне позвонить», — заявил юрист, добавив, что о розыске он узнал от следователя ФСБ Александра Чабана, ведущего дело бывшего журналиста «Ъ» Ивана Сафронова. Чабан рассказал о розыске Сафронову, пояснил Павлов.



О каком розыске идет речь, федеральном, межгосударственном или международном, пока неизвестно, сообщил тогда адвокат. В апреле Павлову предъявили обвинение по статье 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования»). По словам юриста, ему вменяют разглашение материалов дела Сафронова, который уже больше года находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Кроме этого, Павлов сообщил, что получил уведомление Минюста о включении его в реестр СМИ-иноагентов. Это внесение юрист будет обжаловать.

Главная военная прокуратура снова отказала Ивану Любшину в возбуждении уголовного дела по факту избиения его сотрудниками ФСБ. В официальном письме, копию которого «РосКомСвободе» предоставил отец калужского блогера, в самом конце документа также отмечено, что «дальнейшая переписка с вами прекращена».

В марте 2020 года Любшин был приговорён к 5 годам колонии за комментарий о взрыве в приёмной архангельского ФСБ.

Комик Денис Чужой рассказал The Insider, что после публикации его концерта «Дальше сам» на YouTube им заинтересовалась полиция. Сразу двое знакомых комика в Железногорске, откуда Чужой переехал в Москву, сообщили, что полицейские пытались выяснить его настоящую фамилию. По словам комика, раньше с полицией он имел дело только из-за потери телефона.



«Они обратились к двум общим знакомым, это произошло одновременно, мне передали, — говорит Чужой. — Спросили настоящую фамилию, это очень легко выяснить, они и выяснили. Я съездил к юристу, мы обсудили дальнейшие действия. Сейчас пока ждем, пока больше сообщений об интересе со стороны правоохранительных органов не было».



По словам Чужого, особо «опасных» шуток в концерте он не видит, как и его юрист. К Курской области, где информацию о нем ищут полицейские, относятся лишь две истории — о группе «Король и Шут» и о том, как ему «ускорили» выдачу паспорта за взятку. Вторая история вымышленная, говорит комик.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал жителя Астрахани Андрея Агафонова виновным по статье об оправдании терроризма в интернете. Его оштрафовали на 350 тысяч рублей.



Суд счел, что Агафонов в ходе обсуждения новости о теракте, совершенном в 2019 году, разместил в интернете комментарии, в которых якобы содержатся «признаки признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».



Агафонов признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Арбитраж в Москве удовлетворил исковое заявление бизнесмена Олега Дерипаски к Алексею Навальному. Суд признал распространённые оппозиционером сведения не соответствующими действительности.



Как сообщил ИФ адвокат бизнесмена Алексей Мельников, Навального обязали удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете «Коммерсантъ» официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован.



Поводом к иску стало утверждение Навального, о том что что Дерипаска получает от государства безвозмездные кредиты и не намерен их возвращать.

Бывший координатор штаба Навального в Челябинске, директор правозащитного фонда «Правовая миссия» Алексей Табалов рассказал в соцсетях, что получил от следствия для ознакомления материалы дела, передаваемые на лингвистическую экспертизу по «административке за унижение полицейских по признаку социальной группы». Судя по материалам дела, в своём Telegram он писал, что «приличный человек, здоровый в ментальном плане» не пойдёт работать в полицию, а также что «работать там может только маньяк». МВД на него завело дело по ст. 20.3.1 КоАП.

Ленинский суд Краснодара продлил срок содержания под стражей экс-главы «Открытой России» Андрея Пивоварова еще на полгода. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Пивоваров останется в СИЗО как минимум до 29 апреля 2022 года.



Дело в отношении Пивоварова передано в Краснодарский краевой суд для рассмотрения ходатайства защиты об изменении территориальной подсудности, добавил Бадамшин. Андрей Пивоваров обвиняется в сотрудничестве с «нежелательной организацией» (284.1 УК).



«Мы все тут понимаем, что материалы дела — это просто нагромождение формальностей, а реальная причина ареста - моя политическая деятельность», — заявил Андрей Пивоваров во время заседания суда. «На меня надели наручники за то, что я хотел участвовать в выборах, за то, что не боялся публично критиковать власть и за то, что никуда не уехал, когда начали угрожать», — приводит слова политика «Новая газета».



