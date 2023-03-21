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21 March 2023

Госдума вернула онлайн-трансляции заседаний

Кроме сайта Госдумы, посмотреть заседания можно в официальном Telegram-аккаунте «Дума ТВ», а также на страницах VK и Rutube.
Фото: 1news.az

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил возобновить онлайн-трансляцию заседаний нижней палаты российского парламента, за исключением обсуждения повестки, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев:

«Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в сети Интернет. За исключением обсуждения повестки. Начнут прямо сейчас».

В официальном канале «Дума ТВ» сообщается, что заседания можно увидеть в Telegram, во «ВКонтакте» или на RuTube. Кроме этого, трансляция осуществляется на сайте Госдумы.

Совет Госдумы ограничил прямые трансляции пленарных заседаний в октябре прошлого года в связи с тем, что большая часть рабочей повестки депутатов была связана с так называемой «спецоперацией» российской армии на территории Украины. Как отметил Вячеслав Володин, с момента введения ограничений на трансляцию сформировано законодательство, направленное на защиту участников «специальной военной операции», и отработана его правоприменительная практика, поэтому Государственная Дума может вернуться к трансляциям пленарных заседаний в сети Интернет.

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