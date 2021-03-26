Одобрена концепция платного доступа бизнеса к государственным инфосистемам

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» одобрила концепцию платного доступа частных компаний к данным государственных информационных систем (ГИС), сообщает «Ъ». По словам директора по направлению «Цифровое государственное управление» в АНО ЦЭ Кирилла Емельянова, документ будет внесен в Минцифры с предложением создать межведомственную рабочую группу с участием чиновников и бизнеса.

В АНО «Цифровая экономика» одобрили концепцию платного доступа бизнеса к данным государственных информационных систем (ГИС), которую продвигали крупнейшие банки и интернет-компании. Бизнес хочет оперативно получать информацию от государства, в том …https://t.co/HP6ygmmJ1j — Коммерсантъ (@kommersant) March 26, 2021

Замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил «Ъ», что ведомство сейчас вырабатывает принципы работы «фабрики данных» и нормативной конструкции для предоставления бизнесу информации из ГИС. Он подчеркнул, что «никаких персональных данных государство никому не предоставляет».

«Сделать это может только сам гражданин, выразив согласие в ответ на запрос доступа»,— добавил Качанов. Все согласия, которые дает гражданин на доступ к данным в электронном виде, отображаются в его личном кабинете на портале «Госуслуги». Там же будет история запросов и гражданин сможет контролировать, какая компания и когда получила его данные, а также отозвать согласие.

О желании бизнеса получить доступ к «большим данным» государства стало известно в октябре 2020 года. У Правительства попросили облегчить процедуру получения данных с ГИС, информационных ресурсов и реестров, чтобы интегрировать, например, портал госуслуг с экосистемами крупных компаний, а также решить регуляторные проблемы, связанные с использованием данных из ГИС. И вот, созданная при участии государства и крупного бизнеса АНО «Цифровая экономика» выработала концепцию такого взаимодействия.

Концепция была разработана Ассоциацией больших данных (АБД — объединяет «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком», oneFactor). Она нацелена на то, чтобы бизнес мог получать данные от государства быстрее и легче. Суть нововведения в организации платного доступа в ГИС по SLA (соглашение об уровне качества). Это означает, что платящие за доступ компании будут получать ответ на запрос в реальном времени. Плата берется за уровень сервиса, а не за объем данных, отмечается в документе.

Из концепции также следует, что на полученные деньги государство сможет улучшать собственную инфраструктуру. Доступ к ГИС различных ведомств предлагается осуществлять через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». При этом бесплатный доступ компаний к данным ГИС на том уровне качества, который есть на данный момент, сохранится.

Данные из различных ГИС включают, например, сведения о гражданах (например, судимости, аресте имущества и пр.), данные о плановых мероприятиях, о параметрах недвижимости, о зарегистрированных договорах, об обязательной отчетности компаний и так далее.

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает инициативу АБД в целом правильной, но также видит в ней и ряд рисков:

«Хотя и предлагается направлять собранные средства на доработку самих ГИС, государство вполне может потратить их на условные больницы или соцвыплаты, а системами заняться где-нибудь в перспективе, вольно меняя правила игры».

Однако на фоне чувствительности темы в целом по сбору данных инициатива может вызвать обеспокоенность граждан, предупреждает господин Бегтин. В частности, согласно представленным в октябре результатам опроса РВК и Института национальных проектов, только 30% россиян считают, что данные, собираемые государством, защищены.