Пускать прессу на заседание суд отказался, сославшись на действующие к регионе ковидные ограничения. На суд в Краснодар приехала мать Пивоварова Раиса. Она заявила журналистам, что не понимает, в чем обвиняют ее сына, а также что никакого вреда России он не приносил.

Адвокаты подали ходатайство о переносе рассмотрения дела в Петербург. Защита уже разъяснила, что «тот самый» репост сделала администратор соцсетей политика Мария Кузнецова, а она в Краснодаре никогда не была.

В Перми вынесли приговор мужчине за его комментарий в Сети. Прокуратура Пермского края сообщает, что благодаря личному аккаунту в интернете, он разместил под одной из публикаций сообщение, в котором был призыв к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Пермяка признал свою вину и извинися. Мужчину осудили и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

МВД начало проверку постов петербургского студента Максима Дрожжина на «гей‑пропаганду». По его словам, проверка проходит после заявления некоей Жилиной Н.Н., которая также потребовала признать его «ЛГБТ- пропагандистом, иностранным агентом и экстремистом». Поводом для этого стали его пост о сексе с партнером и фотография в женской одежде.



В сентябре руководительница фольклорного ансамбля СПбГУ запретила студенту приходить на занятия и общаться с участниками, сославшись на «традиционную направленность коллектива». За Дрожжина в открытом письме вступились более 1500 студентов и выпускников.

Священника Георгия Сухобокого отстранили от служения и сослали в монастырь на полгода из-за поста в поддержку политика Алексея Навального. Затем на него написали заявление в полицию об оскорблении чувств верующих. Епископ Русской православной церкви Диодор (Исаев) также запретил ему посещать кафедральный собор в Димитровграде Ульяновской области. О своих злоключениях, а также о проблемах в РПЦ священник рассказывает в социальных сетях.

Против полковника в запасе Михаила Шендакова возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Полковник рассказал в интернете анекдот о том, как росгвардеец приходит в себя на операционном столе, обнаруживает, что ему удалили не то, что надо, и возмущённый вступает в диалог с доктором.

Ммммм… уголовные дела за анекдоты. Ну что, сильно скучали по СССР? pic.twitter.com/idKPxSYyM8 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) November 16, 2021

Измайловский районный суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, приговорив его к 3,5 годам колонии.



«Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря. <...> Романов обвиняется в склонении к самоубийству, преступление совершено при следующих обстоятельствах...», — сказал судья. Он добавил, что Романов также признан виновным по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.



Сам Николай Романов отрицает свою вину, а его защита просила суд вынести оправдательный приговор. Поводом для уголовного дела стали проповеди священника на YouTube, а также «захват монастыря».



Сторонники арестованного — хоккеист Павел Дацюк, артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина — ранее обращались к Путину с просьбой отпустить монаха из СИЗО. Они утверждают: все проповеди Сергия призывают к «христианской любви, любви к своему Отечеству, возможности служения и самопожертвования».

«Я ни к кому претензий не имею, вообще ни к кому. Я просто сожалею, что многие, некоторые, неправильно трактовали мои слова», — сказал корреспонденту RTVI бывший схимонах Сергий



📹: Александр Павлов / RTVI pic.twitter.com/yoigap38sh — RTVI (@RTVi) November 30, 2021

Сургутский городской суд отказался штрафовать местного жителя Владислава Ежова за размещенную во «ВКонтакте» картинку с символикой «Умного голосования», его дело прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.



Силовики составили на Ежова протокол о демонстрации символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП), хотя проект «Умное голосование» в число таких организаций не входит. В протоколе говорилось, что информация об «Умном голосовании» якобы запрещена на территории России, а у профиля Ежова в «ВК» есть 63 друга, поэтому размещение картинки «является массовой публичной демонстрацией» экстремистской символики.



Суд же заявил, что доказательств того, что восклицательный знак на белом фоне является символикой штабов Навального или ФБК, недостаточно. Не было информации и о том, то «Умное голосование» запрещено на территории России, а значит получается, что и экстремистской эта символика быть не может.



Судя по открытым источникам, это первый случай после признания ФБК и штабов Навального экстремистскими, когда суд отказался назначать штраф за символику «Умного голосования», пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

Ленинский райсуд города Челябинска начал рассмотрение административного дела Александра Леванова, который обвиняется в «негативной оценке группы лиц, объединенных по профессиональному признаку «сотрудники полиции».



