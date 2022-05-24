Законопроекты об ограничении трансграничной передачи персданных и лишении неугодных СМИ регистрации прошли первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты №101234-8 и №101646-8.

Первый законопроект вносит изменения в закон «О персональных данных». Им предлагается обязать операторов персональных данных (440 тыс. организаций) подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), информировать власти об утечках, а также получать разрешение Роскомнадзора на трансграничную передачу личной информации россиян.



Авторы законопроекта обеспокоены тем, что персональные данные россиян стали товаром в интернете — киберпреступники торгуют личной информацией граждан, что «нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни и создаёт угрозу использования этих данных в мошеннических целях». Кроме того, в свете последних событий участились прецеденты так называемой «деанонимизации» российских военнослужащих. В этой связи предлагается ужесточить контроль над ценным информационным ресурсом.



Все операторы персональных данных будут обязаны подключиться к ГосСОПКА — сейчас это должны делать только объекты критической информационной инфраструктуры — и информировать власти о всякого рода утечках личной информации граждан. В новой редакции закон «О персональных данных» также запрещает сбор и обработку любой биометрии несовершеннолетних.

Законопроект также запрещает передавать данные из реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам без согласия собственника.

С докладом выступил глава инфокомитета Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн. По его словам, необходимо взять под контроль передачу персональных данных за границу, поэтому надо расширить полномочия Роскомнадзора, которому операторы персональных данных должны будут сообщать о таком намерении. По его словам, государству необходимо вмешиваться в вопросы трансграничной передачи, поскольку надо защитить граждан, в первую очередь — военных и силовиков. По мнению депутата, закон должен защитить от утечек, вспомнив недавние случаи с «Яндекс.Едой» и других интернет-сервисов. В вопросе соответствия законодательству депутат уверяет, что всё соответствует существующим нормам, в том числе — законам Европейского союза.



По поводу запрета предоставлять данные о недвижимости Хинштейн сказал, что сейчас в ЕГРН можно найти любые данные, хочешь ты этого или нет.



Депутат также подчеркнул, что ограничения не распространяются на запросы органов власти. Хинштейн также заверил, что на обсуждение законопроекта приглашались представители бизнеса и Росреестра, и там были озвучены замечания, которые можно будет учесть ко второму чтению.



«Главная задача — защитить персональные данные россиян, сделать так, чтоб граждане чувствовали себя в безопасности», – в конце заявил он. Дополнительных расходов, по уверениям депутата, законопроект не потребует.



Практически все депутаты положительно высказались о законопроекте, кроме фракции КПРФ, которая озвучила множество замечаний. Представитель коммунистов Юрий Синельщиков заметил, что теперь усложнится процесс доступа к ЕГРН и гражданам станет труднее покупать недвижимость. Также он напомнил о положительной роли открытых реестров, с помощью которых борцы с коррупцией находили незадекларированную недвижимость топ-чиновников, силовиков, представителей крупного бизнеса, проводили свои расследования, а теперь это станет невозможным.



Хинштейн ответил, что данные о квартирах и другой недвижимости можно получить, сделав соответствующий запрос, а [по его выражению] «так называемые борцы с коррупцией» имеют все возможности получать данные о незаконной или сомнительной недвижимости и без этого:

«Этот закон — для защиты данных, чтоб не повторялись истории с «Яндекс.Едой», чтоб не звонили нам [на основании слитых баз] среди ночи».

К сожалению, на все вопросы оппонирующей стороны единоросс отвечал с приблизительно той же размытостью.

Документ был принят большинством голосов.

Перед голосованием по второму законопроекту, который позволяет беспрепятственно закрывать неугодные СМИ, один из авторов — представитель ЛДПР Андрей Луговой — решил начать сразу с тяжёлой артиллерии:

«Отец лжи и отец пиара Йозеф Геббельс говорил: „Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней“. И вот сейчас этим лозунгом руководствуются средства массовой информации Запада и руководители недружественных нам западных государств».

Прописанная в документе процедура отзыва регистрации и запрета доступа к к интернет-ресурсам за распространение фейков, дискредитацию российской армии, призывы к санкциям, а также за публикацию информации, «выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ», по мнению депутата, взвешенная и продуманная. Поскольку принимать решение будет Генпрокуратура, нет нужды не доверять её действиям, а блокировку издание может оспорить и через суд.

Депутат также подчеркнул, что все фракции поддержали эти поправки, кроме коммунистов. КПРФ в итоге и стало главным оппонентом в дискуссии вокруг документа.

Коммунисты спросили, почему закрытие будет осуществляться не через суд, на что авторы ответили — суд будет, но после закрытия. «Сначала закрываем, потом судимся», – сказал Луговой. КПРФ также указало — нет гарантии, что закон коснётся не только зарубежных, но и российских СМИ. Луговой снова сказал, что СМИ в открытом судебном процессе имеет право оспорить запрет, и если суд решит дело в его пользу, издание продолжит работу. «И виновные лица будут отвечать за это решение [о блокировке]», – подытожил депутат.

В КПРФ напомнили, что иногда массовыми беспорядками власти называли встречу избирателей с депутатами, и не обязательно иностранное СМИ является недружественным к России. Авторы законопроекта заверили — огульно запрещать средства массовой информации, в том числе иностранные, никто не собирается. В общем, в ответах и здесь не прозвучало конкретики.

Этот законопроект также был принят подавляющим большинством голосов.