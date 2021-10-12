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12 октября 2021

По статье о жестоком обращении с животными заблокирована глава из книги XIX века

Речь идёт о «Записках охотника Восточной Сибири» известного русского писателя и охотоведа Александра Черкасова, в которой он описывал способы охоты, в том числе — на медведя.

Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) по иску местной прокуратуры заблокировал на одном из охотничьих форумов главу «Добывание медведя» из книги «Записки охотника Восточной Сибири» знаменитого русского писателя и охотоведа Александра Александровича Черкасова (1834-1895):

reestr.rublacklist.net/record/3695617

 

К сожалению, текста решения на сайте суда не выложено, но из карточки становится понятно, что инициаторами блокировки выступили местные прокуроры, в качестве обоснования для ограничения доступа указав «жестокое обращение с животными».

В данный момент публикация, судя по всему, удалена с охотничьего форума, но её копия ещё сохранилась в кэше Google.

Между тем, сборник с творениями Александра Черкасова можно свободно найти в интернете, в частности — на «Google Книгах». Описанные им способы охоты на косолапых в наше время может и правда кому-то покажутся слишком жестокими, но и совсем уж относить их к варварским методам, требующим немедленного изъятия из книг, тоже было бы странным. Произведение Черкасова не призывает к издевательствам над животными, да и пропагандой охоты на дикого зверя его тоже не назовёшь.

149-ФЗ абсурд 139-ФЗ книги литература ХМАО прокуратура охотники жестокое обращение с животными

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