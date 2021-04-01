Операторы связи выступили против передачи Роскомнадзору данных о звонках абонентов

Операторы связи (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и другие участники рынка) направили Роскомнадзору свои заключения относительно проекта постановления правительства, разработанного ведомством для исполнения новых норм по борьбе с распространением серых сим-карт. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники в отрасли.

МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и другие участники рынка выступили против передачи данных о звонках и местоположении абонентов Роскомнадзору. Свое мнение о проекте постановления правительства, операторы направили ведомству. https://t.co/QtYQlVPKfZ — RB.RU | Медиа про бизнес и технологии (@rbru_news) April 1, 2021

Соответствующие поправки к закону о связи утверждены в декабре 2020 года. По ним корпоративные клиенты должны зарегистрировать на портале «Госуслуги» сведения о фактических пользователях сим-карт. Если они этого не сделают или укажут недостоверные сведения, оператор должен отключить абонентов. Роскомнадзор планирует контролировать исполнение требований с помощью специальной информационной системы, которая будет агрегировать данные об абонентах.



В перечень информации, согласно проекту постановления, должны войти Ф.И.О., адреса, паспортные данные, номера телефонов, факты передачи голоса, виды совершаемых звонков, информация о вызываемом абоненте, геолокация и модели устройств и другие данные.



Операторы готовы сообщать паспортные данные, номера и адреса абонентов, а также информацию о верификации корпоративных пользователей на портале госуслуг. Но данные о звонках и геолокации относятся к тайне связи. Их могут затребовать только правоохранительные органы. Передача такой информации в Роскомнадзор фактически превратила бы его в аналог СОРМ (системы оперативно-разыскных мероприятий).



В Роскомнадзоре подчеркнули, что не будут запрашивать информацию о содержании звонков и переписки – только о фактах оказания услуг связи. Эти данные будут передавать по защищенному каналу и удалять после того, как проверят достоверность полученной от корпоративных клиентов информации.



В ведомстве пояснили, что это нужно для борьбы с рынком «серых» sim-карт, которые регистрируются на юрлиц, ИП и бесплатно раздаются возле торговых центров. Впоследствии такие карты зачастую используют мошенники и другие злоумышленники.



В МТС указали, что часть требований Роскомнадзора избыточна и не попадает под регулирование правительственным постановлением.