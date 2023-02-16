Госдума приняла закон об иностранных заимствованиях в русском языке

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки о защите русского языка. Как говорится в пояснительной записке, новый закон «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

«При использовании русского языка как государственного языка не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — следует из документа.

Предлагаемые поправки вводят такие понятия, как «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники», фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка. Определить порядок формирования и утверждения списка таких словарей и требования к их составлению должно будет Правительство РФ.

Власти должны обеспечивать лингвистическую экспертизу в том числе с привлечением специалистов и использованием информационных технологий и осуществлять государственную поддержку издания словарей, справочников и грамматик русского языка, а также создания информационных ресурсов, содержащих информацию о нормах современного русского литературного языка.