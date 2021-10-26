NtechLab тестирует технологию распознавания драк и ДТП

NtechLab создала систему отслеживания до десяти отдельных действий людей и машин, рассказал в интервью ТАСС гендиректор компании Андрей Теленков. По его словам, алгоритм, в частности, может определять, когда человек начинает бежать, курить, ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону или драться. Кроме того, он распознает и взаимодействие между несколькими объектами, например, между человеком и автомобилем, то есть может определять ДТП с пешеходами и машинами.

Точность определения действий, по словам главы NtechLab, варьируется в пределах от 80% до 95%. Он заявил, что этого достаточно для того, чтобы оповещать экстренные службы, «если человеку стало плохо на улице или его сбила машина».

«Система понимает, что человек сел в машину или вышел из неё или машины столкнулись», — пояснил Теленков.

Кроме того, компания разрабатывает технологию, позволяющую системе распознавать скорую помощь при въезде во двор, отгороженный шлагбаумом, и автоматически пропустить её.

«На самом деле распознать можно любой спецтранспорт», — заявил глава NtechLab.

Помимо этого, как рассказал Теленков, в пандемию вузы заинтересовались использованием системы распознавания лиц для верификации личности студента на онлайн-экзаменах: «Есть несколько таких запросов».

Теленков рассчитывает, что в крупных городах в России с достаточным покрытием видеокамерами системы распознавания действий появятся до конца следующего года. На вопрос о перспективах распознавания лиц, он ответил, что «мир точно будет безопаснее».

« Меньше ли будет privacy? Мне кажется, что ее вообще не будет. Но это не связано с распознаванием лиц » , — заключил он.

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