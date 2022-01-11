Книгоиздатели пожаловались на используемые пиратами серые платёжные системы

Российский книжный союз попросил ограничить доступ к банковской инфраструктуре пиратским сайтам и создать экспертную группу «для борьбы с их экономическими преступлениями». Письма об этом были направлены на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра внутренних дел Владимира Колокольцева в конце декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на обращения.
В группу предлагается включить представителей Банка России, МВД, ФНС и правообладателей.
Как следует из текста писем, нелегальные ресурсы обходят запрет на обслуживание счетов банками и продают цифровые копии книг через серые платежные системы без удержания налогов. Отмечается, что такие системы не имеют юридического лица и лицензии ЦБ на организацию денежных переводов.
В обращении РКС уточняется, что скрытые переводы с карты на карту опасны для покупателя, так как в случае непредоставления доступа к купленным книгам пиратским сайтом потребитель не сможет запросить отмену транзакции через свой банк, пишет газета. Механизм возврата средств для переводов с карты на карту не предусмотрен. В союзе считают, что количество преступлений с серыми платежными системами снизится, если банки технически ограничат для нелегалов использование своей платежной инфраструктуры. Но пока "прямые обращения в банки по указанным случаям, к сожалению, не приводят к пресечению противоправной деятельности", цитируют "Ведомости" текст обращения союза к ЦБ и МВД.
Директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала газете, что подмена платежной операции на нелегальный перевод с карты на карту является довольно распространенной практикой. По ее словам, это используют интернет-мошенники, пиратские сайты и криптообменники.
Российский книжный союз — негосударственная некоммерческая организация, объединяющая российские издательства, распространителей книжной продукции, полиграфические и целлюлозно-бумажные предприятия, библиотеки, писательские организации. С 2001 года президентом организации является бывший контрразведчик, экс-министр Юстиции и МВД, а также бывший глава кабмина России Сергей Степашин. С 2016 по 2020 годы «союз» получил из бюджета России почти четверть миллиарда рублей на организацию Книжного фестиваля на Красной площади (по данным ФБК, признанной экстремистской).
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