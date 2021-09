Международные компании призывают сохранить целостность глобального интернета

Открытость, взаимосвязанность и функциональная совместимость интернета находятся под угрозой, заявляет Global Partners Digital. Организация, работающая над созданием ориентированной на права человека цифровой среды, опубликовала открытое письмо, в котором обозначила следующие задачи по противодействию фрагментации интернета.

• Защищать и поощрять права человека, опираясь на ценности и обязательства Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека и Руководящих принципов ООН в области бизнеса и прав человека.

• Продвигать принципы открытости, распределённости и взаимосвязанности интернета, чтобы он мог оставаться глобальной, стабильной, целостной, масштабируемой, доступной и открытой Сетью.

• Защищать и поощрять мировой свободный поток информации, поскольку цифровая экономика зависит от него, а также обеспечивать соответствие экономических и социальных выгод от использования интернета Целям ООН в области устойчивого развития.

• Выступать за устранение базовых причин фрагментации интернета, например, законов, которые не учитывают архитектуру интернета и создают барьеры для глобального подключения, способствуя фрагментированности. Такие законы, как правило, нарушают неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и не защищают данные. Соблюдение же этих прав способствует целостности интернета.

• Поощрять сотрудничество в целях укрепления безопасности и повышения доверия к интернету. Международный опыт имеет крайне важное значение для устранения угроз безопасности и снижения уязвимости.

• Содействовать расширению эффективного подключения к интернету. Регулярный и безопасный широкополосный доступ к Сети играет жизненно важную роль в полной реализации человеческого развития и способствует осуществлению ряда прав и свобод человека, а также экономических, социальных и образовательных возможностей. Использование интернета должно быть осмысленным: свободным от преследований, дискриминации и насилия, а также следующим принципам цифровой грамотности.

• Убедить ООН разрабатывать более разнообразные, справедливые и инклюзивные политики, чтобы существующие форумы по управлению интернетом имели необходимые человеческие и финансовые ресурсы. Особенно важно обеспечить значимое участие в разработке мировой повестки заинтересованных сторон из южных стран и из других, как правило, недопредставленных групп, включая женщин.

Открытое письмо подписали Amazon, Facebook, Microsoft, Twitter, Juniper Networks, U.S. Council for International Business, Asociacion Latinoamericana de Internet – ALAI, Freedom House, The World Wide Web Foundation и другие.