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April 1, 2021, 1:50 p.m.

Операторы связи выступили против передачи Роскомнадзору данных о звонках абонентов

Требования ведомства противоречат норме о тайне связи, считают мобильные компании, в РКН же подчеркнули, что их не интересует содержание звонков и сообщений.

Операторы связи (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и другие участники рынка) направили Роскомнадзору свои заключения относительно проекта постановления правительства, разработанного ведомством для исполнения новых норм по борьбе с распространением серых сим-карт. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Соответствующие поправки к закону о связи утверждены в декабре 2020 года. По ним корпоративные клиенты должны зарегистрировать на портале «Госуслуги» сведения о фактических пользователях сим-карт. Если они этого не сделают или укажут недостоверные сведения, оператор должен отключить абонентов. Роскомнадзор планирует контролировать исполнение требований с помощью специальной информационной системы, которая будет агрегировать данные об абонентах.

В перечень информации, согласно проекту постановления, должны войти Ф.И.О., адреса, паспортные данные, номера телефонов, факты передачи голоса, виды совершаемых звонков, информация о вызываемом абоненте, геолокация и модели устройств и другие данные.

Операторы готовы сообщать паспортные данные, номера и адреса абонентов, а также информацию о верификации корпоративных пользователей на портале госуслуг. Но данные о звонках и геолокации относятся к тайне связи. Их могут затребовать только правоохранительные органы. Передача такой информации в Роскомнадзор фактически превратила бы его в аналог СОРМ (системы оперативно-разыскных мероприятий).

В Роскомнадзоре подчеркнули, что не будут запрашивать информацию о содержании звонков и переписки – только о фактах оказания услуг связи. Эти данные будут передавать по защищенному каналу и удалять после того, как проверят достоверность полученной от корпоративных клиентов информации.

В ведомстве пояснили, что это нужно для борьбы с рынком «серых» sim-карт, которые регистрируются на юрлиц, ИП и бесплатно раздаются возле торговых центров. Впоследствии такие карты зачастую используют мошенники и другие злоумышленники.

В МТС указали, что часть требований Роскомнадзора избыточна и не попадает под регулирование правительственным постановлением.

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