Куратором обмена данными между банками и операторами связи может стать Роскомнадзор

Источники «Ъ» в Правительстве, финансовом и телекоммуникационном секторах рассказали, что ЦБ вернулся к идее законодательно урегулировать обмен информацией между банками и операторами связи. Речь, по словам источников, в частности, идёт о случаях смены сим-карт, мобильного устройства и другой технической информации. Планируется закрепить обмен данными через ЕИС ПСА, которая курируется Роскомнадзором.

В ЦБ подтвердили «Ъ» работу по подготовке законопроекта для рассмотрения во втором чтении. Роскомнадзор «участвует в обсуждении инициативы». В ВТБ «поддерживают ее реализацию», в МТС также сообщили, что участвуют в дискуссии, «считая важной защиту абонентов».



При этом некоторые операторы отметили, что относятся к идее критически: в Мегафоне считают, что появление посредника при передаче данных приведет к росту издержек и, соответственно, росту тарифов. В Tele2 рассказали, что цели операторов и банков различаются: «В рамках реализации ЕИС ПСА банки преследуют цель оптимизации расходов». В компании просят о «сохранении адекватной коммерческой составляющей во взаимодействии с банками». Сейчас операторы зарабатывают деньги на предоставлении информации о смене симкарт или устройства, отметила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.



Инициатива обсуждается не один год: ещё в 2018 году группа депутатов, в том числе Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, внесла законопроект №514780-7, который предполагал создание единого сервиса верификации клиентов банков, чтобы противостоять мошенническим операциям. Проект прошел первое чтение в марте 2019 года, но далее его рассмотрение было приостановлено. «Законопроект в 2018 году застопорился, поскольку операторы хотят получать плату в зависимости от количества запросов, и очевидно, что у крупных банков их будет много и тариф низкий, а для мелких — цена может оказаться неподъемной», — рассказал лава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Сейчас, по его словам, все споры идут вокруг тарифов, утверждать их будет правительство.

Летом прошло года стало известно, что ЦБ хочет дать доступ к ЕИС ПСА не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам.