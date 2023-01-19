Правительство представило правила отказа от сдачи биометрии в ЕБС

В Минцифры подготовили правила предоставления отказа от сбора и размещения в единой системе биометрических данных при идентификации и аутентификации граждан. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правила включают в себя некоторые следующие пункты:

- человек вправе отказаться от сбора и размещения в целях проведения идентификации и (или) аутентификации своих биометрических персональных данных, а также отозвать такой отказ при личном присутствии в МФЦ ;

- отказ от сбора представляется в письменной форме на бумажном носителе с собственноручной подписью владельца данных;

- при представлении отказа требуется паспорт или иной допустимый для удостоверения личности документ с действительной на момент сбора данных датой;

- отказ письменно подтверждается со стороны МФЦ;

- МФЦ уведомляет об отказе оператора единой биометрической системы сведения;

- отказ пишется по утверждённой форме.

Форму, по которой пишется отказ, также можно посмотреть в тексте документа. Таким образом, если человек сдал свою биометрию, через МФЦ он может отозвать своё согласие на это. Также остаёся возможность не давать это согласие при первичном сборе данных (например, в банке), поясняют наши юристы.

В декабре минувшего года Госдума приняла закон о биометрии, регулирующий работу «Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ЕБС), в том числе её взаимодействие с информационными системами аккредитованных государственных органов.