Власти хотят разрешить бизнесу обезличивать данные россиян без их согласия

Минцифры в третий раз изменило законопроект, регулирующий оборот обезличенных данных в России. Об этом пишет «Ъ», в распоряжении которого есть копия новых поправок к законопроекту, регулирующего оборот такого рода данных в РФ. На днях документ был направлен в Правительство.

Минцифры предлагает бизнесу обезличивать данные без согласия владельцев, передавать их государству, а через три года — разработчикам программ на базе искусственного интеллекта.



Предложения — в новой версии законопроекта об обороте персональных данныхhttps://t.co/nmLOVyFqDp — Стартапы и бизнес (@vcru) May 28, 2021

Первые две версии поправок Минцифры вносило в кабмин в марте. Из новой версии следует, что бизнес сможет обезличивать данные россиян без получения согласия. Исключение вводится лишь для некоторых категорий граждан, в частности сотрудников силовых ведомств, судей, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.



В исходной версии законопроект, внесенный в Госдуму в начале 2020 года, должен был упростить порядок сбора инновационным бизнесом согласий с граждан на обработку их персональных данных. Но в результате доработки проекта ко второму чтению в нем лишь появилось условие, что данные россиян компании могут обезличивать, только если на это получено отдельное согласие граждан.



В новой версии проекта компании, как и прежде, должны будут передавать данные государству «для государственного и муниципального управления». Ключевое новшество — использовать их для разработки сервисов искусственного интеллекта (ИИ) можно будет только через три года. Данные разработчики получат бесплатно.



В своём комментарии «Ъ» Минцифры подтвердило, что предложило ввести упрощенную норму получения согласия субъекта персональных данных на их обезличивание при отсутствии нарушения прав. Профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал предложения, уточняют в министерстве. Далее законопроект будет рассматривать Госдума.



В новой версии учтена часть предложений Ассоциации больших данных (объединяет «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком», oneFactor). «Эта версия во многом отвечает существующим вызовам уровня развития технологий»,— полагают в ассоциации.



Обезличивание без отдельного согласия с условием соблюдения законных оснований упрощает бизнесу работу с данными, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Тот факт, что разработчики будут иметь доступ к данным только через три года, когда они уже потеряют основную коммерческую ценность,— компромиссный вариант, считает он.



«Такие данные тем не менее могут быть востребованы для построения теоретических моделей ИИ»,— допускает эксперт.

Однако в законопроекте мало информации о том, что считать обезличенными данными, как и в каком виде они будут передаваться и как будет обеспечиваться их безопасность, возразили в «Яндексе». По словам представителя компании, принятие документа в текущем виде «может привести к снижению приватности и безопасности данных пользователей».