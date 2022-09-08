По делу о военной цензуре прошли обыски у журналистов и директора «Одинцово-ИНФО»

В подмосковном Одинцово прошли массовые обыски у четверых журналистов и директора портала «Одинцово-ИНФО» Андрея Остроухова. Об этом ОВД-Инфо сообщил знакомый Остроухова.

Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК) из-за семи публикакций о событиях в Украине, размещенные на портале «Одинцово-ИНФО». Силовики ничего не изъяли и никого не задержали.

Остроухова вызвали на допрос в качестве свидетеля. По словам директора портала, правоохранители искали серверное оборудование.

3 августа Одинцовский городской суд оштрафовал на 450 тысяч рублей ООО «Одинцово-Инфо» по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для начала производства по делу стало заявление в областную прокуратуру депутата Госдумы Денис Майданова, о чём «Роскомсвобода» писала в начале июня текущего года.

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Также в Екатеринбурге, Тюмени и Ростове-на-Дону одновременно проходят брутальные обыски с вскрытием дверей у российских журналистов: у главного редактора газеты «Вечерние Ведомости» Владислава Постникова, журналистки «Сибирь.Реалии» Юлии Глазовой и журналистки RusNews Беллы Насибян.

Источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что обыски ведутся у администраторов телеграм-канала «Утро февраля». Его связывают с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, который ведет «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях». Пономарев заочно арестован за «фейки» про армию.

Редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников, у которого с утра проходили обыски, добровольно прибудет в полицию на допрос. Об этом 66.ru сообщил его адвокат Георгий Краснов.

«Роскомсвобода» считает действия силовиков чрезмерными и недопустимыми. На наших глазах происходит грубое запугивание журналистов, а также очередной виток наращивания военной цензуры. Независимые журналисты и СМИ снова подвергаются беспрецедентному давлению, которое немыслимо представить в свободном, правовом обществе.

UPD: Силовики пришли также к журналисту Сергею Носову в Орловской области и администратору краеведческого портала «Орлец» Виктору Зырянову — он живёт в подмосковном Реутове. Причина всё та же.

UPD2: В Москве по «делу Пономарева» пришли с обысками к фотографу Руслану Сухушину.

UPD3: Обыск у главного редактора екатеринбургских «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова был санкционирован 5 сентября в Москве: в документе говорится о том, что Постников якобы передавал Илье Пономареву некие материалы для «дискредитации армии». Сам Постников связь с Пономаревым отрицает.

Журналист с адвокатом уже пришёл в полицию, об обыске узнал из СМИ.

UPD4: Владислав Постников и адвокат Георгий Краснов вышли из полиции.

По словам адвоката, главное из трёхчасового допроса — «уголовное дело не имеет никакого отношения к Владиславу Постникову». Зачем проводились обыски — непонятно. Во время обысков изъяли электронные носители информации, жёсткий диск.

Вероятно, позже главреда «Вечерних Ведомостей» и адвоката вызовут на допрос в Москву.

Бывший депутат Госдумы отрицает знакомство с журналистами, к которым в четверг пришли силовики. Их подозревают в «деструктивной деятельности» в рамках вооруженного сопротивления Путину.

«Я знал о существовании двух людей из этого списка раньше. Но никогда с ними не разговаривал. Их похватали просто, чтобы отчитаться. Это в чистом виде история для галочки, которую себе ставят российские силовики», — заявил Пономарев «МО».

UPD5: Краснодарский урбанист и бывший координатор штаба Навального в регионе Мирослав Валькович стал еще одним фигурантом дела, связанного с «фейками об армии» в канале «Утра февраля» Ильи Пономарева.

У Вальковича в доме в его отсутствие прошел обыск, сам урбанист отправился на допрос в СК, при этом заявив 93.ру, что не имеет к Пономареву никакого отношения.