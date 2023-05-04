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4 May 2023

Стало обязательным взятие ДНК у всех осужденных, подозреваемых по уголовным делам, а также подвергнутых админаресту

Ранее такая процедура производилась в обязательном порядке только у осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

4 мая 2023 года вступили в силу нормы федерального закона №8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые делают обязательным взятие образца ДНК для всех осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для граждан, подвергнутых административному аресту.

Согласно закону, также будет регистрироваться геномная информация неопознанных трупов.

Закон определяет, что геномная информация является биометрическими персональными данными.

В случае, если осужденные, подозреваемые и обвиняемые получат право на реабилитацию, собранные у них биометрические данные и ДНК, как следует из документа, можно будет уничтожить. В аналогичном порядке попросить об этом могут и арестованные по административной статье.

До этого сбор ДНК в обязательном порядке производился только у осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности; у неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение еще в 2020 году, тогда же одобрен в первом чтении, в третьем его приняли в конце января уже года текущего.

152-ФЗ слежка ДНК геном биометрия 8-ФЗ

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