Прокурор Ленинского района Челябинска Василий Казанчук возбудил дело по экстремистской ст.20.3.1 КоАП РФ за комментарий «Мы вспомнили тебя, ты под м*сорами». Леванов в феврале этого года оставил такой комментарий во "ВКонтакте" под видеороликом о продовольственной безопасности Челябинска.



Защищает Леванова адвокат Андрей Лепехин.

Кемеровский областной суд назначил блогеру Михаилу Алферову наказание в виде 470 часов обязательных работ по делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Об этом ОВД-Инфо сообщили близкие осужденного.



Помимо обязательных работ Алферову дали дополнительное наказание — два с половиной года запрета на определенную деятельность. Суд лишил блогера права «заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования».



Дело по статье о реабилитации нацизма из-за видео блогера возбудили в июле 2020 года. Следствие посчитало, что в ролике под названием «#9 #мая​ #день​#победы​ #Кемерово​ #Кузбасс​ #2020» блогер оскорбительно высказался по поводу Великой Отечественной войны и Дня победы. В видео видно, что Алферов гуляет по Кемерову и рассуждает о символах 9 мая, которые размещают в том числе на бутылках с алкоголем. Из-за этого Алферову вменили в рамках статьи о реабилитации нацизма.



По статье об оскорблении полицейского Алферову предъявили обвинение из-за двух видео на его канале, в которых он якобы оскорбил оперуполномоченную Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Н. Евдокимову.

Что будет, если назвать полицейского «дармоедом»? Он точно может обидиться. Кемеровский блогер Михаил Алферов решил проверить это на себе и получил иск о защите чести от одного из сотрудников и местного управления МВД. https://t.co/hhzo8r1Qf2 — baza (@bazabazon) November 23, 2021

В Главном следственном управлении СК по Москве зарегистрировали материал проверки творчества рэпера Алишера Моргенштерна. В документах говорится о том, что мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна «целевая аудитория которого состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».



Позже председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн, «по сути дела», торгует наркотиками в социальных сетях. Он не пояснил, что конкретно имеется в виду. Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал заявление господина Бастрыкина, сказав, что торговля наркотиками вне поля деятельности музыкального исполнителя.



В настоящий момент исполнитель выехал из России.

Представители администрации Президента ведут переговоры с продюсерами рэпера Алишера Моргенштерна относительно его возвращения в Россию. По словам источника Znak.com в АП, с исполнителем обсуждаются два варианта. Со стороны АП этим вопросом в том числе занимается начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Источник издания отмечает, что сам Моргенштерн вместе с супругой сейчас находится в ОАЭ.

Рэпер Элджей также уже несколько месяцев находится не в РФ, и он тоже попал в поле зрения правоохранительных органов после доноса "Лиги Безопасного интернета", увидевшей в его песнях проваганду запрещённых веществ.

По жалобе всё той же организации московское ГУВД занялось проверкой песен OG Buda, и недавно административное дело было зарегистрировано в Зюзинском районном суде города Москвы.

Мосгорсуд оставил в силе штраф в 100 тысяч рублей журналисту и блогеру Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков. Сам Дудь не явился на заседание, жалобу на постановление об административном правонарушении рассматривали в его отсутствие.

Комик Руслан Белый рассказал, что за последние месяцы из пяти запланированных концертов у него были отменены три. В двух случаях ему в последний момент отказывали администраторы площадок без каких-либо аргументов. В Санкт-Петербурге Белый добился объяснений от властей города — на его выступления выдан негласный запрет.



Сам комик связывает это с тем, что кому-то не понравились его ролики на YouTube с шутками про власть — в частности, концерт «Я свой». В нем Белый высмеял заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая поручила проверить голосование на «Первом канале», в результате которого на «Евровидение» поехала Манижа. «Валентина, вас только это голосование заинтересовало?», — шутит на выступлении комик. Кроме того были шутки про матерившуюся экс-министра культуры Крыма, присоединение полуострова в 2014 году и «кровожадных депутатов», принимающих законы, по которым сесть в тюрьму может каждый.



Шутил Белый и про преследование Моргенштерна, правда на момент выхода концерта исполнителя требовали запретить бойцы ММА, к этому еще не подключился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также с отменой концертов Белый связывает еще одно свое выступление под названием «Почему я отрастил усы», в котором он говорит о Путине, Навальном, митингах и судебных делах.

В Новосибирске полиция отказала в возбуждении уголовного дела о пропаганде ЛГБТ среди детей в песне Алены Швец «Две девочки». Постановление об этом опубликовал в своем телеграм-канале основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков.



Согласно постановлению, жалоба на песню «Две девочки» поступила в отдел полиции № 1 «Центральный» 11 ноября. Заявитель посчитал, что композиция «является пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних». Полицейские провели проверку и пришли к выводу, что эта информация не подтвердилась.



«Установлено, что данная песня повествует о дружбе двух неустановленных лиц женского пола. В тексте песни какое-либо повествование о половом сношении с кем-либо отсутствует, призывов к однополой любви в тексте нет», — говорится в постановлении.



Поздняков обратил внимание на творчество Швец в июне 2021 года. В частности, он призывал своих последователей жаловаться на певицу в полицию.

На жителя Мордовии возбудили уголовное дело за отрицание 8-го марта и 23-го февраля. Он опубликовал во «ВКонтакте» статью, в которой раскритиковал эти два дня праздника.



Житель совхоза «Коммунар» Николай Пискунов, сообщает Baza, написал или просто где-то нашёл в сети опус «Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!» На эту публикацию наткнулся оперуполномоченный ЦПЭ Мордовии Солдаткин, после чего написал рапорт и передал всё в СКР.

Уголовное дело Виталия Дрыженко о возбуждении вражды к сотрудникам полиции прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщает адвокат Станислав Спивак, сотрудничающий с «Сетевыми Свободами».

Весной Заволжский районный суд Ярославля вернул дело в прокуратуру, указав, что «насилие или угроза его применения, предусмотренные в качестве квалифицирующего признака по п.«а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, должны в любом случае носить реальный, а не виртуальный характер, то есть они должны содержаться в непосредственных действиях виновного лица, а не в содержании информационных посланий, распространяемых им в публичное пространство».

Между тем Дрыженко в четвертый раз предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности), уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Жительницу Иркутска Анастасию Шнуренко оштрафовали на 25 тысяч рублей по статье о «гей-пропаганде» за предложение устроить беседу в ЛГБТ-паблике во «ВКонтакте». Шнуренко на странице паблика «ЛГБТ» разместила сообщение: «Приглашаем в Иркутскую ЛГБТ беседу. Ждем активных ребят. Мы не кусаемся. Если вы хотите получить новые знакомства, компанию и море эмоций, то добро пожаловать к нам».



Полиция решила, что это «побуждало присоединиться к сообществу ЛГБТ», а экспертиза увидела в посте Шнуренко «положительную оценку сообщества ЛГБТ». Суд признал ее виновной в «гей-пропаганде». При этом сама Шнуренко на суде заявила, что беседу удалила, а в тексте поста была пометка «14+».

Красноярские следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Лесосибирска за организацию и осуществление деятельности местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской Верховным судом России в 2017 году, ее деятельность находится под запретом). Он подозревается в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).



По мнению СКР, с апреля прошлого года по январь 2021 года, находясь в Лесосибирске и зная о ликвидации экстремистской организации, осуществлял ее дальнейшую деятельность, распространял ее идеологию. С помощью интернета он устраивал собрания религиозного культа и пропагандировал учение, считают правоохранители. Дело сопровождается сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю и МВД по Лесосибирску.

Суд в Кемерово арестовал Вячеслава Чернова на десять суток за видеоролики в Instagram, сообщают "Сетевые свободы". Прокурор просил назначить штраф, однако судья присудил Чернову арест. Сам предприниматель сообщил, что не удивлен аресту.



В сентябре сотрудники ЦПЭ обнаружили в его Instagram два видеоролика, высказывания из которых прокуратура сочла проявлением экстремизма, а именно возбуждением ненависти к группам лиц (следует из справки о лингвистическом исследовании): государственные служащие (ролик № 1); представители судебной власти (ролик № 1); депутаты (ролик № 1); высшие исполнительные и распорядительные органы Кузбасса (ролик № 2).



В своих видеороликах Чернов делился мнением о возможном участии Игоря Прокудина, государственных служащих и депутатов Таштагольского райсовета в рейдерском захвате его имущества. В сентябре Чернов выступал в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии Яблоко и сообщал о фальсификациях. Суд рассмотрел первое дело об экстремизме по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Оппозиционер из Набережных Челнов и автор веб-сериала «Судья Грэмм» Карим Ямадаев попросил убежище во Франции, и подал жалобу в ЕСПЧ. С его слов, сигналом к отъезду послужила ситуация, в которую его поставили люди с оружием, представившиеся сотрудниками ФСБ, которые в сентябре этого года силой затолкнули его в черный микроавтобус и, надев на голову мешок, пригрозили новым уголовным делом в случае, если Ямадаев не откажется от жалобы в Европейский суд.



