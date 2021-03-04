Обезличенные данные россиян могут стать предметом продажи и обмена

Минцифры предлагает разрешить использовать такие данные провайдерам, ритейлерами и поставщикам систем управления отношениями с клиентами (CRM) при условии, что не будет попыток установления личности их владельцев.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило при соблюдении нескольких требований использовать обезличенные персональные данные россиян, «в том числе для предпринимательской деятельности». Это следует из проекта поправок к законопроекту, уточняющему порядок получения разрешения на использование персональных данных, пишет РБК со ссылкой на копию документа. Представитель Минцифры также подтвердил изданию корректность поправок, отметив, что бизнес сможет свободно обрабатывать обезличенные данные.

«Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных — наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания. При этом права россиян на безопасную обработку и сохранение их персональных данных будут соблюдены», — объяснил временно исполняющий обязанности директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий.

https://twitter.com/rgrus/status/1367176484016783364?s=20

Бизнесмены смогут собирать данные и продавать их потом рекламодателям. В частности они смогут узнать, сколько пользователей интересовались тем или иным товаром, какое количество людей потом совершили покупку. При этом обезличить данные можно будет только при согласии пользователя, отмечается в проекте поправок.

Вместе с обезличенными данными операторам запретят передавать третьим лицам информацию, которая позволит установить личность владельца данных.

https://twitter.com/vcru/status/1367201957350359045?s=20

Обсуждение предложенных поправок было намечено на 3 февраля. Источник издания сообщил, что документ отправили на доработку. В Минцифры заявили, что проект в ближайшее время передадут в Правительство.

Управляющий партнер юридической компании Rafikov & Partners Рустам Рафиков объяснил, что коммерциализировать данные смогут, например, провайдеры интернета, ретейлеры, поставщики CRM (систем управления отношениями с клиентами) и т.д., собирая объемы обезличенных данных и продавая их рекламодателям. «Например, можно собирать данные о количестве клиентов, обратившихся за тем или иным товаром, об объемах продаж определенному сегменту по полу, возрасту, месту жительства и др. Можно обезличить данные о частоте покупки того или иного товара определенными потребителями», — рассуждает он.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович объяснила, что по действующему законодательству обезличенные данные могут быть использованы без согласия гражданина только в исследовательских, научных и статистических целях. По ее мнению, свободное использование значительно упростит оборот данных для банков, сотовых операторов, страховых компаний и другого бизнеса, но несет риски нарушения конфиденциальности для самих граждан. «Например, мои данные без привязки к Ф.И.О. — о моих путешествиях, перелетах, перемещениях — могут стать объектом анализа и передачи. При этом меня как носителя этих данных никто не будет спрашивать и ставить в известность», — констатировала она.