Напомним, в YouTube-сериале разыгрывается суд над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. Перед началом «суда» дисклеймер предупреждает, что авторы не преследуют цели пропагандировать насилие или разжигать ненависть, а все совпадения с реальными лицами или названиями — случайны.



В связи с сериалом Ямадаеву вменили две статьи: о призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). В начале мая 2021 года Ямадаева приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей.

В Удмуртии вступил в законную силу приговор в отношении 44-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Следствием установлено, что осужденный разместил в интернете материалы, содержащие призывы к насилию и физической расправе в отношении представителей власти, правоохранительных органов и их семей.



Обвиняемый признал вину. Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы сроком на один год, а также назначил испытательный срок на один год. Кроме того, мужчину на один год лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.

Ленинский райсуд Красноярска оправдал Наталью Петеримову, которую обвиняли в нарушении ст. 20.3 КоАП РФ за публикации в Инстаграм, содержащие якобы экстремистскую символику — красные восклицательные знаки, в которых следователи увидели намёк на Навального и связанные с ним организации.



Протокол на Петеримову составили в конце сентября. Силовики нашли запрещённые логотипы на двух фото с плакатами от 2018 и 2020 года и на селфи со стаканчиком кофе, сделанном в 2021 году.

Жительницу Новгородской области Софию Андрееву оштрафовали за «демонстрацию чехла» с изображением конопли на 4000 рублей. Чехол у Андреевой нашли во время следственных действий по некому уголовному делу — она «демонстрировала» его в диагностическом кабинете. Для того, чтобы доказать, что женщина «осуществляла пропаганду и незаконную рекламу» наркотиков, привлекли аж двух экспертов — доктора сельскохозяйственных наук и клинического психолога.



Они пришли к выводу, что картинка «может двусмысленно влиять на психику и мотивацию к употреблению наркотических средств у определенных категорий населения». Суд оштрафовал женщину, но при этом сам чехол изымать не стал.

Новочеркасский городской суд Ростовской области оштрафовал на две тысячи рублей Дениса Болесова по статье о демонстрации нацистской символики. Полицейские обнаружили пост Болесова с символикой Третьего рейха во «ВКонтакте» 19 ноября. Сам мужчина отметил, что публикация носила антифашистский характер. Он признал вину.



«Болесов свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью, раскаялся. При этом пояснил, что он действительно размещал выявленные изображения в качестве иллюстрации к материалу антифашистского характера. Допускает, что изображения могли оказаться на сайте по его недосмотру. В настоящее время он удалил все имевшиеся в его пользовании учетные записи во всех социальных сетях. Обязуется изучить закон и не размещать запрещенные законом изображения», — говорится в постановлении суда.

Суд взыскал 54 тысячи рублей с петербургского гомофобного активиста Тимура Булатова за оскорбления пиар-менеджерки Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Аллы Чикинды. Эта сумма является компенсацией морального вреда по гражданскому иску. Юрист Александр Белик, помогавший Чикинде в деле с Булатовым, отметил, что в России мало кто доводил такие суды до конца. «Я надеюсь, что эта история станет примером для многих людей, которые тоже сталкиваются с оскорблениями и травлей, что важно об этом не молчать, важно обращаться в правоохранительные органы и суды, чтобы признать факт правонарушения», — сказала Алла Чикинда.

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Несмотря на явный спад уличного протестного движения, которое стало катализатором разворачивания массовых репрессий, после прочтения этого дайджеста можно увидеть, что преследования за онлайн-активность не пошли на спад. Наоборот, расширился спектр как самих наказаний, так и лиц, которые могут стать потенциальными фигурантами административных и уголовных дел — одними из ярчайших новых трендов здесь выглядят давление на популярных артистов и преследование активных граждан, выступающих против введения жёстких карантинных мер. Арсенал поводов для привлечения к ответственности самый разный, от пропаганды наркотиков до нарушения «закона о митингах». С учётом выбранных Госдумой, Совбезом и Президентом доктрин дальнейшего развития страны, стоит ожидать усиления надзора над интернетом, а также любой цифровой активностью граждан.